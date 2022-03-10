Renault Haberleri - Renault Haber - Haberler

Renault Haberleri
Renault haber, Renault son dakika haberleri ve gelişmeleri.
Devrilen tırdaki gübreler yola saçıldıYozgat'ta kontrolden çıkan tırın devrilmesi sonucu dorse içerisinde bulunan torba halindeki gübreler yola savruldu, bir kişi de yaralandı.
Formula 1 ekiplerinden Haas'ta Mazepin'den boşalan koltuğa Magnussen oturacakFormula 1 takımlarından Haas, eski pilotu Danimarkalı Kevin Magnussen ile sözleşme imzaladı.
Rusya ilk adımı attı! Dost olmayan ülkelere ait şirketler kamulaştırılıyorRusya, sermayesinin yüzde 25'inden fazlası dost olmayan yabancı ülkelere ait firmaları, ülkedeki iş olanaklarını korumak ve iflası önlemek adına kamulaştırma konusunda ilk adımı attı. Yasa ile dost olmayan ülkelerin vatandaşlarına ait şirketlere kayyum atanabilecek.
Kontrolden çıkan tır devrildi, dorsesindeki gübreler yola savrulduKontrolden çıkan tır devrildi, dorsesindeki gübreler yola savruldu Yozgat'ta kontrolden çıkan tırın devrilmesi sonucu dorse içerisinde bulunan torba halindeki gübreler yola savruldu, bir kişi de yaralandı.
Şikayetvar 'kusursuz müşteri deneyimi yaşatan' 96 markayı ödüllendirdiTürkiye'de müşteri memnuniyetini ölçen çözüm platformu Şikayetvar tarafından bu yıl yedinci kez düzenlenen A.C.E Awards (Achievement in Customer Excellence) 8 Mart Salı günü Çırağan Palace Kempinski'de gerçekleştirildi.
Renault, yeni SUV modeli Austral'ı tanıttıRenault, yeni Renault Austral ile SUV ürün gamına iddialı bir model dahil ediyor.
Otomobil satışı şubatta arttısahibinden.com verilerinden hazırlanan sahibindex Şubat Vasıta raporuna göre, geçen ay en çok ilan verilen kategori otomobil olurken, otomobil satış oranında ocak ayına göre bir miktar artış gerçekleşti.
Motor parçası üreten fabrikada kadınlar da ter döküyorSivas'ta otomobil, ağır vasıta, lokomotif ve gemi jeneratörlerinin motorlarında kullanılan eksantrik mili üreten fabrikada çalışan kadınlar, üretime katkı sağlıyor.
İki otomobil kavşakta çarpıştı: 5 yaralıZonguldak'ın Çaycuma ilçesinde kavşakta iki otomobil çarpıştı.
Eski Nissan CEO'su Ghosn, Kelly'e verilen cezanın "vaziyeti kurtardığı"nı söylediEski Nissan Motor Üst Yöneticisi (CEO) Carlos Ghosn, şirketin eski Yönetici Direktörü Greg Kelly'nin, kendisine, maaşını düşük göstermesine göz yummaktan verilen cezanın, "vaziyeti kurtardığını" ifade etti.
EMİNE ERDOĞAN: KADINLARIN GÜÇLENDİRİLMESİ EKONOMİYE BÜYÜK BİR KATKI SAĞLIYOR? TİM tarafından düzenlenen İhracatın Güçlü Kadınları Ödül Töreni'nde konuşan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan, 'Sürdürülebilir kalkınma hedefleri ana amacı hiç kimseyi arkada bırakmamaktır.
Ukrayna krizi: Batılı şirketlerin Rusya'dan toplu göçüBirçok ABD'li ve Avrupalı şirket, Ukrayna işgalinden dolayı Rusya'daki ticari faaliyetlerini askıya aldı.
Nissan eski yöneticisi Kelly, eski CEO Ghosn'un maaşını düşük göstermekten hüküm giydiNissan Motor eski Yönetici Direktörü Greg Kelly, şirketin eski Üst Yöneticisi Carlos Ghosn'un maaşını düşük göstermesine göz yummaktan suçlu bulundu.
