MC imzasını taşıyan ve başrollerinde Ahsen Eroğlu, Seda Bakan, Uğur Güneş, Şebnem Bozoklu ve Celil Nalçakan gibi önemli isimlerin yer aldığı 'Rüya Gibi' dizisi, yayınlandığı ilk bölümden itibaren izleyicilerin dikkatini çekmişti. Ancak son dönemde dizinin erken final yapacağı iddiaları gündeme geldi. Peki, Rüya Gibi dizisi final mi yapacak? Rüya Gibi dizisi bitecek mi? Detaylar...

RÜYA GİBİ DİZİSİ FİNAL Mİ YAPACAK?

'Rüya Gibi' dizisinin final yapacağı yönündeki iddialar, reytinglerin inişli çıkışlı seyretmesiyle beraber medyada sıkça yer aldı. Salı akşamları Show TV ekranlarında yayınlanan dizi için yapılan bu tahminler, özellikle sosyal medyada tartışmalara neden oldu. Ancak, dizinin senaryosuna ve oyuncu kadrosuna yapılan yeni eklemeler, erken final iddialarının doğru olmadığını gösteriyor.

Yayınlanan bilgiler doğrultusunda diziye eklenen yeni oyuncular, dizinin hikayesinin genişleyeceğini ve yayının devam edeceğini doğruluyor. Böylece "Rüya Gibi final mi yapacak?" sorusu, izleyiciler için artık bir belirsizlik olmaktan çıkıyor.

RÜYA GİBİ DİZİSİ BİTECEK Mİ?

Rüya Gibi dizisi bitecek mi? sorusu, özellikle dizinin reytinglerini takip edenler tarafından merak ediliyor. Orta seviyede seyreden reytinglere rağmen dizi, yapımcıların aldığı stratejik kararlarla yayında kalmayı sürdürüyor.

Diziye son olarak Suat Sungur, Gökberk Demirci ve Aslı Melisa Uzun dahil oldu. Bununla birlikte, Birsen Dürülü ve Beyti Engin gibi tanınmış oyuncuların kadroya katılması, dizinin hikayesinin genişleyeceğini ve bitmeyeceğini gösteriyor.

Birsen Dürülü, "Mukaddes" rolü ile Efe'nin annesi olarak izleyici karşısına çıkacak.

Beyti Engin ise "Fikri Takip" karakteri ile Tarık'ın akıl hocası olarak dizinin senaryosuna renk katacak.

Bu gelişmeler, dizinin yayından kaldırılmayacağına dair güçlü bir işaret olarak değerlendiriliyor.

'RÜYA GİBİ' DİZİSİNİN KONUSU NE?

'Rüya Gibi' dizisinin hikayesi, İstanbul'un ucra bir mahallesinde kuaförlük yaparak geçimini sağlamaya çalışan Aydan karakteri etrafında şekilleniyor. Seda Bakan tarafından canlandırılan Aydan, kendini bir anda oldukça şatafatlı bir güzellik merkezinin yöneticisi olarak bulur.

Dizide Aydan, gizemli iş insanı Emir ile tanışır ve onun dünyasına uyum sağlamaya çalışır. Aynı zamanda, yetimhanede büyüyen ve asi ruhlu Çiğdem karakteri başlarına çeşitli olaylar açar.

Diğer karakterler ve hikaye ögeleri şunlardır:

Komiser Efe, Emir'i takip ederken Aydan ve Çiğdem ile yolları kesişir.

Aydan, en yakın dostu Fiko ile yaşadığı karışıklıklar karşısında teselli bulmaya çalışır.

Aydan'ın eski eşi Tarık, güzellik merkezindeki yeni rütbeyi hazmedemeyerek dizideki olayları tetikler.

Senaryosu İdil Ezgi Esen, Emre Özdür ve Hazar Kozice tarafından yazılan dizi, eğlenceli ve dramatik unsurları bir araya getirerek izleyiciye sürükleyici bir hikaye sunuyor.