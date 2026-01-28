Nisan'ın 'Rüya' olduğu gün yüzüne çıkıyor

KANAL D'nin fenomen dizisi Eşref Rüya, izleyicinin merakla beklediği büyük sırrı bu akşam açığa çıkarıyor. Nisan'ın aslında Eşref'in yıllardır peşinden sürüklendiği 'Rüya' olduğunun ortaya çıkması, karakterin hikayesine bambaşka bir derinlik katacak.

BEKLENEN AN GELDİ

Eşref Rüya, son tanıtımıyla sanal medyada da gündem oldu. İzleyicinin uzun süredir kafasını kurcalayan 'Rüya ne zaman ortaya çıkacak?' sorusu yanıt bulurken, gerçek, dizide dengeleri altüst edecek.

NİSAN'IN RÜYA YOLCULUĞU

Demet Özdemir'in hayat verdiği Nisan Akyol karakteri, bir yanda aşk, diğer yanda hayatın acımasız sınavlarıyla mücadele ederken; geçmişin karanlık sırlarıyla yüzleşmeye başladı. Nisan'ın aslında Eşref'in peşinden yıllardır sürüklendiği 'Rüya' olduğunun ortaya çıkması, diziye derinlik katacak.

YENİ TANITIM OLAY YARATTI

Yayınlanan tanıtımda ipuçları bir bir birleşti, izleyici beklenen yüzleşmeye tanıklık etti. Gerçeğin ortaya çıkışıyla birlikte dizide yeni bir dönemin kapıları aralandı.

BÜYÜK HESAPLAŞMA BAŞLIYOR

Nisan'ın kimliğinin açığa çıkmasıyla birlikte Eşref cephesinde de büyük bir fırtına kopması bekleniyor. Aşkın, ihanetin ve geçmiş hesaplaşmalarının iç içe geçtiği hikayede, karakterlerin vereceği kararlar dizinin kaderini belirleyecek.

TİMSBİ imzalı Eşref Rüya bu akşam saat 20.00'de Kanal D'de.