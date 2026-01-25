Rüya gibi 9. bölüm fragmanı yayınlandı mı?

2025–2026 sezonuna iddialı bir giriş yapması beklenen Rüya Gibi, güçlü oyuncu kadrosu ve kadın merkezli dram anlatımıyla dikkatleri üzerine çekmeyi başardı. Seyircilerin aklındaki en önemli soru ise şu: Rüya Gibi'nin 9. bölüm fragmanı yayınlandı mı?

YENİ BÖLÜMDE NELER OLACAK?

Bora'nın Aydan'a Emir'i ele geçireceklerini itiraf etmesiyle büyük bir hesaplaşmanın fitili ateşlenirken, nişan arifesindeki Efe, Yasemin'e ayrılma kararını açıklıyor. Emir gizli planını hayata geçirmeye çalışsa da, Bora'nın desteğiyle Efe'nin onu suçüstü yakalama hamlesi olayların seyrini değiştiriyor. Köşeye sıkışan Aydan ise Bora'nın tüm isteklerini yerine getirdiğini Çido ve Fiko'ya itiraf etmek zorunda kalıyor. Tanıtımın finalinde Çido, Ela'nın iyileşmesinin sevincini yaşarken, Ela'nın Yeliz'i karşısında görmesiyle yaşadığı kriz büyük bir kaosa dönüşüyor.

8. BÖLÜMDE NELER YAŞANDI?

Gizemli patronun ortaya çıkışı kısa süreli bir rahatlama yaratır fakat Pelin'in hemen vazgeçmeye niyeti yoktur. Emir, Boris'in başlattığı geri dönüşü olmayan bir savaş için hazırlık yapar. Efe ve Çido arasındaki yakınlaşma derinleşirken, Efe hiç istemediği bir nişanın eşiğine sürüklenir. Emir, Aydan'ın boşanma kararını destekler ve önündeki engelleri kaldırmak için riskli bir hamle yapar. Aydan ise büyük bir tehlikeyle karşı karşıyadır.

RÜYA GİBİ 9. BÖLÜM FRAGMANI YAYIMLANDI MI?

Rüya Gibi dizisinin 9. bölüm fragmanı şu an için yayımlanmış değildir. Yapımın takipçileri yeni fragmanı merakla beklemeye devam ediyor.

RÜYA GİBİ OYUNCULARI

Başrollerinde Seda Bakan, Uğur Güneş, Ahsen Eroğlu, Emre Bey, Şebnem Bozoklu, Celil Nalçakan, Devrim Yakut ve Menderes Samancılar'ın yer aldığı Rüya Gibi, bu akşam saat 20.00'de ilk bölümüyle izleyicinin karşısına çıkıyor.

Dizi ; İstanbul'un kenar bir mahallesinde kuaförlük yaparken kendini bir anda lüks bir güzellik merkezinin sahibi olarak bulan Aydan'ın, Emir'le birlikte çıktığı riskli ve gizemlerle dolu hikâyeyi anlatıyor. Yayınlanan yeni karelerde Seda Bakan ve Uğur Güneş'in uyumlu enerjisi dikkat çekerek Aydan ile Emir'in ilişkisine olan merakı artırıyor.

Yapımın oyuncu kadrosunda ayrıca Alya, Yeliz Korkmaz, Burcu Kirman, Yağmur Özbasmacı, Deniz Altan, Toprak Kahraman, Alper Kut, Furkan Murat Uğur, Ferzan Hekimoğlu, Aslıhan Çelik, Kerim İlhan, Taylan Güldere ve Selçuk Borak gibi başarılı isimler de bulunuyor.

RÜYA GİBİ KONUSU NE?

Dizi, İstanbul'un kenar bir mahallesinde kuaförlük yaparken hayatı bir anda değişen Aydan'ın hikâyesini merkezine alıyor. Gizemli iş insanı Emir'le tanışmasıyla beklenmedik bir şekilde lüks bir güzellik merkezinin patroniçesine dönüşen Aydan'ın yükseliş süreci, beraberinde tehlikeleri de getiriyor.

Seda Bakan, Ahsen Eroğlu ve Şebnem Bozoklu'nun hayat verdiği Aydan, Çido ve Fiko karakterleri; güçlü bağları ve dostlukları sayesinde zorlukların üzerine giderken, yaşadıkları dramatik dönüşüm izleyicileri ekrana kilitleyecek.