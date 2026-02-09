Haberler

8 Şubat Reyting Sonuçları Açıklandı: 8 Şubat Pazar günü en çok hangi dizi izlendi? Rüya Gibi, Sahtekarlar, Teşkilat, Beyaz, Milyoner…

8 Şubat Reyting Sonuçları Açıklandı: 8 Şubat Pazar günü en çok hangi dizi izlendi? Rüya Gibi, Sahtekarlar, Teşkilat, Beyaz, Milyoner…
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

8 Şubat Pazar akşamı televizyon ekranlarında rekabet dozu yüksek bir reyting mücadelesi yaşandı. Birbirinden iddialı dizi ve programların yeni bölümleriyle izleyici karşısına çıkması, ekran başındakilerin tercihlerini zorlaştırırken; gecenin en çok izlenen yapımları merak konusu oldu. Peki, 8 Şubat reyting sonuçları açıklandı: 8 Şubat Pazar günü en çok hangi dizi izlendi? Rüya Gibi, Sahtekarlar, Teşkilat, Beyaz, Milyoner…

8 Şubat Pazar akşamı televizyon ekranlarında kıyasıya bir reyting rekabeti yaşandı. İzleyiciler, hangi programın öne çıkacağını merak ederken, gecenin izlenme sonuçları sürprizlerle doluydu. Peki, dün akşamın en çok izlenen yapımı hangisi oldu? Tüm detaylar ve sonuçlar haberin devamında yer alıyor.

DÜN EN ÇOK NE İZLENDİ?

Dün akşam TRT1'de Teşkilat dizisi 168. Bölümüyle, Now TV'de Sahtekarlar dizisi 17. Bölümüyle, Show TV'de ise Rüya Gibi dizisi 10. Bölümüyle ekranlarda yer aldı. Aynı saatlerde ATV'de Kim Milyoner Olmak İster ve TV8'de Survivor Ünlüler-Gönüllüler ile heyecanlı anlar yaşanırken, Kanal D'de Beyaz'la Joker ekranlarda eğlence fırtınaları estirdi. Dün akşam ayrıca Star TV'de yerli sinema filmi Süt Kardeşler seyirciye nostaljik anlar yaşattı.

8 Şubat Reyting Sonuçları Açıklandı: 8 Şubat Pazar günü en çok hangi dizi izlendi? Rüya Gibi, Sahtekarlar, Teşkilat, Beyaz, Milyoner…

8 ŞUBAT 2026 REYTİNG SONUÇLARI AÇIKLANDI MI?

Dün akşam hangi yapımın en çok izlendiğini gösteren 8 Şubat reyting sonuçları henüz açıklanmadı. Tüm kişiler, AB ve ABC reyting gruplarında hangi yapımın en çok izlendiğini gösteren sonuçlar resmi kurumlar tarafından açıklandığında haberimizde yer alacaktır.

Sahra Arslan
Haberler.com / Gündem
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Piyasalar alev alev! Yeni hafta yükselişlerle başladı

Piyasalar alev alev! Kritik eşik aşıldı, tarihi rekorlar an meselesi
25. madde mi kullanılacak? Epstein dosyası Trump'ın uykularını kaçırdı

25. madde mi kullanılacak? Trump'ın uykularını kaçıran soru
Katliam gibi kaza! 30 kişi feci şekilde can verdi

Katliam gibi kaza! Tırın içinden 30 kişinin cesedini çıkardılar
En yakın rakibe 17 puan fark attılar! PSV Eindhoven şampi...

En yakın rakibe 17 puan fark attılar! Ay bitmeden şampiyon olabilirler
Piyasalar alev alev! Yeni hafta yükselişlerle başladı

Piyasalar alev alev! Kritik eşik aşıldı, tarihi rekorlar an meselesi
Kocaeli'de 24 öğrenciye tacizde bulunduğu iddia edilen öğretmen tutuklandı

Mide bulandıran iddia! 24 öğrencisi ifade verdi, cezaevine gönderildi
Ahmet Çakar'dan ortalığı karıştıcaka çıkış: Ne malum o 5 santimlik ofsaytın montajlanmadığı

Ünlü yorumcu çıldırdı: Ne malum o 5 santimlik ofsaytın montajlanmadığı