8 Şubat Reyting Sonuçları Açıklandı: 8 Şubat Pazar günü en çok hangi dizi izlendi? Rüya Gibi, Sahtekarlar, Teşkilat, Beyaz, Milyoner…

8 Şubat Pazar akşamı televizyon ekranlarında kıyasıya bir reyting rekabeti yaşandı. İzleyiciler, hangi programın öne çıkacağını merak ederken, gecenin izlenme sonuçları sürprizlerle doluydu. Peki, dün akşamın en çok izlenen yapımı hangisi oldu? Tüm detaylar ve sonuçlar haberin devamında yer alıyor.

DÜN EN ÇOK NE İZLENDİ?

Dün akşam TRT1'de Teşkilat dizisi 168. Bölümüyle, Now TV'de Sahtekarlar dizisi 17. Bölümüyle, Show TV'de ise Rüya Gibi dizisi 10. Bölümüyle ekranlarda yer aldı. Aynı saatlerde ATV'de Kim Milyoner Olmak İster ve TV8'de Survivor Ünlüler-Gönüllüler ile heyecanlı anlar yaşanırken, Kanal D'de Beyaz'la Joker ekranlarda eğlence fırtınaları estirdi. Dün akşam ayrıca Star TV'de yerli sinema filmi Süt Kardeşler seyirciye nostaljik anlar yaşattı.

8 ŞUBAT 2026 REYTİNG SONUÇLARI AÇIKLANDI MI?

Dün akşam hangi yapımın en çok izlendiğini gösteren 8 Şubat reyting sonuçları henüz açıklanmadı. Tüm kişiler, AB ve ABC reyting gruplarında hangi yapımın en çok izlendiğini gösteren sonuçlar resmi kurumlar tarafından açıklandığında haberimizde yer alacaktır.