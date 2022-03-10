Renault Haberleri - Renault Haber - Haberler

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Renault Haberleri

Renault haber, Renault son dakika haberleri ve gelişmeleri.

Devrilen tırdaki gübreler yola saçıldı

Devrilen tırdaki gübreler yola saçıldı

Yozgat'ta kontrolden çıkan tırın devrilmesi sonucu dorse içerisinde bulunan torba halindeki gübreler yola savruldu, bir kişi de yaralandı.
Renault - 13 Saat Önce
Formula 1 ekiplerinden Haas'ta Mazepin'den boşalan koltuğa Magnussen oturacak

Formula 1 ekiplerinden Haas'ta Mazepin'den boşalan koltuğa Magnussen oturacak

Formula 1 takımlarından Haas, eski pilotu Danimarkalı Kevin Magnussen ile sözleşme imzaladı.
Renault - Dün 21:16
Rusya ilk adımı attı! Dost olmayan ülkelere ait şirketler kamulaştırılıyor

Rusya ilk adımı attı! Dost olmayan ülkelere ait şirketler kamulaştırılıyor

Rusya, sermayesinin yüzde 25'inden fazlası dost olmayan yabancı ülkelere ait firmaları, ülkedeki iş olanaklarını korumak ve iflası önlemek adına kamulaştırma konusunda ilk adımı attı. Yasa ile dost olmayan ülkelerin vatandaşlarına ait şirketlere kayyum atanabilecek.
Renault - Dün 18:04
Kontrolden çıkan tır devrildi, dorsesindeki gübreler yola savruldu

Kontrolden çıkan tır devrildi, dorsesindeki gübreler yola savruldu

Kontrolden çıkan tır devrildi, dorsesindeki gübreler yola savruldu Yozgat'ta kontrolden çıkan tırın devrilmesi sonucu dorse içerisinde bulunan torba halindeki gübreler yola savruldu, bir kişi de yaralandı.
Renault - Dün 12:54
Şikayetvar 'kusursuz müşteri deneyimi yaşatan' 96 markayı ödüllendirdi

Şikayetvar 'kusursuz müşteri deneyimi yaşatan' 96 markayı ödüllendirdi

Türkiye'de müşteri memnuniyetini ölçen çözüm platformu Şikayetvar tarafından bu yıl yedinci kez düzenlenen A.C.E Awards (Achievement in Customer Excellence) 8 Mart Salı günü Çırağan Palace Kempinski'de gerçekleştirildi.
Renault - Dün 11:12
Renault, yeni SUV modeli Austral'ı tanıttı

Renault, yeni SUV modeli Austral'ı tanıttı

Renault, yeni Renault Austral ile SUV ürün gamına iddialı bir model dahil ediyor.
Renault - 08.03.2022
Otomobil satışı şubatta arttı

Otomobil satışı şubatta arttı

sahibinden.com verilerinden hazırlanan sahibindex Şubat Vasıta raporuna göre, geçen ay en çok ilan verilen kategori otomobil olurken, otomobil satış oranında ocak ayına göre bir miktar artış gerçekleşti.
Renault - 07.03.2022
Motor parçası üreten fabrikada kadınlar da ter döküyor

Motor parçası üreten fabrikada kadınlar da ter döküyor

Sivas'ta otomobil, ağır vasıta, lokomotif ve gemi jeneratörlerinin motorlarında kullanılan eksantrik mili üreten fabrikada çalışan kadınlar, üretime katkı sağlıyor.
Renault - 07.03.2022
İki otomobil kavşakta çarpıştı: 5 yaralı

İki otomobil kavşakta çarpıştı: 5 yaralı

Zonguldak'ın Çaycuma ilçesinde kavşakta iki otomobil çarpıştı.
Renault - 05.03.2022
Eski Nissan CEO'su Ghosn, Kelly'e verilen cezanın 'vaziyeti kurtardığı'nı söyledi

Eski Nissan CEO'su Ghosn, Kelly'e verilen cezanın "vaziyeti kurtardığı"nı söyledi

Eski Nissan Motor Üst Yöneticisi (CEO) Carlos Ghosn, şirketin eski Yönetici Direktörü Greg Kelly'nin, kendisine, maaşını düşük göstermesine göz yummaktan verilen cezanın, "vaziyeti kurtardığını" ifade etti.
Renault - 05.03.2022
EMİNE ERDOĞAN: KADINLARIN GÜÇLENDİRİLMESİ EKONOMİYE BÜYÜK BİR KATKI SAĞLIYOR

EMİNE ERDOĞAN: KADINLARIN GÜÇLENDİRİLMESİ EKONOMİYE BÜYÜK BİR KATKI SAĞLIYOR

? TİM tarafından düzenlenen İhracatın Güçlü Kadınları Ödül Töreni'nde konuşan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan, 'Sürdürülebilir kalkınma hedefleri ana amacı hiç kimseyi arkada bırakmamaktır.
Renault - 04.03.2022
Ukrayna krizi: Batılı şirketlerin Rusya'dan toplu göçü

