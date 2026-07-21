Van'da Suruç Katliamı'nın 11. Yılında "33 Düş Yolcusu" Anıldı

Haber: İshak Kara

(VAN) KESK Van Şubeler Platformu öncülüğünde düzenlenen açıklamada, Suruç Katliamı'nın aydınlatılması ve sorumluların yargılanması çağrısı yapıldı.

Kamu Emekçileri Sendikaları Konfederasyonu (KESK) Van Şubeler Platformu, Sosyalist Gençlik Dernekleri Federasyonu'nun (SGDF) çağrısıyla Kobane'ye gitmek üzere yola çıkan ve 20 Temmuz 2015'te Şanlıurfa'nın Suruç ilçesinde IŞİD'in gerçekleştirdiği canlı bombalı saldırıda yaşamını yitiren 33 Düş Yolcusu için Van Sanat Sokağı'nda anma etkinliği düzenledi.

Siyasi parti ve demokratik kitle örgütü temsilcileri ile çok sayıda yurttaşın katıldığı açıklamada, "Hiçbir düş yarım kalmayacak! Suruç için adalet, herkes için adalet" yazılı pankart açıldı.

" SURUÇ, ADALETİN SAĞLANMADIĞI TOPLUMSAL BİR YARA"

Basın açıklamasını KESK Van Şubeler Platformu Dönem Sözcüsü Yunus Haylaz okudu.

Haylaz, Suruç Katliamı'nın üzerinden yıllar geçmesine rağmen olayın tüm yönleriyle aydınlatılmadığını ve gerçek sorumluların ortaya çıkarılmadığını savunarak, şunları söyledi:

"20 Temmuz 2015'te Suruç'ta, Kobane'nin yeniden inşasına destek olmak amacıyla yola çıkan, düşlerini dayanışmayla büyüten 33 genç arkadaşımız gerçekleştirilen IŞİD saldırısında yaşamını yitirdi, onlarca kişi yaralandı. Aradan geçen yıllara rağmen Suruç Katliamı yalnızca acısı dinmeyen bir katliam değil; aynı zamanda adaletin sağlanmadığı, gerçek sorumluların ortaya çıkarılmadığı ve cezasızlık politikalarının sürdürüldüğü bir toplumsal yara olarak hafızalardaki yerini koruyor."

"KATLİAMIN TÜM YÖNLERİYLE AYDINLATILMASI GEREKİLİYOR"

Haylaz, Suruç saldırısının ardından gerçekleşen diğer saldırılara da dikkat çekerek, katliamın etkin biçimde soruşturulmadığını öne sürdü.

Katliamın planlayıcılarının ve ihmali bulunduğu iddia edilen kamu görevlilerinin yargı önüne çıkarılmadığını savunan Haylaz, dava sürecinde mağdur aileleri ile avukatların taleplerinin karşılanmadığını ifade etti.

Haylaz, "Barış ve demokratik toplum sürecinin gerekliliği olarak bu coğrafyada yaşanan tüm katliamların aydınlatılması, kanayan yaralarımızın kabuk bağlamasının ve iyileşmesinin tek yoludur." dedi.

KESK olarak Suruç Katliamı'nın aydınlatılması ve sorumluların cezalandırılması yönündeki mücadeleyi sürdüreceklerini belirten Haylaz, yaşamını yitiren 33 kişiyi saygıyla andıklarını söyledi.

SURUÇ TANIĞI: MÜCADELEDEN BİR ADIM GERİ ADIM ATMADIK

Anma etkinliğinde söz alan Suruç Katliamı'ndan sağ kurtulan Adem Şahin de saldırının ardından yürütülen sürece ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Şahin, saldırının ardından etkin bir soruşturma yürütülmediğini savunarak şu ifadeleri kullandı:

"O dönemin başbakanının ifadesiyle, bir takım öfkeli gençlerin gerçekleştirdiği bir katliamla karşı karşıya kaldık. O günkü öfkeli gençler etkili bir soruşturmaya tabi tutulsaydı, arkalarındaki karanlık zihniyet açığa çıkarılsaydı ne 5 Haziran Diyarbakır mitingi saldırısı, ne 20 Temmuz Suruç Katliamı, ne 20 Ağustos Antep Katliamı ne de 10 Ekim Ankara Gar Katliamı yaşanırdı."

Barış, demokrasi ve eşitlik mücadelesinden vazgeçmeyeceklerini belirten Şahin, "Bu katliamcılardan hesap sorulması gereken mekanizma bütün bunları bize yaşatırken, bizler barışa olan mücadelemizden, demokrasiye olan inancımızdan ve bu ülkenin eşit ve özgür olması için verdiğimiz mücadeleden bir adım dahi geri atmadık." dedi.

Kaynak: ANKA