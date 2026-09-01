Renault Kwid makyajlandı, fiyat farkı tartışma yarattı
Renault'un en küçük hatchback modeli Kwid, Güney Amerika pazarı için makyajlandı. Ancak asıl dikkat çeken, Brezilya ve Hindistan arasındaki 3 kattan fazla fiyat farkı.
Renault, en küçük hatchback modeli Kwid'i Güney Amerika pazarı için makyajladı. Yeni versiyon görsel yeniliklerle dikkat çekiyor.
Ancak esas gündem, Brezilya ve Hindistan'daki fiyatlar arasında 3 kattan fazla fark oluşması. Bu durum otomotiv kamuoyunda tartışma yaratıyor.
Kaynak: Haber Merkezi