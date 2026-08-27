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Mitsubishi, ABD Pazarına Nissan Tabanlı Pick-up ile Dönüyor

Mitsubishi, ABD Pazarına Nissan Tabanlı Pick-up ile Dönüyor
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Renault-Nissan-Mitsubishi İttifakı kapsamında model paylaşımı sürüyor. Nissan'ın Avustralya'da Mitsubishi tabanlı pick-up çıkarmasının ardından, Mitsubishi de ABD pazarı için Nissan tabanlı yeni bir pick-up modeli hazırlıyor. Şirket, Momentum 2030 planı çerçevesinde Kuzey Amerika pikap pazarına yeniden giriş yapacağını doğruladı.

Nissan'ın Avustralya'da Mitsubishi tabanlı bir pick-up çıkarmasının ardından, Mitsubishi de ABD pazarı için Nissan tabanlı yeni bir pick-up modeli piyasaya sürmeye hazırlanıyor. Renault-Nissan-Mitsubishi İttifakı, yıllardır ürün gamları arasında model paylaşımı yapıyor.

Mitsubishi, ABD pazarı için hazırladığı Momentum 2030 planını özetleyen basın açıklamasında, Nissan ile yapılan yeni iş birliği aracılığıyla Kuzey Amerika pikap kamyon pazarına yeniden gireceğini doğruladı.

Kaynak: Haber Merkezi
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