Ukrayna krizi: Batılı şirketlerin Rusya'dan toplu göçü

Birçok ABD'li ve Avrupalı şirket, Ukrayna işgalinden dolayı Rusya'daki ticari faaliyetlerini askıya aldı.
Renault - 03.03.2022
Nissan eski yöneticisi Kelly, eski CEO Ghosn'un maaşını düşük göstermekten hüküm giydi

Nissan eski yöneticisi Kelly, eski CEO Ghosn'un maaşını düşük göstermekten hüküm giydi

Nissan Motor eski Yönetici Direktörü Greg Kelly, şirketin eski Üst Yöneticisi Carlos Ghosn'un maaşını düşük göstermesine göz yummaktan suçlu bulundu.
Renault - 03.03.2022
Yeni Megane E-Tech yüzde 100 Elektrikli'ye EuroNCAP'ten 5 yıldız

Yeni Megane E-Tech yüzde 100 Elektrikli'ye EuroNCAP'ten 5 yıldız

Yeni Megane E-Tech yüzde 100 Elektrikli, 2022 test protokolü ile EuroNCAP'ten 5 yıldız aldı.
Renault - 02.03.2022

Sağlık çalışanlarından oluşan koro ilk konserine hazırlanıyor
'28 Şubat' polis bir babanın en acı günü... Kızının okuduğu Kur'an kursunun kapısına kilit vurmak zorunda kaldı

'28 Şubat' polis bir babanın en acı günü... Kızının okuduğu Kur'an kursunun kapısına kilit vurmak zorunda kaldı

'28 Şubat' polis bir babanın en acı günü... Kızının okuduğu Kur'an kursunun kapısına kilit vurmak zorunda kaldıBURSA Üzerinden 25 yıl geçse de 28 şubatın acı hatıraları zihinlerden silinmiyor.
Renault - 02.03.2022
Türk şirketi Fas'ta fabrika açtı

Türk şirketi Fas'ta fabrika açtı

Fas Sanayi ve Ticaret Bakanlığı, otomobil parça üreticisi Martur Fompak International şirketi tarafından ülkenin kuzeyindeki Tanca kentinde bir fabrikanın açıldığını duyurdu.
Renault - 01.03.2022
Avrupa Birliği Türkiye Delegasyonu Başkanı Büyükelçi Nikolaus Meyer-Landrut Açıklaması

Avrupa Birliği Türkiye Delegasyonu Başkanı Büyükelçi Nikolaus Meyer-Landrut Açıklaması

AB Büyükelçileri, Türk otomotiv sektöründeki gelişmeleri Bursa'da değerlendirdi.
Renault - 28.02.2022
Yakup Köse: 'Çocuktum ufacıktım, yargılandım idam aldım'

Yakup Köse: "Çocuktum ufacıktım, yargılandım idam aldım"

Avrasya Feribotu operasyonu sonrasında Antalya'da düzenlenen Çeçenistan ile ilgili bir eyleme katıldığı için 14 yaşında gece operasyonu ile göz altına alınıp hakkında idam kararı verilen Yakup Köse, o günleri "Çocuktum ufacıktım, yargılandım idam aldım" sözleriyle anlattı.
Renault - 28.02.2022
Sivas'ta trafik kazası 3 yaralı

Sivas'ta trafik kazası 3 yaralı

Sivas'ın Gürün ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 3 kişi yaralandı.
Renault - 28.02.2022
Gören telefona sarılıyor! 1977 model Toros'a palet taktı, karla kaplı yaylalarda geziyor

Gören telefona sarılıyor! 1977 model Toros'a palet taktı, karla kaplı yaylalarda geziyor

Trabzon'da oto makas ustası Gökmen Türkmen, 1977 model Renault Toros marka otomobiline taktığı paletlerle karlı kaplı yaylalarda geziyor. Türkmen şimdilerde ise yerli ve yabancı turistlerin ilgi gösterdiği paletli Toros'u farklı bir proje yapmak için 60 bin liraya satılığa çıkardı.
Renault - 28.02.2022
Sürdürülebilir Mobilite İnisiyatifi, Özyeğin Üniversitesi ile iş birliği yaptı

Sürdürülebilir Mobilite İnisiyatifi, Özyeğin Üniversitesi ile iş birliği yaptı

Kentleşme ve ulaşımın çevresel, ekonomik ve sosyal etkilerine dijitalleşme ekseninde çözümler tasarlamak amacıyla ve Renault Group desteğiyle hayata geçen Sürdürülebilir Mobilite İnisiyatifi ve Özyeğin Üniversitesi arasında iş birliği protokolü imzalandı.
Renault - 24.02.2022
Sürdürülebilir Mobilite İnisiyatifi, ilk iş birliğini Özyeğin Üniversitesi ile gerçekleştirdi

Sürdürülebilir Mobilite İnisiyatifi, ilk iş birliğini Özyeğin Üniversitesi ile gerçekleştirdi

