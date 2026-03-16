Savaşta şehit düştü, naaşı rüya üzerine uçurumun kenarına taşındı

Tarih araştırmacısı ve yazar İbrahim Denizli, Sivas'ta uçurumun kıyısında metfun bulunan ve kentin simge isimlerinden olan Abdülvahhab Gazi Hazretleri'ni anlattı.

Evliyalar şehri olarak bilinen Sivas, sınırları içerisindeki birçok türbe ile dikkat çekiyor. Kentin birçok noktasında bulunan türbeler, hikayeleriyle de dikkat çekiyor. Tarih araştırmacısı ve yazar İbrahim Denizli, kent merkezinde bir kayalığın kenarında türbesi bulunan Abdülvahhab Gazi Hazretleri'ni anlattı. Abdülvahhab Gazi Hazretleri'nin Sivas için çok önemli bir zat olduğuna dikkat çeken Denizli, "Abdülvahhab Gazi Hazretleri; Battal Gazi'nin silah arkadaşı gazi dervişlerden olup 731'de Bizanslılara karşı cihat ederken şehit düşmüş ve buraya defnedilmiştir" dedi.

"Kılıç kuşanmış bir Allah dostu"

Evliya Çelebi'nin Seyahatname adlı eserinde Sivas'tan ve Abdülvahhab Gazi Hazretleri'nden bahsettiğini ifade eden İbrahim Denizli, "Abdülvahhab Gazi Hazretleri, Sivas'ta halkın Yukarı Tekke dediği yerde Akkaya denilen kayanın üzerinde bulunan türbede metfundur. Kaynaklardan anlaşıldığına göre Battal Gazi'nin silah arkadaşı gazi dervişlerden olup 731'de Bizanslılara karşı cihat ederken şehit düşmüş ve buraya defnedilmiştir. Abdülvahhab Gazi'nin adındaki "Gazi" lafzı Allah adamı, ata binen, kılıç kuşanmış bir Allah dostu. Yani Alperen olduğunu işaret ediyor" dedi.

Cenazesi, uzun kumlar içinde kaldı

Abdülvahhab Gazi'nin bir savaşta şehit olduğunu ve cenazesinin yıllar sonra bulunduğunu ifade eden yazar İbrahim Denizli, "Rivayetlere göre Emeviler döneminde fetih için Anadolu'ya gelmiş olan savaşçıların içinde yer alan Abdülvahhab Gazi'nin, Sivas Soğuk Çermik yakınlarında Bizans askerleriyle yapılan savaşta Ahmet Turan Gazi ile birlikte şehit olduğu belirtiliyor. Ahmet Turan Gazi'nin Soğuk Çermik'teki tepeye defnedildiği, Abdülvahhab Gazi'nin naaşının da, Mısmılırmak deresi tarafından Sivas şehrine kadar sürüklenmiş olduğu anlatılır. Uzun yıllar kumların içinde kalan Gazi'nin cenazesi; Allah dostu bir zatın gördüğü rüyasında 'Kumların içinde beni bulun ve Akkaya Tepesi'ne defnedin' vasiyeti üzerine yeri tespit edilerek, halk tarafından kumların içerisinden çıkarılıp "Yukarı Tekke" denilen kayalık üzerine defnedilmiş, adına türbe ve cami yaptırılmıştır" şeklinde konuştu.

Sivas'ta yaşayan ve il dışından Sivas'a gidenlerin Abdülvahhab Gazi'nin türbesini ziyaret ettiğini söyleyen Denizli, "Burası Sivas'ın manevi sahibi, Abdülvahhab Gazi'nin huzuru, bir ilim-irfan merkezi. Bir zamanlar tekke olarak kullanılan cami, 1970'li yıllarda yeniden yaptırılmıştır. Sivas halkının sık sık ziyaret ettiği Abdülvahhab Gazi'nin türbesi yanında, kendi adıyla anılan bir de cami vardır. Bu ziyarete geldiğimizde yalnız Gazi'nin sandukasını görmüyoruz. Caminin içinden Abdülvahhab Gazi'nin kabrine giderken sağ tarafta camekanın içinde Kanuni Sultan Süleyman Han'ın oğullarından Beyazıt ve Osman, Orhan, Abdullah adında üç oğlunun kabirleri de bulunuyor. Allah hepsinin mekanını cennet eylesin" dedi. - SİVAS