Yeni Megane E-Tech yüzde 100 Elektrikli'ye EuroNCAP'ten 5 yıldızYeni Megane E-Tech yüzde 100 Elektrikli, 2022 test protokolü ile EuroNCAP'ten 5 yıldız aldı.
'28 Şubat' polis bir babanın en acı günü... Kızının okuduğu Kur'an kursunun kapısına kilit vurmak zorunda kaldı'28 Şubat' polis bir babanın en acı günü... Kızının okuduğu Kur'an kursunun kapısına kilit vurmak zorunda kaldıBURSA Üzerinden 25 yıl geçse de 28 şubatın acı hatıraları zihinlerden silinmiyor.
Türk şirketi Fas'ta fabrika açtıFas Sanayi ve Ticaret Bakanlığı, otomobil parça üreticisi Martur Fompak International şirketi tarafından ülkenin kuzeyindeki Tanca kentinde bir fabrikanın açıldığını duyurdu.
Avrupa Birliği Türkiye Delegasyonu Başkanı Büyükelçi Nikolaus Meyer-Landrut AçıklamasıAB Büyükelçileri, Türk otomotiv sektöründeki gelişmeleri Bursa'da değerlendirdi.
Yakup Köse: "Çocuktum ufacıktım, yargılandım idam aldım"Avrasya Feribotu operasyonu sonrasında Antalya'da düzenlenen Çeçenistan ile ilgili bir eyleme katıldığı için 14 yaşında gece operasyonu ile göz altına alınıp hakkında idam kararı verilen Yakup Köse, o günleri "Çocuktum ufacıktım, yargılandım idam aldım" sözleriyle anlattı.
Sivas'ta trafik kazası 3 yaralıSivas'ın Gürün ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 3 kişi yaralandı.
Gören telefona sarılıyor! 1977 model Toros'a palet taktı, karla kaplı yaylalarda geziyorTrabzon'da oto makas ustası Gökmen Türkmen, 1977 model Renault Toros marka otomobiline taktığı paletlerle karlı kaplı yaylalarda geziyor. Türkmen şimdilerde ise yerli ve yabancı turistlerin ilgi gösterdiği paletli Toros'u farklı bir proje yapmak için 60 bin liraya satılığa çıkardı.
Sürdürülebilir Mobilite İnisiyatifi, Özyeğin Üniversitesi ile iş birliği yaptıKentleşme ve ulaşımın çevresel, ekonomik ve sosyal etkilerine dijitalleşme ekseninde çözümler tasarlamak amacıyla ve Renault Group desteğiyle hayata geçen Sürdürülebilir Mobilite İnisiyatifi ve Özyeğin Üniversitesi arasında iş birliği protokolü imzalandı.
Sürdürülebilir Mobilite İnisiyatifi, ilk iş birliğini Özyeğin Üniversitesi ile gerçekleştirdiKentleşme ve ulaşımın çevresel, ekonomik ve sosyal etkilerine dijitalleşme ekseninde çözüm bulmak amacıyla ve Renault Group desteğiyle hayata geçen Sürdürülebilir Mobilite İnisiyatifi (SMİ) ile Özyeğin Üniversitesi arasında iş birliği protokolü imzalandı.
Onları ayrıştıran en önemli özellik 'hızlı hareket kabiliyeti'Başarılarının temel yapı taşının maksimum müşteri memnuniyeti ve üstün hizmet kalitesi olduğunu belirten Koçaslanlar Otomotiv'in Genel Müdürü Mesut Süzer, "Bizleri sektörde ayrıştıran en önemli farklarımız, maksimum müşteri memnuniyeti ile üstün hizmet kalitesi anlayışını benimsememiz...
Renault'ya iki ödülRenault, Tech Brands Turkey'de "En Teknolojik Otomotiv Markası" seçilirken, MarTech Awards 2022'de ise "En İyi Veri Kullanımı" ödülüne layık görüldü.
10 yaşındaki Eymen'in ölümüne sebep olmuştu, o hemşire için cezai ehliyet raporu istendiZonguldak'ta 2020 Haziran ayında aracıyla karşı şeride geçerek 10 yaşındaki Eymen Burak Altındağ'ın ölümüne ailesinin de yaralandığı kazada emekli hemşire Hanife Yılmaz'ın yargılanmasına devam edildi.