Kentleşme ve ulaşımın çevresel, ekonomik ve sosyal etkilerine dijitalleşme ekseninde çözüm bulmak amacıyla ve Renault Group desteğiyle hayata geçen Sürdürülebilir Mobilite İnisiyatifi (SMİ) ile Özyeğin Üniversitesi arasında iş birliği protokolü imzalandı.
Renault - 24.02.2022
Onları ayrıştıran en önemli özellik 'hızlı hareket kabiliyeti'

Onları ayrıştıran en önemli özellik 'hızlı hareket kabiliyeti'

Başarılarının temel yapı taşının maksimum müşteri memnuniyeti ve üstün hizmet kalitesi olduğunu belirten Koçaslanlar Otomotiv'in Genel Müdürü Mesut Süzer, "Bizleri sektörde ayrıştıran en önemli farklarımız, maksimum müşteri memnuniyeti ile üstün hizmet kalitesi anlayışını benimsememiz...
Renault - 24.02.2022
Renault'ya iki ödül

Renault'ya iki ödül

Renault, Tech Brands Turkey'de "En Teknolojik Otomotiv Markası" seçilirken, MarTech Awards 2022'de ise "En İyi Veri Kullanımı" ödülüne layık görüldü.
Renault - 23.02.2022
10 yaşındaki Eymen'in ölümüne sebep olmuştu, o hemşire için cezai ehliyet raporu istendi

10 yaşındaki Eymen'in ölümüne sebep olmuştu, o hemşire için cezai ehliyet raporu istendi

Zonguldak'ta 2020 Haziran ayında aracıyla karşı şeride geçerek 10 yaşındaki Eymen Burak Altındağ'ın ölümüne ailesinin de yaralandığı kazada emekli hemşire Hanife Yılmaz'ın yargılanmasına devam edildi.
Renault - 23.02.2022
Bayburt'ta trafiğe kayıtlı araç sayısı 16 bin 229 oldu

Bayburt'ta trafiğe kayıtlı araç sayısı 16 bin 229 oldu

TÜİK, Ocak ayı sonu itibarıyla Türkiye'deki trafiğe kayıtlı araç sayısını açıkladı.
Renault - 23.02.2022
Sivas'ta işçi servisi ile çarpışan otomobilin sürücüsü hayatını kaybetti

Sivas'ta işçi servisi ile çarpışan otomobilin sürücüsü hayatını kaybetti

Sivas'ta otomobil ile işçi servisinin çarpışması sonucu 12 kişinin yaralandığı kazada, otomobil sürücüsü kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.
Renault - 21.02.2022
ÖZEL HABER GÜNDEMİ / 19 Şubat 2022

ÖZEL HABER GÜNDEMİ / 19 Şubat 2022

Nobel ödüllü Aziz Sancar'dan "ayrım yapmadan aşınızı olun" çağrısı: "Omicron ağır olmayabilir ama bir sebebi de Omicron'a yakalananların çoğu aşılı. Aşılı olunca da tabii ağır seyretmiyor.
Renault - 19.02.2022
Nissan, elektrikli otomobiller için ABD'deki fabrikasını dönüştürecek

Nissan, elektrikli otomobiller için ABD'deki fabrikasını dönüştürecek

Nissan Motor, elektrikli otomobillerin üretimi için ABD'deki fabrikasının dönüşüm tadilatına 500 milyon dolar yatırım yapacak.
Renault - 19.02.2022
AB'de yeni otomobil satışları tarihin en düşük seviyesinde

AB'de yeni otomobil satışları tarihin en düşük seviyesinde

Avrupa Birliği (AB) otomobil pazarında toplam satışlar, ocak ayında çip sıkıntısı nedeniyle kayıtların tutulduğu son 29 yıldan beri ölçülen en düşük seviyeye geriledi.
Renault - 17.02.2022
Kontrolden çıkan otomobil elektrik direğine çarptı: 1 yaralı

Kontrolden çıkan otomobil elektrik direğine çarptı: 1 yaralı

Sakarya'nın Kaynarca ilçesinde sürücüsünün kontrolünden çıkan otomobilin yol kenarındaki direğe çarpması neticesinde meydana gelen trafik kazasında 1 kişi yaralandı.
Renault - 16.02.2022
Son dakika haberi! Müşteri memnuniyet çıtasını yükselttiler

Son dakika haberi! Müşteri memnuniyet çıtasını yükselttiler

Gelen son dakika haberlerine göre Koçaslanlar Otomotiv Satış Sonrası Hizmetler Direktörü İsmail Alkan, mevcut müşteri memnuniyeti çıtasını daha da yükseltmek için, müşteri beklenti ve isteklerine odaklanarak, servislerinden hizmet alan müşterilerine anket uygulamalarına başlattıklarını söyledi.
Renault - 15.02.2022
Bigadiç'te çaldı, Konya yolunda yakalandı

Bigadiç'te çaldı, Konya yolunda yakalandı

Balıkesir'in Bigadiç ilçesinde bir tesisten bir buçuk milyon TL değerinde enerji nakil kablosu çalan hırsızların peşine düşen Balıkesir İl Jandarma Komutanlığı'na bağlı JASAT timleri, amansız takibi bırakmayarak şüpheliyi Konya'dan Diyarbakır'a giderken yakaladı.
Renault - 15.02.2022
Euro Truck Simulator 2 sistem gereksinimleri! ETS2 kaç GB?

