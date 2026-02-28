Haberler

Kar yağışı nedeniyle yolu kapanan köyde hamile kadın hastaneye yetiştirildi

Güncelleme:
Kars'ın Selim ilçesinde hamile Rüya Boz, yoğun kar yağışı nedeniyle yolu kapanan köyde rahatsızlandı. Ekiplerin 5 saatlik çalışması sonucu hastaneye ulaştırıldı.

KARS'ın Selim ilçesinde yoğun kar yağışı nedeniyle yolu kapanan köyde rahatsızlanan hamile Rüya Boz, ekiplerin 5 saatlik çalışmasıyla hastaneye yetiştirildi.

Selim ilçesine bağlı Beyköy'de rahatsızlanan hamile Rüya Boz'un yakınları, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirerek yardım istedi. İhbar üzerine bölgeye sağlık ekipleri sevk edildi. Ancak ambulans, yoğun tipi nedeniyle kara saplandı. Bunun üzene bölgeye yönlendirilen İl Özel İdaresi ekipleri, iş makinesi ile kara saplanan ambulansı halatla çekerek kurtardı. Daha sonra yolu açan ekipler, ambulansın köye ulaşmasını sağladı.

Sağlık ekipleri, Beyköy'de yaşayan Rüya Boz'a ilk müdahaleyi evinde yaptı. Ekiplerin yaklaşık 5 saat süren çalışması sonucu Rüya Boz, hastaneye kaldırıldı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
