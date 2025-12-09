Haberler

2 dev marka anlaştı! Küçük ve ucuz otomobil üretecekler

2 dev marka anlaştı! Küçük ve ucuz otomobil üretecekler
Güncelleme:
Ford, Çinli elektrikli otomobil üreticileriyle rekabeti artırmak için Renault ile küçük ve uygun fiyatlı elektrikli araçlar geliştirme konusunda işbirliği yaptı. İlk model 2028'de Renault'nun Fransa'daki tesisinde üretilecek. Çinli markaların baskısı karşısında zorlanan Ford'un Avrupa pazarındaki payı son yıllarda düşerken, şirket bu hamleyle konumunu güçlendirmeyi hedefliyor.

ABD'li otomotiv devi Ford, Çinli markaların hızla büyüyen elektrikli araç pazarındaki baskısı karşısında yeni bir stratejik adım attı. Şirket, Avrupa'ya yönelik ucuz ve kompakt elektrikli otomobiller üretmek amacıyla Renault ile ortaklığa gitti. Yapılan anlaşma kapsamında geliştirilecek iki küçük elektrikli modelden ilki, Fransa'nın kuzeyindeki Renault fabrikasında üretilecek ve 2028 yılında piyasaya çıkacak.

"SEKTÖRDE HAYATIMIZ İÇİN MÜCADELE EDİYORUZ"

Ortak duyuru öncesi Paris'te gazetecilere konuşan Ford CEO'su Jim Farley, Çinli üreticilerin düşük maliyetli elektrikli araçlarla küresel pazarı zorladığını belirterek, "Sektörde adeta hayatımız için mücadele ediyoruz. Bunun Avrupa'daki durumdan daha net bir örneği yok" değerlendirmesinde bulundu.

ÇİNLİ MARKALARLA REKABET GİDEREK ZORLAŞIYOR

Avrupalı otomobil üreticileri de Çinli BYD, Changan ve Xpeng gibi markalarla rekabet etmekte giderek zorlanıyor. Çinli şirketlerin Avrupa'daki hafif ticari araç satışları henüz düşük seviyelerde olsa da Farley, gelişmekte olan pazarlarda bu rekabetin çoktan belirgin hale geldiğini söyledi. Renault CEO'su Francois Provost ise, "Çinliler yakında Avrupa'ya daha güçlü şekilde girecek. Beklemek gibi bir lüksümüz yok" diyerek işbirliğinin aciliyetine dikkat çekti.

Ford'un Avrupa binek araç pazarındaki payı son yıllarda keskin bir düşüş yaşadı. Şirketin pazar payı 2019'da yüzde 6,1 iken bu yılın ilk 10 ayında yüzde 3,3'e kadar geriledi. Ford ayrıca Almanya'daki Saarlouis tesisini kapatarak Avrupa'daki operasyonlarını küçültmüştü.