Euro Truck Simulator 2 sistem gereksinimleri! ETS2 kaç GB?

SCS Software'in 2012 yılında geliştirdiği Avrupa'da tır sürerek keyifli vakitler geçirdiğiniz açık dünya simülasyon oyunu Euro Truck Simulator 2'nin sistem gereksinimleri neler? ETS2 sistem gereksinimleri! ETS2 kaç GB? Detaylar haberimizde…
Renault - 15.02.2022
Takla atan araç taşlık alana düştü: 1 yaralı

Takla atan araç taşlık alana düştü: 1 yaralı

Takla atan araç taşlık alana düştü: 1 yaralı Çanakkale'nin Çan ilçesine bağlı İlyasağa Çiftliği köyü yakınlarında meydana gelen trafik kazasında 1 kişi yaralandı.
Renault - 14.02.2022
Tarihte bugün ne oldu? 12 Şubat'ta doğan ünlüler! 12 Şubat'ta ne oldu? 12 Şubat ne günü?

Tarihte bugün ne oldu? 12 Şubat'ta doğan ünlüler! 12 Şubat'ta ne oldu? 12 Şubat ne günü?

12 Şubat'ta ne oldu? Tarihte bugün ne oldu? 12 Şubat Tarihte bugün olan olaylar, 12 Şubatta doğan ünlüler, Tarihte bugün Türkiye ve dünyada yaşanan gelişmeler... Tarihte bugün doğanlar ve vefat edenler, ve meydana gelen önemli olayları kronoloji sırayla sizlerle aktarıyoruz. Peki, Tarihte bugün ne oldu? 12 Şubat doğan ünlüler, hangi önemli olaylar oldu? 12 Şubat ne günü? İşte, tarihte bugün ne gerçekleşen olaylar, 12 Şubat doğumlu ünlüler haberimizde...
Renault - 11.02.2022
Park halindeki otomobil yanarak kullanılamaz hale geldi

Park halindeki otomobil yanarak kullanılamaz hale geldi

Konya'nın Kulu ilçesinde park halindeki otomobil yandı.
Renault - 11.02.2022
Son dakika! Kazaya karışan sürücünün rahatlığı pes dedirtti.. Kaza sonrası sosyal medyada video izleyerek vakit geçirdi

Son dakika! Kazaya karışan sürücünün rahatlığı pes dedirtti.. Kaza sonrası sosyal medyada video izleyerek vakit geçirdi

Son dakika haberine göre Kazaya karışan sürücünün rahatlığı pes dedirtti.
Renault - 10.02.2022
Konya'da otomobil ile cip çarpıştı: 1 yaralı

Konya'da otomobil ile cip çarpıştı: 1 yaralı

Konya'nın Seydişehir ilçesinde otomobil ile cipin çarpışması sonucu 1 kişi yaralandı.
Renault - 09.02.2022
Konya'da otomobil ile cip çarpıştı: 1 yaralı

Konya'da otomobil ile cip çarpıştı: 1 yaralı

Konya'da otomobil ile cip çarpıştı: 1 yaralı Konya'nın Seydişehir ilçesinde otomobil ile cipin çarpışması sonucu 1 kişi yaralandı.
Renault - 09.02.2022
Şirketlerden Sevgililer Günü'ne özel kampanya

Şirketlerden Sevgililer Günü'ne özel kampanya

Sevgililer Günü için geri sayım sürerken, tüketicilerin taleplerine karşılık vermek isteyen şirketler, çok sayıda kampanya ve hizmeti devreye aldı.
Renault - 09.02.2022
10 yaş ve üstü araçlara ilgi arttı

10 yaş ve üstü araçlara ilgi arttı

sahibinden.com verilerinden hazırlanan sahibindex Ocak Vasıta Raporu'na göre, yayından kaldırılan ilanlarda, 10 yaş ve üstü araçların payında artış gözlemlendi.
Renault - 09.02.2022
Nissan, 2025'te Avrupa pazarına benzinli motor üretimine son verecek

Nissan, 2025'te Avrupa pazarına benzinli motor üretimine son verecek

Japon otomotiv devi Nissan, otomobil endüstrisinin hızla elektrikli araçlara yönelmesi ve katı emisyon standartları nedeniyle 2025'te Avrupa pazarına benzinli motor üretimine son vereceğini duyurdu.
Renault - 08.02.2022
Uyarı levhasına çarpan araç şarampole uçtu: 2 yaralı

Uyarı levhasına çarpan araç şarampole uçtu: 2 yaralı

Gaziantep'in Nizip ilçesinde uyarı levhasına çarpan otomobil şarampole uçtu.
Renault - 07.02.2022
Parçalanmış lastikleri ve yerdeki tampon ile yoluna devam etti

