Elektriklilerin saltanatı! Otomobil piyasası geçen yıla göre yüzde 18,66 büyüdü

Ağustos ayının en çok konuşulan modeli Tesla Model Y oldu. 8 bin 730 adetlik satışla hem elektrikli otomobil segmentinde açık ara liderliğe oturan Model Y, hem de tüm otomobil pazarında ikinci sıraya yerleşti. ÖTV artışına rağmen talebin devam etmesi, Tesla'nın Türkiye'de 'fiyat/performans' açısından en mantıklı seçeneklerden biri haline geldiğini bir kez daha gösterdi. Haziran ayında 7.235 adetlik satış hacmiyle tüm otomobil pazarında liderliği ele geçirmişti.

45 günde araç teslim şartının gelmesinin ardından satışlarını elindeki envanter üzerinden gerçekleştiren Tesla'nın Ağustos ayında ulaştığı rakam Berlin'de bulunan Gigafactory'nin neredeyse 1 aylık üretiminin yarısının Türkiye'ye gönderildiğine işaret ediyor.

Haziran ayındaki satış rekoru şirket sahibi Elon Musk'ın da dikkatini çekmiş ve Twitter'dan Tesla'nın Türkiye'deki liderliğine dair paylaşımda bulunmuştu.

RENAULT LİDER

Marka sıralamasında zirvede 9 bin 561 satışla Renault yer aldı. Tesla ikinci sırayı alırken, üçüncü basamakta 5 bin 951 satışla Fiat yer aldı. Ancak Fiat, geçen yılın aynı dönemine göre %11,97'lik bir düşüş yaşadı.

DİĞER MARKALARDA ÖNE ÇIKANLAR

Volkswagen: 5 bin 602 adet satışla dördüncü sırada (%6 artış).

Hyundai: 5 bin 249 satışla beşinci sırada (%26,36 artış).

Toyota: %90 büyüyerek 5 bin 109 adetle altıncı sırada.

BYD: %3668'lik rekor artışla 2 bin 600 satış yaptı.

Öte yandan bazı markalar için tablo olumsuzdu;

Chery %35,52 düşüşle 2 bin 349 satışta kaldı.

Honda %38,98 gerileyerek 1.514 adet sattı.

Kia ise %34,77 düşüşle 1.366 adede indi.