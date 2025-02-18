MAİS, A.C.E. Awards'ta Müşteri Deneyimi Ödüllerini Kazandı

MAİS, Şikayetvar platformu tarafından bu yıl onuncusu düzenlenen A.C.E. Awards'ta bir kez daha ödüle layık görüldü. Otomotiv A kategorisinde Renault, Otomotiv B Kategorisinde ise Dacia markalarıyla Diamond ödüle layık görülen şirket, müşteri deneyimini kusursuzlaştıran en iyi otomotiv markası seçildi.

Türkiye'de müşteri memnuniyetini ölçen Şikayetvar platformu tarafından bu yıl 10'uncusu düzenlenen A.C.E. Awards (Achievement in Customer Excellence) ödülleri sahiplerini buldu. MAİS, kusursuz müşteri deneyimini ödüllendiren A.C.E Awards'ta 'Otomotiv A' kategorisinde Renault markası ile 'Otomotiv B' kategorisinde ise Dacia markası ile birincilik ödülü olan 'Diamond' ödüle layık görüldü.

Konu hakkında değerlendirmede bulunan MAİS A.Ş. Genel Müdürü Dr. Berk Çağdaş, "Şikayetvar, bizim için müşterilerimizin sesini duyduğumuz dijital bir platform. Aldığımız her geri bildirim, operasyonel süreçlerimizi gözden geçirmemizi ve böylelikle kusursuz müşteri deneyimine bir adım daha yaklaşmamızı sağladı. Müşteri memnuniyetindeki başarımız, Renault, Dacia ve Alpine markalarımızın güvenilirliğini artırırken; hem satış hem de kalitede öncü olmamızı mümkün kıldı. Bu başarı, bizi sektörde bir referans noktası haline getirdi ve marka değerimizi yükseltti. MAİS olarak kusursuz müşteri deneyimini ödüllendiren A.C.E. Awards'ta Otomotiv A ve B kategorilerinin her birinde Diamond ödüle layık görülmekten dolayı çok mutluyuz" dedi.

Yapılan açıklamaya göre, A.C.E. Awards ödül sürecinde sıralamalar, 'Müşteri Deneyimi Endeksi' skoru üzerinden hesaplanarak markaların memnuniyet, sadakat ve şikayet oranlarına göre belirleniyor. Renault ve Dacia markaları, bu hesaplamalar neticesinde kendi kategorilerinde ve otomotiv sektöründe müşteri memnuniyetinin en yüksek olduğu markalar olarak yeni bir başarıya daha imza attı. Marka, 2018 yılından beri A.C.E. Awards'ta biri Silver, biri Gold ve beşi Diamond ödül olmak üzere toplam 7 kez ödül kazandı ve her yıl bir ödüle layık görüldü. Dacia ise 2019 yılından beri katıldığı A.C.E. Awards'ta toplam 6 kez Diamond ödüle layık görülerek, Otomotiv B kategorisinde her yıl birincilik ödülünü kazanma ve en iyi müşteri deneyimini yaşatma başarısını gösterdi. - İSTANBUL