Parçalanmış lastikleri ve yerdeki tampon ile yoluna devam etti

Parçalanmış lastikleri ve yerdeki tampon ile yoluna devam ettiBALIKESİR Balıkesir'de lastikleri parçalanmış, taponu yerde sürünen aracı yolda görüntüleyen vatandaşlar, aracı 155'e ihbar etti.
Renault - 07.02.2022
Direksiyon hakimiyetini kaybeden sürücü önce kaldırıma ardından panoya çarptı

Direksiyon hakimiyetini kaybeden sürücü önce kaldırıma ardından panoya çarptı

Direksiyon hakimiyetini kaybeden sürücü önce kaldırıma ardından panoya çarptı Antalya'da sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği otomobil, önce kaldırıma ardından reklam panosuna çarptı.
Renault - 04.02.2022
Yönetim Kurulu Başkanı Mahmut Koçaslan: 'LGT Lojistik ile ticari ilişkilerimiz 15 yıldır sağlıklı bir şekilde devam etmektedir'

Yönetim Kurulu Başkanı Mahmut Koçaslan: "LGT Lojistik ile ticari ilişkilerimiz 15 yıldır sağlıklı bir şekilde devam etmektedir"

Karayolu ve Intermodal olarak kimyasal ve tehlikeli madde taşımacılığı yapan LGT Lojistik, ilk yeni Renault Trucks T serisi araçlarını teslim aldı.
Renault - 03.02.2022
Fiat ve Renault hakkında bomba iddia: Türkiye'de 150 bin TL'ye sıfır araç satacaklar

Fiat ve Renault hakkında bomba iddia: Türkiye'de 150 bin TL'ye sıfır araç satacaklar

Fiat ve Renault hakkında bomba bir iddia gündeme geldi. İki otomotiv devi, artan fiyatlar nedeniyle Türkiye ve benzeri ülkelere yönelik, özel belli donanımların olmadığı araçlar üretecek. Renault'un ucuza üreteceği araçlar arasında Clio'nun da olacağı öne sürülürken, aracın fiyatının da 150 bin TL olacağı belirtiliyor.
Renault - 01.02.2022
Renault, Nissan ve Mitsubishi ittifakı elektrikli araçlara 23 milyar avroluk yatırım yapacak

Renault, Nissan ve Mitsubishi ittifakı elektrikli araçlara 23 milyar avroluk yatırım yapacak

Renault, Nissan ve Mitsubishi Motors ittifakının gelecek beş yılda ortak elektrikli araçlar geliştirmek için 23 milyar avroluk (26 milyar dolar) yatırım yapacakları bildirildi.
Renault - 27.01.2022
Nissan, Renault, Mitsubishi ittifakından elektrikli araç atılımı

Nissan, Renault, Mitsubishi ittifakından elektrikli araç atılımı

Elektrikli araç teknolojilerine 5 yıl içinde 23 milyar euroluk yatırım yapılacağını duyuran Nissan, Renault, Mitsubishi ittifakı, 35 elektrikli araç modelini de piyasaya süreceğini açıkladı.
Renault - 27.01.2022
Samsun'daki taşıt sayısı 400 bine dayandı

Samsun'daki taşıt sayısı 400 bine dayandı

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) verilerine göre Samsun'da trafiğe kayıtlı motorlu kara taşıtı sayısı 2021 Aralık ayı sonu itibarıyla 399 bin 127 oldu.
Renault - 26.01.2022
Buzlanma nedeniyle yoldan çıkan minibüs kurtarıldı

Buzlanma nedeniyle yoldan çıkan minibüs kurtarıldı

Van'ın Muradiye ilçesinde buzlanma nedeniyle kayarak yoldan çıkan minibüs itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı.
Renault - 25.01.2022
Bursa'dan 2021'de 6,7 milyar dolarlık otomotiv ihracatı

Bursa'dan 2021'de 6,7 milyar dolarlık otomotiv ihracatı

Türkiye'nin lokomotifi olan otomotiv sektörü ihracatında Bursa'dan geçen yıl 6,7 milyar dolarlık dış satım yapıldı.
Renault - 24.01.2022
Renault Austral'ın ilk detayları paylaşıldı

Renault Austral'ın ilk detayları paylaşıldı

Yeni Renault Austral’ın dikkat çekici silüetinin üzerindeki perde kalkıyor.
Renault - 23.01.2022
Çip krizi Oyak Renault'u da vurdu! Otomobil üretimi 15 gün boyunca tamamen duracak

Çip krizi Oyak Renault'u da vurdu! Otomobil üretimi 15 gün boyunca tamamen duracak

Küresel bazda yaşanan çip krizi Oyak Renault'u da vurdu. Şirketin Bursa'daki fabrikasının 24 Ocak Pazartesi gününden itibaren 15 gün üretime ara vereceği ve otomobil üretiminin tamamen duracağı belirtilirken, mekanik bölümlerin ise hizmet vermeye devam edeceği kaydedildi.
Renault - 23.01.2022
Yönetim Kurulu Başkanı Mahmut Koçaslan, '2022 yılı için koyduğumuz hedeflerimize odaklandık'

Yönetim Kurulu Başkanı Mahmut Koçaslan, "2022 yılı için koyduğumuz hedeflerimize odaklandık"

