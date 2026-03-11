Haberler

Mario Lemina: 'Bir rüya yaşıyoruz, Şampiyonlar Ligi hayallerim var'

Güncelleme:
Galatasaray'ın Liverpool'u 1-0 mağlup ettiği maç sonrası Mario Lemina, takım olarak iyi oynadıklarını ve Şampiyonlar Ligi hayallerinin peşinde olduklarını dile getirdi.

GALATASARAY forması giyen Mario Lemina, "Bir rüya yaşıyoruz. Çok iyi çalışıyoruz. Pozitif bir ruh halindeyiz. Bu yolda devam etmek önemli. Benim işim Galatasaray. Burada Şampiyonlar Ligi ile ilgili hayallerim var" dedi.

Galatasaray, UEFA Şampiyonlar Ligi Son 16 Turu ilk maçında sahasında ağırladığı İngiliz ekibi ekibi Liverpool'u 1-0 mağlup etti. Sarı-kırmızılı ekibin galibiyet golünü atan Mario Lemina maçın ardından basın mensuplarının sorularını yanıtladı. Takım olarak iyi oynadıklarını belirten ve taraftara da teşekkür eden Lemina, "Ben, Liverpool'u tek başıma yenmedim. Bir takım olarak kazandık. İlk maçı da onlara karşı böyle kazanmıştık. Bu bir takım çalışması. Burada takım çalışmasına dikkati çekmemiz lazım. Ayrıca taraftarlara teşekkür ediyorum. Onların da büyük bir desteği oldu" sözlerini kullandı.

'BİR RÜYA YAŞIYORUZ'

Galatasaray'da Şampiyonlar Ligi ile ilgili hayallerinin olduğunu aktaran Mario Lemina, "Bir rüya yaşıyoruz. Çok iyi çalışıyoruz. Pozitif bir ruh halindeyiz. Bu yolda devam etmek önemli. Benim işim Galatasaray. Burada Şampiyonlar Ligi ile ilgili hayallerim var" sözlerini sarf etti.

'HOCAMIZ, BENİ NEREYE KOYARSA ORADA OYNARIM'

Hangi bölgede görev verilirse en iyi performansını sergilemeye çalıştığını dile getiren Gabonlu futbolcu, "Hocamız, beni nereye koyarsa orada oynarım. Sonuçta bu bir takım oyunu. Bugün kazandığım 'Maçın adamı' ödülünü aslında hep beraber kazandık. Ne görev verilirse verilsin, en iyi performansımızı sergilemeye çalışıyoruz" dedi.

Deplasmandaki rövanş maçı hakkında konuşan Lemina, "Orası cehennem. Bunu biliyoruz. Burada gerekli çalışmaları yapacağız. Orada elimizden gelenin en iyisini yapmayı istiyoruz" diyerek sözlerini noktaladı.