Bayburt'ta trafiğe kayıtlı araç sayısı 16 bin 229 olduTÜİK, Ocak ayı sonu itibarıyla Türkiye'deki trafiğe kayıtlı araç sayısını açıkladı.
Sivas'ta işçi servisi ile çarpışan otomobilin sürücüsü hayatını kaybettiSivas'ta otomobil ile işçi servisinin çarpışması sonucu 12 kişinin yaralandığı kazada, otomobil sürücüsü kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.
ÖZEL HABER GÜNDEMİ / 19 Şubat 2022Nobel ödüllü Aziz Sancar'dan "ayrım yapmadan aşınızı olun" çağrısı: "Omicron ağır olmayabilir ama bir sebebi de Omicron'a yakalananların çoğu aşılı. Aşılı olunca da tabii ağır seyretmiyor.
Nissan, elektrikli otomobiller için ABD'deki fabrikasını dönüştürecekNissan Motor, elektrikli otomobillerin üretimi için ABD'deki fabrikasının dönüşüm tadilatına 500 milyon dolar yatırım yapacak.
AB'de yeni otomobil satışları tarihin en düşük seviyesindeAvrupa Birliği (AB) otomobil pazarında toplam satışlar, ocak ayında çip sıkıntısı nedeniyle kayıtların tutulduğu son 29 yıldan beri ölçülen en düşük seviyeye geriledi.
Kontrolden çıkan otomobil elektrik direğine çarptı: 1 yaralıSakarya'nın Kaynarca ilçesinde sürücüsünün kontrolünden çıkan otomobilin yol kenarındaki direğe çarpması neticesinde meydana gelen trafik kazasında 1 kişi yaralandı.
Son dakika haberi! Müşteri memnuniyet çıtasını yükselttilerGelen son dakika haberlerine göre Koçaslanlar Otomotiv Satış Sonrası Hizmetler Direktörü İsmail Alkan, mevcut müşteri memnuniyeti çıtasını daha da yükseltmek için, müşteri beklenti ve isteklerine odaklanarak, servislerinden hizmet alan müşterilerine anket uygulamalarına başlattıklarını söyledi.
Bigadiç'te çaldı, Konya yolunda yakalandıBalıkesir'in Bigadiç ilçesinde bir tesisten bir buçuk milyon TL değerinde enerji nakil kablosu çalan hırsızların peşine düşen Balıkesir İl Jandarma Komutanlığı'na bağlı JASAT timleri, amansız takibi bırakmayarak şüpheliyi Konya'dan Diyarbakır'a giderken yakaladı.
Euro Truck Simulator 2 sistem gereksinimleri! ETS2 kaç GB?SCS Software'in 2012 yılında geliştirdiği Avrupa'da tır sürerek keyifli vakitler geçirdiğiniz açık dünya simülasyon oyunu Euro Truck Simulator 2'nin sistem gereksinimleri neler? ETS2 sistem gereksinimleri! ETS2 kaç GB? Detaylar haberimizde…
Takla atan araç taşlık alana düştü: 1 yaralıTakla atan araç taşlık alana düştü: 1 yaralı Çanakkale'nin Çan ilçesine bağlı İlyasağa Çiftliği köyü yakınlarında meydana gelen trafik kazasında 1 kişi yaralandı.
Tarihte bugün ne oldu? 12 Şubat'ta doğan ünlüler! 12 Şubat'ta ne oldu? 12 Şubat ne günü?12 Şubat'ta ne oldu? Tarihte bugün ne oldu? 12 Şubat Tarihte bugün olan olaylar, 12 Şubatta doğan ünlüler, Tarihte bugün Türkiye ve dünyada yaşanan gelişmeler... Tarihte bugün doğanlar ve vefat edenler, ve meydana gelen önemli olayları kronoloji sırayla sizlerle aktarıyoruz. Peki, Tarihte bugün ne oldu? 12 Şubat doğan ünlüler, hangi önemli olaylar oldu? 12 Şubat ne günü? İşte, tarihte bugün ne gerçekleşen olaylar, 12 Şubat doğumlu ünlüler haberimizde...