Türkiye'de uzun yol çekicilerinden, inşaat ve dağıtım kamyonlarına kadar geniş bir ürün ve hizmet yelpazesi sunan Koçaslanlar Otomotiv, 2022 yılı hedeflerini belirledi.
Renault - 23.01.2022
Son dakika haberi... Evden hastaneye gitmek için yola çıkıp, ambulansla hastaneye vardılar

Son dakika haberi... Evden hastaneye gitmek için yola çıkıp, ambulansla hastaneye vardılar

Son dakika gelişmesine göre Sivas'ın Şarkışla ilçesinde tedavi amaçlı hastaneye gitmek için evlerinden çıkan üç kişi yolda kaza yapınca ambulansla hastaneye ulaştırıldılar.
Renault - 21.01.2022
Türkiye'de ihraç edilen 100 otomobilden 41'i Bursa'da üretildi

Türkiye'de ihraç edilen 100 otomobilden 41'i Bursa'da üretildi

Türkiye'de geçen yıl üretilen otomobillerden yaklaşık yarısında otomotivin önde gelen şirketleri OYAK Renault ve TOFAŞ'a ev sahipliği yapan Bursa'nın imzası bulunuyor.
Renault - 19.01.2022
Son dakika... Yakını gözü önünde kaza yapınca şoka girdi... O anlar kamerada

Son dakika... Yakını gözü önünde kaza yapınca şoka girdi... O anlar kamerada

Gelen son dakika haberine göre Yakını gözü önünde kaza yapınca şoka girdi.
Renault - 18.01.2022
Avrupa'da otomobil satışları 2021'de geriledi

Avrupa'da otomobil satışları 2021'de geriledi

Avrupa Birliği (AB) otomobil pazarında toplam satışlar, Kovid-19 salgını ve çip sıkıntısı nedeniyle 2021'de bir önceki yıla göre yüzde 2,4 azaldı.
Renault - 18.01.2022
Renault Austral son testlere girdi

Renault Austral son testlere girdi

Renault'nun kısa bir süre önce adını duyurduğu yeni nesil SUV modeli Austral, geliştirme sürecinin bir parçası olan zorlu dayanıklılık testlerinin son aşamasına girdi.
Renault - 17.01.2022
Renault Grubu'nun küresel satışları çip kıtlığı nedeniyle 2021'de yüzde 4,5 düştü

Renault Grubu'nun küresel satışları çip kıtlığı nedeniyle 2021'de yüzde 4,5 düştü

Fransız otomobil üreticisi Renault Grubu'nun otomobil ve hafif ticari araç satışları, yarı iletken kıtlığı nedeniyle 2021'de yüzde 4,5 gerileyerek küresel satışlardaki düşüş serisini üçüncü yıla taşıdı.
Renault - 17.01.2022
Yeni Renault Austral tasarımıyla öne çıkacak

Yeni Renault Austral tasarımıyla öne çıkacak

Yeni Renault Austral, tasarımındaki güçlü ve zarif hatlarıyla dikkati çekiyor.
Renault - 15.01.2022
İkinci el oto pazarında 2021'in en çok satılan markası Volkswagen oldu

İkinci el oto pazarında 2021'in en çok satılan markası Volkswagen oldu

Türkiye ikinci el online binek ve hafif ticari araç pazarında geçen yıl en çok tercih edilen otomotiv markaları Volkswagen, Renault ve Ford olurken, model bazında binekte Passat, hafif ticaride Doblo satış listesinin ilk sırasında yer aldı.
Renault - 13.01.2022
ÖTV düzenlemesi sonrası hangi araçta ne kadar indirim olacak? İşte model model yeni fiyatlar

ÖTV düzenlemesi sonrası hangi araçta ne kadar indirim olacak? İşte model model yeni fiyatlar

Resmi Gazete'de yayımlanan Cumhurbaşkanı Kararına göre, otomobilde ÖTV güncellemesi yapıldı. Motor hacmi bin 600'e kadar olan otomobillerde matrah dilimi 3'ten 5'e çıktı. Böylece bazı modellerde 40 bin liraya kadar indirim göründü. İşte ÖTV düzenlemesi sonrası modele göre olası indirimler.
Renault - 13.01.2022
Son dakika haberleri! Yoğun kar yağışı beraberinde kazayı getirdi

Son dakika haberleri! Yoğun kar yağışı beraberinde kazayı getirdi

Son dakika gelişmesine göre Van'ın Muradiye ilçesinde yoğun kar yağışı kazaya neden oldu.
Renault - 12.01.2022
Otomobil bariyerlere çarptı: 2 yaralı

Otomobil bariyerlere çarptı: 2 yaralı

Kırıkkale'de sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği otomobilin bariyerlere çarpması neticesinde meydana gelen kazada 2 kişi yaralandı.
Renault - 12.01.2022
Son Dakika | Bolu'da feci kaza: Aynı aileden 4 kişi hayatını kaybetti

Son Dakika | Bolu'da feci kaza: Aynı aileden 4 kişi hayatını kaybetti

Son dakika haberler... Bolu'nun Göynük ilçesinde tavuk yüklü kamyonla çarpışan otomobilde bulunan anne, baba ve 2 çocukları hayatını kaybetti.
Renault - 11.01.2022
Tehlikeli Görev oyuncuları kim? The Doorman Nerede, ne zaman çekildi? Tehlikeli Görev filmi konusu nedir?

