Çobandan Kemal Kılıçdaroğlu'na sitem dolu şiir
CHP'deki "mutlak butlan" tartışmalarına eski Kemal Kılıçdaroğlu destekçisi Çoban Yusuf Evran da katıldı. Kılıçdaroğlu'na sitem dolu şiir yazan Evran o anları paylaştı. Evran'ın şiirindeki, "Millet geçim sen de koltuk/Düş yakamızdan düş artık/ Yaşın bulmuş kemalini/ Alma mazlumun vebalini/ Tok anlamaz açın halini" dizeleri dikkat çekti.
"YAŞIN BULMUŞ KEMALİNİ"
Evran'ın şiirindeki, "Millet geçim sen de koltuk / Düş yakamızdan düş artık / Yaşın bulmuş kemalini / Alma mazlumun vebalini / Tok anlamaz açın halini" dizeleri kısa sürede dikkat çekti.
