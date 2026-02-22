Rüya gibi 13. bölüm fragmanı yayınlandı mı?

2025–2026 sezonuna iddialı bir giriş yapması beklenen Rüya Gibi, güçlü oyuncu kadrosu ve kadın merkezli dram anlatımıyla dikkatleri üzerine çekmeyi başardı. Seyircilerin aklındaki en önemli soru ise şu: Rüya Gibi'nin 13. bölüm fragmanı yayınlandı mı?

YENİ BÖLÜMDE NELER OLACAK?

Aydan, Emir'e Sezen'in öz kızı olmadığını itiraf ederek dengeleri altüst ediyor. Emir, Çido'ya hayatlarının artık tamamen kendisine bağlı olduğunu söylerken, Aydan ile Fiko'nun depoda karşılaştığı sır büyük bir merak konusu oluyor. Aşkın en karanlık oyunlarla sınandığı bu soluk kesen bölümde Efe, Çido'nun yalan perdesini aralamaya çalışırken kulübede uğradığı saldırıyla ölüm kalım savaşına sürükleniyor. Gerilim, sırlar ve tehlike bu bölümde zirveye çıkıyor.

12. BÖLÜMDE NELER YAŞANDI?

Aydan ve Emir, arasındaki buzlar erirken abi cezaevinden çıkar çıkmaz planını uygulamaya başlar ve Emir'i vurur. Emir'in vurulması, Aydan ve Emir arasındaki yakınlaşmayı daha da derinleştirir. Efe, Emir'in infaz edileceğini öğrenir ve otele beklenmedik bir planla gider. Otelde Aydan ile Emir arasındaki aşka tanık olan Okan, bu gerçeği Efe'ye söyleyip söylememe ikilemiyle karşı karşıya kalır. Kuaförde ise Hayriye ile Çido arasındaki gerilim giderek tırmanır. Yasemin'in kontrolsüz öfkesi, kazaya dair saklanan sırrı gün yüzüne çıkarır. Çido, acı içinde Efe'ye sığınmak üzere yola koyulurken, Efe de Çido'nun sakladığı gerçeklerin izini sürmektedir. Çido'ya ulaşmaya çalışan Aydan'ı ise kapısına dayanan abisiyle çok daha ağır bir yüzleşme beklemektedir.

RÜYA GİBİ 13. BÖLÜM FRAGMANI YAYIMLANDI MI?

Rüya Gibi dizisinin 13. bölüm fragmanı şu an için yayımlanmış değildir. Yapımın takipçileri yeni fragmanı merakla beklemeye devam ediyor.

RÜYA GİBİ OYUNCULARI

Başrollerinde Seda Bakan, Uğur Güneş, Ahsen Eroğlu, Emre Bey, Şebnem Bozoklu, Celil Nalçakan, Devrim Yakut ve Menderes Samancılar'ın yer aldığı Rüya Gibi, bu akşam saat 20.00'de ilk bölümüyle izleyicinin karşısına çıkıyor.

Dizi ; İstanbul'un kenar bir mahallesinde kuaförlük yaparken kendini bir anda lüks bir güzellik merkezinin sahibi olarak bulan Aydan'ın, Emir'le birlikte çıktığı riskli ve gizemlerle dolu hikâyeyi anlatıyor. Yayınlanan yeni karelerde Seda Bakan ve Uğur Güneş'in uyumlu enerjisi dikkat çekerek Aydan ile Emir'in ilişkisine olan merakı artırıyor.

Yapımın oyuncu kadrosunda ayrıca Alya, Yeliz Korkmaz, Burcu Kirman, Yağmur Özbasmacı, Deniz Altan, Toprak Kahraman, Alper Kut, Furkan Murat Uğur, Ferzan Hekimoğlu, Aslıhan Çelik, Kerim İlhan, Taylan Güldere ve Selçuk Borak gibi başarılı isimler de bulunuyor.

RÜYA GİBİ KONUSU NE?

Dizi, İstanbul'un kenar bir mahallesinde kuaförlük yaparken hayatı bir anda değişen Aydan'ın hikâyesini merkezine alıyor. Gizemli iş insanı Emir'le tanışmasıyla beklenmedik bir şekilde lüks bir güzellik merkezinin patroniçesine dönüşen Aydan'ın yükseliş süreci, beraberinde tehlikeleri de getiriyor.

Seda Bakan, Ahsen Eroğlu ve Şebnem Bozoklu'nun hayat verdiği Aydan, Çido ve Fiko karakterleri; güçlü bağları ve dostlukları sayesinde zorlukların üzerine giderken, yaşadıkları dramatik dönüşüm izleyicileri ekrana kilitleyecek.