Tehlikeli Görev oyuncuları kim? The Doorman Nerede, ne zaman çekildi? Tehlikeli Görev filmi konusu nedir?

Yönetmenliğini Ryuhei Kitamura'nın yaptığı 'Tehlikeli Görev' filmi ilk kez TV'de yayınlanacak. Oyuncu kadrosunda; Ruby Rose, Jean Reno, Aksel Hennie, Rupert Evans gibi isimlerin yer aldığı Tehlikeli Görev filmin senaryosunu ise; Lior Chefetz, Joe Swanson kaleme aldı. Tehlikeli Görev oyuncuları kim? Nerede, ne zaman çekildi? Tehlikeli Görev filmi konusu nedir?
Renault - 11.01.2022
Yağış nedeniyle kayganlaşan yolda otomobil bariyere çarptı: 3 yaralı

Yağış nedeniyle kayganlaşan yolda otomobil bariyere çarptı: 3 yaralı

Yağış nedeniyle kayganlaşan yolda otomobil bariyere çarptı: 3 yaralı Kırıkkale'de yağmur nedeniyle kayganlaşan yolda kontrolden çıkan otomobilin bariyerlere çarptığı kazada 1'i bebek 3 kişi yaralandı.
Renault - 11.01.2022
Müjdat Aras: 'Satış sonrası hizmetlerimize odaklandık'

Müjdat Aras: "Satış sonrası hizmetlerimize odaklandık"

Koçaslanlar Motorlu Araçlar Genel Müdürü Müjdat Aras, satış sonrası hizmetlere odaklandıklarını söyledi.
Renault - 11.01.2022
Son Dakika | Diyarbakır'da trafik kazası: 7 yaralı

Son Dakika | Diyarbakır'da trafik kazası: 7 yaralı

Son dakika haber... Diyarbakır'da, yanlış yola giren sürücü trafiği bir birine kattı, 7 kişi yaralandı.
Renault - 10.01.2022
sahibinden.com'da aralıkta hem yeni hem de yaşı büyük araçlara ilgi arttı

sahibinden.com'da aralıkta hem yeni hem de yaşı büyük araçlara ilgi arttı

sahibinden.com araştırmasında, geçen yıl aralık ayında hem yeni hem de yaşı büyük araçlara ilginin arttığı belirtildi.
Renault - 10.01.2022
Otomotiv devi Hyundai, en ucuz modelini Türkiye'ye getiriyor

Otomotiv devi Hyundai, en ucuz modelini Türkiye'ye getiriyor

Son dönemde artan otomobil fiyatlarının ardından otomotiv firmaları en ucuz modellerini satışa çıkarıyor. Renault Ami'den sonra Güney Koreli otomobil üreticisi Hyundai, Hindistan'a özel olarak ürettiği Santro modelini Türkiye'de de satışa koymayı planlıyor. Hindistan'da Türk Lirası'yla 87 bin TL'ye satılan otomobilin ülkemizdeki fiyatının 150 bin TL olacağı öngörülüyor.
Renault - 09.01.2022
Renault binek otomobil liderliğini sürdürdü

Renault binek otomobil liderliğini sürdürdü

Pandemiyle krize giren otomotiv sektörü yeniden hareketlenmeye başladı.
Renault - 07.01.2022
ODD Gladyatör Ödülleri ·12'nci· kez sahiplerini buldu

ODD Gladyatör Ödülleri ·12'nci· kez sahiplerini buldu

Otomotiv Distribütörleri Derneği'nin (ODD) "ODD Satış ve İletişim Ödülleri, 2021 Gladyötörleri" ödül töreninde, satış ve iletişim ana kategorilerinde olmak üzere toplam 21 dalda ödüller sahiplerini buldu.
Renault - 06.01.2022
Hırsızlar emanet arabayı çaldı

Hırsızlar emanet arabayı çaldı

Konya'nın Seydişehir ilçesinde iş yerine giren hırsızlar iş yeri sahibine emanet olarak bırakılan arabayı çaldı.
Renault - 05.01.2022
Bursa'dan Türkiye'nin 2021 ihracatına 14,9 milyar dolarlık katkı

Bursa'dan Türkiye'nin 2021 ihracatına 14,9 milyar dolarlık katkı

Türkiye'nin önde gelen sanayi kentlerinden Bursa'dan geçen sene 14 milyar 959 milyon 238 bin dolarlık ihracat yapıldı.
Renault - 04.01.2022
Yolcu otobüsünün çarptığı otomobil hurdaya döndü

Yolcu otobüsünün çarptığı otomobil hurdaya döndü

Kırıkkale'de seyir halindeki bir otomobilin, kavşaktan dönerken yolcu otobüsünün çarpması neticesinde metrelerce sürüklendiği kaza anı güvenlik kamerasına yansıdı.
Renault - 04.01.2022
Yolcu otobüsünün çarptığı otomobil, metrelerce sürüklendi: 1 yaralı

