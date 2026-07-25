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Türkiye'de en çok tercih edilen otomobil rengi gri ve marka Renault

Türkiye'de en çok tercih edilen otomobil rengi gri ve marka Renault
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Bu yılın ilk yarısında trafiğe kaydedilen otomobillerde en popüler renk gri olurken, en çok tercih edilen marka Renault oldu.

AA muhabirinin TÜİK verilerinden derlediği bilgilere göre, yılın ilk yarısında trafiğe kaydı yapılan taşıt sayısı geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 11,7 azalarak 962 bin 739'a geriledi. Bunlardan 456 bin 50'si otomobil olarak kayıtlara geçti. Renk dağılımında gri 190 bin 529 adetle birinci olurken, onu 117 bin 4 ile beyaz, 54 bin 144 ile siyah ve 44 bin 877 ile mavi izledi.

Marka bazında ise Renault 15 bin 136 adetle en çok tercih edilen marka oldu. Hyundai 5 bin 248, Volkswagen 4 bin 908 ve Fiat 4 bin 791 adetle sıralandı. Böylece Türkiye'de otomobil alıcılarının renk ve marka tercihlerinde gri ve Renault öne çıktı.

Kaynak: Haber Merkezi
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