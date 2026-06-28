CHP Gençlik Kolları Üyesi Suzan Rüya Balçık Trafik Kazasında Hayatını Kaybetti

(İSTANBUL) - CHP Beylikdüzü Gençlik Kolları üyesi Suzan Rüya Balçık, trafik kazası sonucu yaşamını yitirdi.

CHP İstanbul İl Gençlik Kolları Başkanı Erdem Kara, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla Beylikdüzü Gençlik Kolları Üyesi Suzan Rüya Balçık'ın trafik kazası sonucu hayatını kaybettiğini duyurdu.

Kara'nın paylaşımında şu ifadeler yer aldı:

"Beylikdüzü Gençlik Kolları üyemiz, değerli kardeşimiz Suzan Rüya Balçık'ı elim bir trafik kazasında kaybetmenin derin üzüntüsünü yaşıyoruz. Kıymetli yol arkadaşımıza Allah'tan rahmet; ailesine ve sevenlerine sabır ve başsağlığı diliyoruz. Gençlik örgütümüzün başı sağ olsun."

Kaynak: ANKA