Yolcu otobüsünün çarptığı otomobil, metrelerce sürüklendi: 1 yaralı

Kırıkkale'de kavşaktan geçmeyen çalışan otomobil, yolcu otobüsünün çarpması sonucu metrelerce sürüklendi.
Renault - 04.01.2022
TOGG CEO'su Gürcan Karakaş'tan heyecanlandıran sözler: Küçük araçlar da üretebiliriz

TOGG CEO'su Gürcan Karakaş'tan heyecanlandıran sözler: Küçük araçlar da üretebiliriz

TOGG CEO'su Gürcan Karakaş yaptıkları 15 yıllık planlamanın yolunda gittiğini ve tüketicinin ihtiyacına göre mikro mobilite çözümleri de üretebileceklerini söyledi. Karakaş, "Bu biraz pazardaki fırsatların gelişimiyle alakalı. Bizim 15 yıllık planımız bunun dışına çıkamayacağımız anlamına gelmiyor. Yaptığımız ürünlerin yanında bahsettiğimiz mikro mobilite çözümleri teknik anlamda çok daha hızlı harekete geçirilebilecek ürünlerden oluşuyor" dedi.
Renault - 03.01.2022
Son dakika haber: Kocaeli'de zincirleme kaza: 3 yaralı

Son dakika haber: Kocaeli'de zincirleme kaza: 3 yaralı

Edinilen son dakika haberine göre Kocaeli'de 3 aracın karıştığı zincirleme trafik kazasında 3 kişi yaralandı.
Renault - 02.01.2022
Önerilen zam sonrası greve çıktılar! Metal işçilerinden ilk büyük eylem

Önerilen zam sonrası greve çıktılar! Metal işçilerinden ilk büyük eylem

Metal işçilerinin toplu iş sözleşmesi görüşmelerinden anlaşma çıkmayınca, grev kararı çıktı. İlk büyük miting ise bugün Kocaeli'de yapıldı. Binlerce işçinin katıldığı eylemde yüzde 17'lik zam kararına tepki gösterildi.
Renault - 02.01.2022
Zonguldak'ta trafik kazasında motosiklet sürücüsü ağır yaralandı

Zonguldak'ta trafik kazasında motosiklet sürücüsü ağır yaralandı

Zonguldak'ın Gökçebey ilçesinde otomobil ile motosikletin çarpıştığı kazada motosiklet sürücüsü ağır yaralandı.
Renault - 31.12.2021
Yolun karşısına geçmeye çalışırken hastanelik oldu

Yolun karşısına geçmeye çalışırken hastanelik oldu

Yolun karşısına geçmeye çalışırken hastanelik oldu Kocaeli'nin İzmit ilçesinde yolun karşısına geçmek isteyen yaşlı kadın, hafif ticari aracın çarpması neticesinde yaralandı.
Renault - 30.12.2021
Zonguldak'ta iki otomobil çarpıştı: 2 yaralı

Zonguldak'ta iki otomobil çarpıştı: 2 yaralı

Zonguldak'ta iki otomobil çarpıştı: 2 yaralı Zonguldak'ın Çaydegirmeni beldesinde meydana gelen trafik kazasında iki kişi yaralandı.
Renault - 29.12.2021
İkinci el araba fiyatları düşecek mi? 2022 sıfır araba fiyatları ne kadar?

İkinci el araba fiyatları düşecek mi? 2022 sıfır araba fiyatları ne kadar?

Yılın son haftasında döviz kurundaki gerilemeyle otomobil sektörü hareketli günler geçiriyor. İkinci el araba fiyatları düşecek mi? sorusu bu kapsamda merak ediliyor. Dolar kurunda 21 Aralık itibarıyla başlayan sert düşüş, otomobil fiyatlarına da yansıdı. Birçok üretici fiyatlarını güncellerken; yeni listede Fiat, Hyundai ve Renault'a ait 5 model, 300 bin liranın altına düştü. Peki, 2022 sıfır araba fiyatları ne kadar? Araç fiyatları düştü mü? İkinci el otomobil fiyatları düşer mi, son durum ne?
Renault - 29.12.2021
Çocuklarıyla birlikte otobüsün altında kalan kadın hayatını kaybetti

Çocuklarıyla birlikte otobüsün altında kalan kadın hayatını kaybetti

- Çocuklarıyla birlikte otobüsün altında kalan kadın hayatını kaybetti Kocaeli'nin Gebze ilçesinde, 2 çocuğu ile birlikte otobüsün altında kalarak yaralanan yabancı uyruklu kadın, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.
Renault - 27.12.2021
Anadolu Üniversitesi öğrencileri sektörle buluştu

Anadolu Üniversitesi öğrencileri sektörle buluştu

Anadolu Üniversitesi Kariyer Kulübü tarafından düzenlenen Kariyer Günü etkinlikleri ile alanında önemli isimler öğrencilerle buluştu.
Renault - 27.12.2021
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