Park halindeki otomobil yanarak kullanılamaz hale geldiKonya'nın Kulu ilçesinde park halindeki otomobil yandı.
Son dakika! Kazaya karışan sürücünün rahatlığı pes dedirtti.. Kaza sonrası sosyal medyada video izleyerek vakit geçirdiSon dakika haberine göre Kazaya karışan sürücünün rahatlığı pes dedirtti.
Konya'da otomobil ile cip çarpıştı: 1 yaralıKonya'nın Seydişehir ilçesinde otomobil ile cipin çarpışması sonucu 1 kişi yaralandı.
Konya'da otomobil ile cip çarpıştı: 1 yaralıKonya'da otomobil ile cip çarpıştı: 1 yaralı Konya'nın Seydişehir ilçesinde otomobil ile cipin çarpışması sonucu 1 kişi yaralandı.
Şirketlerden Sevgililer Günü'ne özel kampanyaSevgililer Günü için geri sayım sürerken, tüketicilerin taleplerine karşılık vermek isteyen şirketler, çok sayıda kampanya ve hizmeti devreye aldı.
10 yaş ve üstü araçlara ilgi arttısahibinden.com verilerinden hazırlanan sahibindex Ocak Vasıta Raporu'na göre, yayından kaldırılan ilanlarda, 10 yaş ve üstü araçların payında artış gözlemlendi.
Nissan, 2025'te Avrupa pazarına benzinli motor üretimine son verecekJapon otomotiv devi Nissan, otomobil endüstrisinin hızla elektrikli araçlara yönelmesi ve katı emisyon standartları nedeniyle 2025'te Avrupa pazarına benzinli motor üretimine son vereceğini duyurdu.
Uyarı levhasına çarpan araç şarampole uçtu: 2 yaralıGaziantep'in Nizip ilçesinde uyarı levhasına çarpan otomobil şarampole uçtu.
Parçalanmış lastikleri ve yerdeki tampon ile yoluna devam ettiParçalanmış lastikleri ve yerdeki tampon ile yoluna devam ettiBALIKESİR Balıkesir'de lastikleri parçalanmış, taponu yerde sürünen aracı yolda görüntüleyen vatandaşlar, aracı 155'e ihbar etti.
Direksiyon hakimiyetini kaybeden sürücü önce kaldırıma ardından panoya çarptıDireksiyon hakimiyetini kaybeden sürücü önce kaldırıma ardından panoya çarptı Antalya'da sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği otomobil, önce kaldırıma ardından reklam panosuna çarptı.
Yönetim Kurulu Başkanı Mahmut Koçaslan: "LGT Lojistik ile ticari ilişkilerimiz 15 yıldır sağlıklı bir şekilde devam etmektedir"Karayolu ve Intermodal olarak kimyasal ve tehlikeli madde taşımacılığı yapan LGT Lojistik, ilk yeni Renault Trucks T serisi araçlarını teslim aldı.
Fiat ve Renault hakkında bomba iddia: Türkiye'de 150 bin TL'ye sıfır araç satacaklarFiat ve Renault hakkında bomba bir iddia gündeme geldi. İki otomotiv devi, artan fiyatlar nedeniyle Türkiye ve benzeri ülkelere yönelik, özel belli donanımların olmadığı araçlar üretecek. Renault'un ucuza üreteceği araçlar arasında Clio'nun da olacağı öne sürülürken, aracın fiyatının da 150 bin TL olacağı belirtiliyor.
Renault, Nissan ve Mitsubishi ittifakı elektrikli araçlara 23 milyar avroluk yatırım yapacakRenault, Nissan ve Mitsubishi Motors ittifakının gelecek beş yılda ortak elektrikli araçlar geliştirmek için 23 milyar avroluk (26 milyar dolar) yatırım yapacakları bildirildi.
Nissan, Renault, Mitsubishi ittifakından elektrikli araç atılımıElektrikli araç teknolojilerine 5 yıl içinde 23 milyar euroluk yatırım yapılacağını duyuran Nissan, Renault, Mitsubishi ittifakı, 35 elektrikli araç modelini de piyasaya süreceğini açıkladı.
