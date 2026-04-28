Bir çocuğun hayalden sahneye uzanan yolculuğunu anlatan 'Balerin' prömiyere hazır

Samsun Devlet Opera ve Balesi (SAMDOB), "Balerin" balesinin prömiyeri öncesinde provaları tamamladı.

Bale sanatçısı bir annenin yanında büyüyen küçük bir kızın annesi gibi balerin olma hayaliyle başladığı yolculuktaki eğitim sürecini ve profesyonel bir sanatçı olarak sahneye çıkışını konu alan eser, SAMDOB tarafından sahneye taşınıyor.

Librettosu ve rejisörlüğünü Görkem Cengiz'in yaptığı eserin müziği Antonio Vivaldi, Fırat Aktav, Çağaç Arın Öztornacı, Özdeğer Bilgen ve Anna Tarakanova Shvetcov'a ait.

11 farklı koreografiden oluşan eserin koreografisini Buse Cengiz, Damla Oktay, Rüya Özvar, Arzu Kaya, Zeynep Bengier, Özlem Özdemir, Yunus Emre Örgüt ve Çağıl Han Öztornacı üstleniyor.

Eserin dekor ve kostüm tasarımı Zekiye Şimşek, ışık tasarımı Oğuz Murat Yılmaz, video projeksiyon tasarımı ise Murat Turgut imzasını taşıyor.

Provaları tamamlanan eser, Atatürk Kültür Merkezi Aydın Gün Sahnesi'nde yarın saat 20.00'de yapacağı prömiyerinin ardından 2, 14 ve 16 Mayıs'ta yeniden beğeniye sunulacak.

"Sanatseverleri çok güzel, çok renkli bir prömiyer bekliyor"

Samsun Devlet Opera ve Balesinin bale başöğretmeni ve koreograf Yunus Emre Örgüt, AA muhabirine, çok çeşitli dansların olduğu ve seyirciyi çok şaşırtacak bir eseri sahneye hazırladıklarını söyledi.

Eserde birçok bale çeşidinin olduğunu vurgulayan Örgüt, "Klasik bale, absürt bale, dömi klasik bale var. Çok çeşitliliğin olması eseri çok zenginleştiriyor. Aynı zamanda dansçılar için de farklı bir heyecan oluyor çünkü bu kadar farklı koreografinin bir arada olması dansçılar açısından da çok iyi ve tecrübe edilmesi gereken bir şey. Onlar da çok mutlu. Bu koreografileri yaptığımız için biz de çok mutluyuz. Arkadaşlarımla çok güzel iş çıkardık. Çok keyifli anlar yaşadık. Seyircilerimizi mutlaka bekliyoruz. Çok mutlu olacaklarına ve çok beğeneceklerine eminiz." ifadelerini kullandı.

Koreograf Rüya Özvar ise eserin yaklaşık 1,5 aylık bir çalışmanın ürünü olduğunu, ortalama bir saat sürdüğünü belirtti.

Seyirciyi bekleyen bir sürpriz bulunduğunu dile getiren Özvar, "Her koreografinin geçiş aralıkları için bazı dış çekimler yaptık. Dolayısıyla bu küçük kızın aslında büyüme sürecine de bizzat bu barkovizyonlar sayesinde şahit oluyoruz. Her koreografinin geçişinde, büyüdüğünde yeni bir hayal gördüğünü varsayarak bu koreografileri yaptık. Sanatseverleri çok güzel, çok renkli bir prömiyer bekliyor." dedi.

Koreograf Damla Oktay da eserde 11'i SAMDOB'un çocuk balesinden olmak üzere 31 dansçının görev alacağını anlatarak, "Kimimizin yaptığı ilk, kimimizin yaptığı ikinci, üçüncü işler belki ama hep birlikte ortak payede buluşunca güzel bir iş ortaya çıkacak diye umuyoruz." şeklinde konuştu.

Eserde "İnvitame" ve "Lal" adlı iki koreografisi bulunduğunu ifade eden Oktay, "İnvitame"de komik mizah işlendiğini, "Lal"ın ise çello çalan bir kadının hayat hikayesini konu aldığını dile getirdi.

"Işığın koreografisini izleme fırsatı bulacağız"

SAMDOB Sanat Teknik Müdürü Talip Ata da 8 farklı koreografın yaptığı 11 farklı koreografiyle sanatseverlerin karşısına çıkacaklarını söyledi.

Farklı konuları aynı sahne ve aynı dekorlarla, farklı görsellerle destekleyerek seyircilerle buluşturacaklarını anlatan Ata, "İlk defa böyle bir çalışma yapıyoruz. Bunun dışında kendi imkanlarımızla sokakta bazı görüntüler çektik. O görüntüleri sahneye taşıdık. O görüntülerin devamında dansçı arkadaşlarımızın sahnede canlı olarak sergileyecekleri performanslarını izleyeceksiniz." diye konuştu.

Ata, eserde kostüm ve diğer atölyelerle 60 kişilik teknik ekibin görev aldığını ifade etti.

Işık tasarımcısı Oğuz Murat Yılmaz da eserin güzel bir dans gösterisi olduğunu belirterek, "Aynı zamanda bu eser klasiklikten postmodernlik, dömi klasik çizgiler taşıdığından dolayı ışığın koreografisini de izleme fırsatı bulacağız. Birlikte çok güzel keyifli bir çalışma yaptık." dedi.