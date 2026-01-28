Haberler

Nisan'ın 'Rüya' olduğu gün yüzüne çıkıyor

Nisan'ın 'Rüya' olduğu gün yüzüne çıkıyor
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

KANAL D'nin popüler dizisi Eşref Rüya, bu akşam izleyicilere Nisan karakterinin aslında Eşref'in yıllardır peşinden sürüklendiği 'Rüya' olduğunu ortaya çıkaracak. Bu gelişme, dizide dengeleri değiştirecek ve yeni bir dönemin kapılarını aralayacak.

KANAL D'nin fenomen dizisi Eşref Rüya, izleyicinin merakla beklediği büyük sırrı bu akşam açığa çıkarıyor. Nisan'ın aslında Eşref'in yıllardır peşinden sürüklendiği 'Rüya' olduğunun ortaya çıkması, karakterin hikayesine bambaşka bir derinlik katacak.

BEKLENEN AN GELDİ

Eşref Rüya, son tanıtımıyla sanal medyada da gündem oldu. İzleyicinin uzun süredir kafasını kurcalayan 'Rüya ne zaman ortaya çıkacak?' sorusu yanıt bulurken, gerçek, dizide dengeleri altüst edecek.

NİSAN'IN RÜYA YOLCULUĞU

Demet Özdemir'in hayat verdiği Nisan Akyol karakteri, bir yanda aşk, diğer yanda hayatın acımasız sınavlarıyla mücadele ederken; geçmişin karanlık sırlarıyla yüzleşmeye başladı. Nisan'ın aslında Eşref'in peşinden yıllardır sürüklendiği 'Rüya' olduğunun ortaya çıkması, diziye derinlik katacak.

YENİ TANITIM OLAY YARATTI

Yayınlanan tanıtımda ipuçları bir bir birleşti, izleyici beklenen yüzleşmeye tanıklık etti. Gerçeğin ortaya çıkışıyla birlikte dizide yeni bir dönemin kapıları aralandı.

BÜYÜK HESAPLAŞMA BAŞLIYOR

Nisan'ın kimliğinin açığa çıkmasıyla birlikte Eşref cephesinde de büyük bir fırtına kopması bekleniyor. Aşkın, ihanetin ve geçmiş hesaplaşmalarının iç içe geçtiği hikayede, karakterlerin vereceği kararlar dizinin kaderini belirleyecek.

TİMSBİ imzalı Eşref Rüya bu akşam saat 20.00'de Kanal D'de.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Magazin
20 bin lira ile geçinmeye çalışan emeklileri umutlandıran formül

20 bin lira ile geçinmeye çalışan emeklileri umutlandıran formül
Yılmaz Güney'e 'Terörist' diyen Savcı Yavuz Engin'e Külliye'den tepki

Yılmaz Güney'e "Terörist" diyen savcıya Külliye'den sert tepki
Cenazede görülmemiş rahatlık! Başkanın kahkahaları cemaati kızdırdı

Cenazede görülmemiş rahatlık! Başkanın kahkahaları cemaati kızdırdı
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Uçak kalktı kalkacak! Galatasaray'dan transferde 3. bomba

Uçak kalktı kalkacak! Galatasaray'dan transferde 3. bomba
Kuzey Kore büyük kalibreli çoklu roketatar sistemini test etti

Yine yaptı yapacağını! Bu görüntü Trump'ın uykularını kaçıracak
3 evladının katili cani babaya hakimden tokat gibi sözler

3 evladının katili cani babaya hakimden tokat gibi sözler
14 suçlu 5 ülkede yakalandı! Aralarında Çirkinler suç örgütü yöneticisi de var

Tuhaf bir isimle hayatımıza giren çetenin lideri yakalandı
Uçak kalktı kalkacak! Galatasaray'dan transferde 3. bomba

Uçak kalktı kalkacak! Galatasaray'dan transferde 3. bomba
Yıllarca anlatılan efsane gerçek oldu

Yıllarca anlatılan efsane gerçek oldu
'Saç örme' akımına katılan hemşire sessizliğini bozdu: Kürtçe bilmiyorum, ana dilim...

O hemşire sessizliğini bozdu: Kürtçe bilmiyorum, ana dilim...