Gün değişikliği de işe yaramadı: İddialı bir dizi daha reyting kurbanı

Show TV'nin iddialı yapımlarından biri olan 'Rüya Gibi' dizisi, düşük reytingler nedeniyle 13. bölümde final yapma kararı aldı.

  • Show TV'de yayınlanan 'Rüya Gibi' dizisi için final kararı alındı.
  • Dizi, başlangıçta 13 bölümlük garanti verilmiş olmasına rağmen düşen reytingler nedeniyle sona erdi.
  • Dizinin yayın günü salıdan pazara değiştirilmişti.

Show TV ekranlarında büyük beklentiyle başlayan "Rüya Gibi" dizisi için final kararı alındı. Son haftalarda düşüşe geçen reytingler, yapımın ekran macerasını kısa sürede noktaladı.

GÜN DEĞİŞİKLİĞİ DE İŞE YARAMADI

Başrollerinde Seda Bakan, Uğur Güneş, Ahsen Eroğlu, Emre Bey, Şebnem Bozoklu, Celil Nalçakan, Devrim Yakut ve Menderes Samancılar'ın yer aldığı dizi, yayın hayatına salı akşamı başlamış, ilerleyen süreçte pazar gününe alınmıştı. Ancak yapılan gün değişikliği ve oyuncu hamleleri beklenen izlenme oranlarını getirmedi.

13 BÖLÜMLÜK GARANTİ VERİLMİŞTİ

Gazeteci Birsen Altuntaş'ın haberine göre; TMC Film imzalı yapım için başlangıçta 13 bölümlük garanti verilmişti. 13. bölümü çekilen dizinin geleceği, 15 Şubat reyting sonuçlarının ardından netleşti. Son ölçümlerde de düşüşün devam etmesi üzerine final kararı kesinleşti.

CELİL NALÇAKAN AYRILMIŞTI

Geçtiğimiz hafta Celil Nalçakan'ın diziden ayrılması da dikkat çekerken, "Rüya Gibi"nin ekran serüveni resmen sona erdi.

Kaynak: Haberler.com / Magazin