Samsun'daki taşıt sayısı 400 bine dayandıTürkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) verilerine göre Samsun'da trafiğe kayıtlı motorlu kara taşıtı sayısı 2021 Aralık ayı sonu itibarıyla 399 bin 127 oldu.
Buzlanma nedeniyle yoldan çıkan minibüs kurtarıldıVan'ın Muradiye ilçesinde buzlanma nedeniyle kayarak yoldan çıkan minibüs itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı.
Bursa'dan 2021'de 6,7 milyar dolarlık otomotiv ihracatıTürkiye'nin lokomotifi olan otomotiv sektörü ihracatında Bursa'dan geçen yıl 6,7 milyar dolarlık dış satım yapıldı.
Renault Austral'ın ilk detayları paylaşıldıYeni Renault Austral’ın dikkat çekici silüetinin üzerindeki perde kalkıyor.
Çip krizi Oyak Renault'u da vurdu! Otomobil üretimi 15 gün boyunca tamamen duracakKüresel bazda yaşanan çip krizi Oyak Renault'u da vurdu. Şirketin Bursa'daki fabrikasının 24 Ocak Pazartesi gününden itibaren 15 gün üretime ara vereceği ve otomobil üretiminin tamamen duracağı belirtilirken, mekanik bölümlerin ise hizmet vermeye devam edeceği kaydedildi.
Yönetim Kurulu Başkanı Mahmut Koçaslan, "2022 yılı için koyduğumuz hedeflerimize odaklandık"Türkiye'de uzun yol çekicilerinden, inşaat ve dağıtım kamyonlarına kadar geniş bir ürün ve hizmet yelpazesi sunan Koçaslanlar Otomotiv, 2022 yılı hedeflerini belirledi.
Son dakika haberi... Evden hastaneye gitmek için yola çıkıp, ambulansla hastaneye vardılarSon dakika gelişmesine göre Sivas'ın Şarkışla ilçesinde tedavi amaçlı hastaneye gitmek için evlerinden çıkan üç kişi yolda kaza yapınca ambulansla hastaneye ulaştırıldılar.
Türkiye'de ihraç edilen 100 otomobilden 41'i Bursa'da üretildiTürkiye'de geçen yıl üretilen otomobillerden yaklaşık yarısında otomotivin önde gelen şirketleri OYAK Renault ve TOFAŞ'a ev sahipliği yapan Bursa'nın imzası bulunuyor.
Son dakika... Yakını gözü önünde kaza yapınca şoka girdi... O anlar kameradaGelen son dakika haberine göre Yakını gözü önünde kaza yapınca şoka girdi.
Avrupa'da otomobil satışları 2021'de gerilediAvrupa Birliği (AB) otomobil pazarında toplam satışlar, Kovid-19 salgını ve çip sıkıntısı nedeniyle 2021'de bir önceki yıla göre yüzde 2,4 azaldı.
Renault Austral son testlere girdiRenault'nun kısa bir süre önce adını duyurduğu yeni nesil SUV modeli Austral, geliştirme sürecinin bir parçası olan zorlu dayanıklılık testlerinin son aşamasına girdi.
Renault Grubu'nun küresel satışları çip kıtlığı nedeniyle 2021'de yüzde 4,5 düştüFransız otomobil üreticisi Renault Grubu'nun otomobil ve hafif ticari araç satışları, yarı iletken kıtlığı nedeniyle 2021'de yüzde 4,5 gerileyerek küresel satışlardaki düşüş serisini üçüncü yıla taşıdı.
Yeni Renault Austral tasarımıyla öne çıkacakYeni Renault Austral, tasarımındaki güçlü ve zarif hatlarıyla dikkati çekiyor.
İkinci el oto pazarında 2021'in en çok satılan markası Volkswagen olduTürkiye ikinci el online binek ve hafif ticari araç pazarında geçen yıl en çok tercih edilen otomotiv markaları Volkswagen, Renault ve Ford olurken, model bazında binekte Passat, hafif ticaride Doblo satış listesinin ilk sırasında yer aldı.
