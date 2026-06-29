Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Beylikdüzü Gençlik Kolları üyesi Suzan Rüya Balçık'ın trafik kazasında yaşamını yitirmesi, parti teşkilatında ve kamuoyunda üzüntü yarattı. CHP İstanbul İl Gençlik Kolları bünyesinde Beylikdüzü teşkilatında görev yapan Balçık'ın vefat haberi, CHP İstanbul İl Gençlik Kolları Başkanı Erdem Kara tarafından sosyal medya üzerinden kamuoyuyla paylaşıldı.Peki, Suzan Rüya Balçık kimdir, kaç yaşında, nereli? CHP gençlik kolları üyesi Suzan Rüya Balçık neden öldü? Detaylar...

CHP GENÇLİK KOLLARI ÜYESİ SUZAN RÜYA BALÇIK KİMDİR?

Suzan Rüya Balçık, CHP İstanbul İl Gençlik Kolları'nın Beylikdüzü teşkilatında görev yapan Gençlik Kolları üyelerinden biriydi. Parti çalışmalarında aktif olarak yer aldığı bilinen Balçık'ın yaşamını yitirdiği haberi, CHP İstanbul İl Gençlik Kolları Başkanı Erdem Kara'nın sosyal medya paylaşımıyla duyuruldu.

Paylaşımda, Beylikdüzü Gençlik Kolları üyesi Suzan Rüya Balçık'ın geçirdiği trafik kazası sonucu hayatını kaybettiği belirtildi. Bunun dışında Balçık'ın eğitim hayatı, mesleği ya da kişisel yaşamına ilişkin kamuoyuyla paylaşılmış resmi veya doğrulanmış ayrıntılı bir bilgi bulunmuyor.

SUZAN RÜYA BALÇIK KAÇ YAŞINDA?

Suzan Rüya Balçık'ın yaşına ilişkin kamuoyuna açıklanmış veya resmi kaynaklar tarafından doğrulanmış herhangi bir bilgi bulunmamaktadır.

SUZAN RÜYA BALÇIK NERELİ?

Suzan Rüya Balçık'ın memleketine ilişkin de kamuoyuna açıklanmış resmi bir bilgi bulunmamaktadır.

SUZAN RÜYA BALÇIK NEDEN ÖLDÜ?

CHP Beylikdüzü Gençlik Kolları üyesi Suzan Rüya Balçık, geçirdiği trafik kazası sonucu hayatını kaybetti.

Vefat haberi, CHP İstanbul İl Gençlik Kolları Başkanı Erdem Kara tarafından sosyal medya hesabı üzerinden kamuoyuna duyuruldu. Açıklamada, Balçık'ın trafik kazası nedeniyle yaşamını yitirdiği bilgisi paylaşıldı.

Kazanın nasıl meydana geldiğine, nerede gerçekleştiğine veya olayın ayrıntılarına ilişkin kamuoyuna yansıyan resmi ve doğrulanmış ek bilgiler ise bulunmamaktadır.