Haberler

Fenerbahçe'nin Kadıköy kabusu! Son 10 maçın sonucuna bakanlar çıldırıyor

Fenerbahçe'nin Kadıköy kabusu! Son 10 maçın sonucuna bakanlar çıldırıyor Haber Videosunu İzle
Fenerbahçe'nin Kadıköy kabusu! Son 10 maçın sonucuna bakanlar çıldırıyor
Haberin Videosunu İzle
Haberin Videosunu İzle
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Bir dönem rakipler için "korkulu rüya" olarak anılan Kadıköy'de bu sezon tablo tersine döndü. Fenerbahçe, sahasında oynadığı son 10 resmi maçta yalnızca 3 galibiyet alabildi.

  • Fenerbahçe, son 10 resmi maçta 3 galibiyet aldı.
  • Fenerbahçe, UEFA Avrupa Ligi'nde iç sahada oynadığı son üç maçta galibiyet elde edemedi.
  • Fenerbahçe'nin son 10 maçtaki galibiyetleri Konyaspor, Gençlerbirliği ve Erzurumspor karşısında gerçekleşti.

Fenerbahçe'nin Kadıköy'deki performansı bu sezon düşüş gösterdi. Son 10 resmi maçta sadece 3 galibiyet alabilen sarı-lacivertliler, Konyaspor, Gençlerbirliği ve Erzurumspor'u mağlup ederken, diğer karşılaşmalarda galibiyet elde edemedi. UEFA Avrupa Ligi'nde de iç sahada oynadığı son üç maçta galibiyet elde edemeyen Fenerbahçe'nin bu düşüşü dikkat çekiyor.

SON 10 MAÇTA 3 GALİBİYET

Sarı-lacivertliler ligde Konyaspor ve Gençlerbirliği'ni, Türkiye Kupası'nda ise Erzurumspor'u mağlup etti. Ancak kalan 7 karşılaşmada galibiyet yüzü göremedi.

Ligde Galatasaray derbisi, Göztepe ve Kasımpaşa maçları beraberlikle sonuçlanırken, Ziraat Türkiye Kupası'nda Beşiktaş'a 2-1 mağlup oldu.

AVRUPA'DA DA KAZANAMADI

Fenerbahçe, UEFA Avrupa Ligi'nde iç sahada oynadığı son üç maçta da galibiyet elde edemedi.

Alper Kızıltepe
Haberler.com
Trump'tan tarihte bir ilk! Savurduğu tehdit dünyayı tedirgin etti

Trump'tan tarihte bir ilk! Savurduğu tehdit dünyayı tedirgin etti
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Çocuğunun okulundaki teneffüs ziline tepkisi sert oldu

Velinin teneffüs ziline tepkisi sert oldu
Yeni sezonun ilk bombası! Altay Bayındır Süper Lig devinde

Yeni sezonun ilk bombası! Altay, Süper Lig devinde
Skandal Fırat Nehri çıkışı! 'Tevrat'a dayanıyor' deyip iyice küstahlaştı

Skandal Fırat çıkışı! "Tevrat'a dayanıyor" deyip iyice küstahlaştı
Kazancını gayrimenkule yatıran Burak Özçivit Eyüpsultan'dan 30 daire aldı

Neredeyse tüm ilçeyi alacaktı! Ünlü oyuncudan dev yatırım
Çocuğunun okulundaki teneffüs ziline tepkisi sert oldu

Velinin teneffüs ziline tepkisi sert oldu
Yasak aşka aile içi infaz! Kan donduran itiraf 17 yıl sonra geldi

Yasak aşka aile içi infaz! Kan donduran itiraf 17 yıl sonra geldi
Ünlü mankenin podyumda zor anları! Bir adım bile atamadı

Ünlü mankenin podyumda zor anları! Bir adım bile atamadı