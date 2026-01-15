Haberler

Eşref'ten 2026'ya rüya gibi başlangıç

Eşref'ten 2026'ya rüya gibi başlangıç
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Kanal D'nin fenomen dizisi Eşref Rüya, izleyicilere gerilim dolu bir bölüm sunarak reyting yarışında zirveye yerleşti. Dinçer'in tuzağı ve Hıdır'ın Kadir'e babası olduğunu açıklaması, dizideki heyecanı artırdı.

KANAL D'nin fenomen dizisi Eşref Rüya, üç haftalık aranın ardından yeni yıla her anı aksiyon, gerilim ve duygu yüklü bir bölümle merhaba dedi. Dinçer'in Eşref'e kan donduran bir tuzak kurduğu yapımda, Nisan bir anda kendini namlunun ucunda buldu. Nisan'ın hayatla ölüm arasındaki ince çizgide kaldığı final sahnesiyle nefes kesen Eşref Rüya, reyting yarışına ve sanal medyaya zirveden dönüş yaptı.

'SEN BENİM EVLADIMSIN'

Çarşamba akşamlarının tartışmasız en çok izlenen dizisi Eşref Rüya'da Hıdır'ın, Kadir'e babası olduğunu açıklaması gecenin kırılma anlarından biri oldu. Eşref'e karşı Kadir'i koruma altına alan Hıdır'ın hamlesinin sonuçları, ilerleyen bölümlere dair merakı artırdı. Dinçer ve Çiğdem'in Eşref'e karşı iş birliği anlaşması yapmasıyla dengeler bir kez daha değişti.

'SENİ ALIP UZAKLARA GİDECEĞİM'

Eşref'in, "Her şeyi bırakacağım. Seni alıp uzaklara gideceğim" çıkışıyla hem Nisan'ı hem ekran karşısındakileri şaşırttığı Eşref Rüya, tüm izleyici kategorilerinde gecenin galibi oldu. Dizi, Tüm Kişiler'de 9,04 izlenme oranı ve 23,22 izlenme payıyla adını reyting listesinin ilk sırasına yazdırdı. AB'de 6,35 izlenme oranı ve 17.51 izlenme payı elde eden Eşref Rüya, 20+ABC1'de ise 8,94 izlenme oranı ve 22,51 izlenme payıyla 2026'yı zirveden selamladı.

TİMSBİ imzalı Eşref Rüya, yeni bölümleriyle çarşamba akşamları Kanal D'de.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Kültür Sanat
Bakan Fidan, Türkiye'nin Mısır ve Suudi Arabistan ile askeri ittifak görüşmesini doğruladı

Türkiye 2 ülkeyle ittifak kuruyor! Fidan, bomba iddiayı doğruladı
Voleybolcu Derya Çayırgan'ın da aralarında olduğu 18 kişi uyuşturucu soruşturmasında gözaltında

İmamoğlu ile yasak aşk yaşadığı iddia edilen voleybolcu gözaltında
MSB görüntüleri yayınladı: Türkiye sınırında dikkat çeken hareketlilik

MSB görüntüleri yayınladı: Türkiye sınırında dikkat çeken hareketlilik
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Mersin Limanı'nda operasyon! 'Yer fıstığı' diye geldi, konteyner açılınca herkes şoke oldu

"Yer fıstığı" diye geldi, konteyner açılınca herkes şoke oldu
Dünyanın en büyük deniz yılanı! Boyu 12 metreden uzun, köpek balıklarıyla besleniyor

Bilim dünyası şaşkın! Boyu 12 metre, köpek balıklarıyla besleniyor
Ödül törenine Burcu Esmersoy'un Sinem Ünsal'a yaptığı hareket damga vurdu

Törene Burcu'nun Sinem'e yaptığı hareket damga vurdu
Hasan Şaş isyan etti: Alın, yeter ki oyuncu alın

Hasan Şaş isyan etti: Alın, yeter ki...
Mersin Limanı'nda operasyon! 'Yer fıstığı' diye geldi, konteyner açılınca herkes şoke oldu

"Yer fıstığı" diye geldi, konteyner açılınca herkes şoke oldu
Vali adayı, OnlyFans modelinden 'günah vergisi' talep etti

OnlyFans modelinden öyle bir talepte bulundu ki! Duyan şaştı kaldı
Sosyetik sitede milyonluk vurgun iddiası! Yönetici paralarla birlikte kaçtı

Sosyetik sitede milyonluk vurgun! Yönetici paraları alıp kaçtı