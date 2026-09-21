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Milli yelkenciler Dalga Sörfü Avrupa ve IQ Foil Dünya Şampiyonası'nda mücadele edecek

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Milli yelkenciler, 22 Eylül-5 Ekim'de İrlanda'nın Bundoran kasabasındaki Dalga Sörfü Avrupa Şampiyonası'nda mücadele edecek. Polonya'nın Puck kasabasındaki IQ Foil 23 Yaş Altı Dünya Şampiyonası 4 Ekim'de sona erecek; Merve Vatan ve Rüya Uğurlu madalya mücadelesi verecek.

Milli yelkenciler, İrlanda'da Dalga Sörfü Avrupa Şampiyonası'nda, Polonya'da ise IQ Foil 23 Yaş Altı Dünya Şampiyonası'nda mücadele edecek.

Türkiye Yelken Federasyonunun açıklamasına göre Dalga Sörfü Avrupa Şampiyonası, 22 Eylül-5 Ekim tarihlerinde İrlanda'nın Bundoran kasabasında gerçekleştirilecek.

Organizasyonda Türkiye'yi Semir Köse, Kenan Doğru, Canan Duru Düzce, Yağmur Girişken, Ali Köse (Hatay Sörf Spor Kulübü), Yiğit Ata Yılmaz, Nisa Keser (İstanbul Ferdi) ve Defne Aygün (Rize Ferdi) temsil edecek.

Milli sporcuların antrenörlüğünü Ferit Ercan ile Kadir Tolga Uçal üstleniyor.

IQ Foil 23 Yaş Altı Dünya Şampiyonası, Polonya'da

Polonya'nın Puck kasabasında bugün başlayan IQ Foil 23 Yaş Altı Dünya Şampiyonası ise 4 Ekim'de sona erecek.

Organizasyonda Türkiye adına Fenerbahçe Spor Kulübü Doğuş Yelken Şubesi sporcusu Merve Vatan ile Pro Sailing Academy Spor Kulübü sporcusu Rüya Uğurlu, madalya mücadelesi verecek.

IQ Foil 23 Yaş Altı Dünya Şampiyonası'nda milli sporcularla antrenör olarak Jaroslaw Miarczysnki görev yapıyor.

Kaynak: AA
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