ÖTV düzenlemesi sonrası hangi araçta ne kadar indirim olacak? İşte model model yeni fiyatlarResmi Gazete'de yayımlanan Cumhurbaşkanı Kararına göre, otomobilde ÖTV güncellemesi yapıldı. Motor hacmi bin 600'e kadar olan otomobillerde matrah dilimi 3'ten 5'e çıktı. Böylece bazı modellerde 40 bin liraya kadar indirim göründü. İşte ÖTV düzenlemesi sonrası modele göre olası indirimler.
Son dakika haberleri! Yoğun kar yağışı beraberinde kazayı getirdiSon dakika gelişmesine göre Van'ın Muradiye ilçesinde yoğun kar yağışı kazaya neden oldu.
Otomobil bariyerlere çarptı: 2 yaralıKırıkkale'de sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği otomobilin bariyerlere çarpması neticesinde meydana gelen kazada 2 kişi yaralandı.
Son Dakika | Bolu'da feci kaza: Aynı aileden 4 kişi hayatını kaybettiSon dakika haberler... Bolu'nun Göynük ilçesinde tavuk yüklü kamyonla çarpışan otomobilde bulunan anne, baba ve 2 çocukları hayatını kaybetti.
Tehlikeli Görev oyuncuları kim? The Doorman Nerede, ne zaman çekildi? Tehlikeli Görev filmi konusu nedir?Yönetmenliğini Ryuhei Kitamura'nın yaptığı 'Tehlikeli Görev' filmi ilk kez TV'de yayınlanacak. Oyuncu kadrosunda; Ruby Rose, Jean Reno, Aksel Hennie, Rupert Evans gibi isimlerin yer aldığı Tehlikeli Görev filmin senaryosunu ise; Lior Chefetz, Joe Swanson kaleme aldı. Tehlikeli Görev oyuncuları kim? Nerede, ne zaman çekildi? Tehlikeli Görev filmi konusu nedir?
Yağış nedeniyle kayganlaşan yolda otomobil bariyere çarptı: 3 yaralıYağış nedeniyle kayganlaşan yolda otomobil bariyere çarptı: 3 yaralı Kırıkkale'de yağmur nedeniyle kayganlaşan yolda kontrolden çıkan otomobilin bariyerlere çarptığı kazada 1'i bebek 3 kişi yaralandı.
Müjdat Aras: "Satış sonrası hizmetlerimize odaklandık"Koçaslanlar Motorlu Araçlar Genel Müdürü Müjdat Aras, satış sonrası hizmetlere odaklandıklarını söyledi.
Son Dakika | Diyarbakır'da trafik kazası: 7 yaralıSon dakika haber... Diyarbakır'da, yanlış yola giren sürücü trafiği bir birine kattı, 7 kişi yaralandı.
sahibinden.com'da aralıkta hem yeni hem de yaşı büyük araçlara ilgi arttısahibinden.com araştırmasında, geçen yıl aralık ayında hem yeni hem de yaşı büyük araçlara ilginin arttığı belirtildi.
Otomotiv devi Hyundai, en ucuz modelini Türkiye'ye getiriyorSon dönemde artan otomobil fiyatlarının ardından otomotiv firmaları en ucuz modellerini satışa çıkarıyor. Renault Ami'den sonra Güney Koreli otomobil üreticisi Hyundai, Hindistan'a özel olarak ürettiği Santro modelini Türkiye'de de satışa koymayı planlıyor. Hindistan'da Türk Lirası'yla 87 bin TL'ye satılan otomobilin ülkemizdeki fiyatının 150 bin TL olacağı öngörülüyor.
Renault binek otomobil liderliğini sürdürdüPandemiyle krize giren otomotiv sektörü yeniden hareketlenmeye başladı.
ODD Gladyatör Ödülleri ·12'nci· kez sahiplerini bulduOtomotiv Distribütörleri Derneği'nin (ODD) "ODD Satış ve İletişim Ödülleri, 2021 Gladyötörleri" ödül töreninde, satış ve iletişim ana kategorilerinde olmak üzere toplam 21 dalda ödüller sahiplerini buldu.
Hırsızlar emanet arabayı çaldıKonya'nın Seydişehir ilçesinde iş yerine giren hırsızlar iş yeri sahibine emanet olarak bırakılan arabayı çaldı.
