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TÜİK Verileri: Yalova'da Araç Sayısı 103 Bin 429'a Ulaştı

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TÜİK verilerine göre Yalova'da trafiğe kayıtlı araç sayısı 103 bin 429'a yükseldi. En çok tercih edilen otomobil markaları Renault, Hyundai ve Volkswagen oldu.

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından yayınlanan 2026 Haziran ayı Motorlu Kara Taşıtları istatistiklerine göre, Yalova'da trafiğe kayıtlı araç sayısı 103 bin 429'a yükseldi. Araç türleri arasında 51 bin 022 otomobil, 26 bin 128 motosiklet, 16 bin 025 kamyonet ve diğer taşıtlar yer aldı. Doğu Marmara Bölgesi'nde toplam araç sayısı 2 milyon 809 bin 103 olurken, Yalova bölgede son sırada bulunuyor.

Haziran ayında trafiğe kaydı yapılan taşıtların yüzde 49,4'ü motosiklet, yüzde 37,8'i otomobil oldu. Bir önceki aya göre özel amaçlı taşıt, motosiklet, minibüs ve traktör kayıtları artarken, otobüs, kamyonet ve otomobil kayıtlarında düşüş görüldü. Geçen yılın aynı ayına göre ise özel amaçlı taşıt, otobüs, minibüs, kamyon, kamyonet, motosiklet ve otomobil kayıtları artarken, traktör kayıtları azaldı.

Kayıtlı otomobillerde en çok tercih edilen markalar sırasıyla Renault, Hyundai, Volkswagen, Fiat ve Toyota oldu. Ocak-Haziran döneminde trafiğe kaydı yapılan taşıt sayısı geçen yıla göre yüzde 11,7 azalırken, trafikten kaydı silinen taşıt sayısı yüzde 22,7 arttı.

Kaynak: Haber Merkezi
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