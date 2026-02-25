Fenerbahçe'nin Kadıköy kabusu! Son 10 maçın sonucuna bakanlar çıldırıyor

Fenerbahçe'nin Kadıköy'deki performansı bu sezon düşüş gösterdi. Son 10 resmi maçta sadece 3 galibiyet alabilen sarı-lacivertliler, Konyaspor, Gençlerbirliği ve Erzurumspor'u mağlup ederken, diğer karşılaşmalarda galibiyet elde edemedi. UEFA Avrupa Ligi'nde de iç sahada oynadığı son üç maçta galibiyet elde edemeyen Fenerbahçe'nin bu düşüşü dikkat çekiyor.

SON 10 MAÇTA 3 GALİBİYET

Sarı-lacivertliler ligde Konyaspor ve Gençlerbirliği'ni, Türkiye Kupası'nda ise Erzurumspor'u mağlup etti. Ancak kalan 7 karşılaşmada galibiyet yüzü göremedi.

Ligde Galatasaray derbisi, Göztepe ve Kasımpaşa maçları beraberlikle sonuçlanırken, Ziraat Türkiye Kupası'nda Beşiktaş'a 2-1 mağlup oldu.

AVRUPA'DA DA KAZANAMADI

Fenerbahçe, UEFA Avrupa Ligi'nde iç sahada oynadığı son üç maçta da galibiyet elde edemedi.