Bursa'dan Türkiye'nin 2021 ihracatına 14,9 milyar dolarlık katkıTürkiye'nin önde gelen sanayi kentlerinden Bursa'dan geçen sene 14 milyar 959 milyon 238 bin dolarlık ihracat yapıldı.
Yolcu otobüsünün çarptığı otomobil hurdaya döndüKırıkkale'de seyir halindeki bir otomobilin, kavşaktan dönerken yolcu otobüsünün çarpması neticesinde metrelerce sürüklendiği kaza anı güvenlik kamerasına yansıdı.
Yolcu otobüsünün çarptığı otomobil, metrelerce sürüklendi: 1 yaralıKırıkkale'de kavşaktan geçmeyen çalışan otomobil, yolcu otobüsünün çarpması sonucu metrelerce sürüklendi.
TOGG CEO'su Gürcan Karakaş'tan heyecanlandıran sözler: Küçük araçlar da üretebilirizTOGG CEO'su Gürcan Karakaş yaptıkları 15 yıllık planlamanın yolunda gittiğini ve tüketicinin ihtiyacına göre mikro mobilite çözümleri de üretebileceklerini söyledi. Karakaş, "Bu biraz pazardaki fırsatların gelişimiyle alakalı. Bizim 15 yıllık planımız bunun dışına çıkamayacağımız anlamına gelmiyor. Yaptığımız ürünlerin yanında bahsettiğimiz mikro mobilite çözümleri teknik anlamda çok daha hızlı harekete geçirilebilecek ürünlerden oluşuyor" dedi.
Son dakika haber: Kocaeli'de zincirleme kaza: 3 yaralıEdinilen son dakika haberine göre Kocaeli'de 3 aracın karıştığı zincirleme trafik kazasında 3 kişi yaralandı.
Önerilen zam sonrası greve çıktılar! Metal işçilerinden ilk büyük eylemMetal işçilerinin toplu iş sözleşmesi görüşmelerinden anlaşma çıkmayınca, grev kararı çıktı. İlk büyük miting ise bugün Kocaeli'de yapıldı. Binlerce işçinin katıldığı eylemde yüzde 17'lik zam kararına tepki gösterildi.
Zonguldak'ta trafik kazasında motosiklet sürücüsü ağır yaralandıZonguldak'ın Gökçebey ilçesinde otomobil ile motosikletin çarpıştığı kazada motosiklet sürücüsü ağır yaralandı.
Yolun karşısına geçmeye çalışırken hastanelik olduYolun karşısına geçmeye çalışırken hastanelik oldu Kocaeli'nin İzmit ilçesinde yolun karşısına geçmek isteyen yaşlı kadın, hafif ticari aracın çarpması neticesinde yaralandı.
Zonguldak'ta iki otomobil çarpıştı: 2 yaralıZonguldak'ta iki otomobil çarpıştı: 2 yaralı Zonguldak'ın Çaydegirmeni beldesinde meydana gelen trafik kazasında iki kişi yaralandı.
İkinci el araba fiyatları düşecek mi? 2022 sıfır araba fiyatları ne kadar?Yılın son haftasında döviz kurundaki gerilemeyle otomobil sektörü hareketli günler geçiriyor. İkinci el araba fiyatları düşecek mi? sorusu bu kapsamda merak ediliyor. Dolar kurunda 21 Aralık itibarıyla başlayan sert düşüş, otomobil fiyatlarına da yansıdı. Birçok üretici fiyatlarını güncellerken; yeni listede Fiat, Hyundai ve Renault'a ait 5 model, 300 bin liranın altına düştü. Peki, 2022 sıfır araba fiyatları ne kadar? Araç fiyatları düştü mü? İkinci el otomobil fiyatları düşer mi, son durum ne?
Çocuklarıyla birlikte otobüsün altında kalan kadın hayatını kaybetti- Çocuklarıyla birlikte otobüsün altında kalan kadın hayatını kaybetti Kocaeli'nin Gebze ilçesinde, 2 çocuğu ile birlikte otobüsün altında kalarak yaralanan yabancı uyruklu kadın, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.