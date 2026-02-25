Fenerbahçe'nin Kadıköy kabusu! Son 10 maçın sonucuna bakanlar çıldırıyor
Bir dönem rakipler için "korkulu rüya" olarak anılan Kadıköy'de bu sezon tablo tersine döndü. Fenerbahçe, sahasında oynadığı son 10 resmi maçta yalnızca 3 galibiyet alabildi.
- Fenerbahçe, son 10 resmi maçta 3 galibiyet aldı.
- Fenerbahçe, UEFA Avrupa Ligi'nde iç sahada oynadığı son üç maçta galibiyet elde edemedi.
- Fenerbahçe'nin son 10 maçtaki galibiyetleri Konyaspor, Gençlerbirliği ve Erzurumspor karşısında gerçekleşti.
Fenerbahçe'nin Kadıköy'deki performansı bu sezon düşüş gösterdi. Son 10 resmi maçta sadece 3 galibiyet alabilen sarı-lacivertliler, Konyaspor, Gençlerbirliği ve Erzurumspor'u mağlup ederken, diğer karşılaşmalarda galibiyet elde edemedi. UEFA Avrupa Ligi'nde de iç sahada oynadığı son üç maçta galibiyet elde edemeyen Fenerbahçe'nin bu düşüşü dikkat çekiyor.
SON 10 MAÇTA 3 GALİBİYET
Sarı-lacivertliler ligde Konyaspor ve Gençlerbirliği'ni, Türkiye Kupası'nda ise Erzurumspor'u mağlup etti. Ancak kalan 7 karşılaşmada galibiyet yüzü göremedi.
Ligde Galatasaray derbisi, Göztepe ve Kasımpaşa maçları beraberlikle sonuçlanırken, Ziraat Türkiye Kupası'nda Beşiktaş'a 2-1 mağlup oldu.
AVRUPA'DA DA KAZANAMADI
Fenerbahçe, UEFA Avrupa Ligi'nde iç sahada oynadığı son üç maçta da galibiyet elde edemedi.