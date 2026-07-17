2026 Haziran Ayı Motorlu Kara Taşıtları İstatistikleri Açıklandı

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), 2026 yılı haziran ayına ilişkin Motorlu Kara Taşıtları İstatistikleri'ni yayımladı. Verilere göre geçen ay Türkiye genelinde 194 bin 740 aracın trafiğe ilk kaydı yapıldı. Tescil edilen araçlar arasında motosikletler yüzde 49,4 ile ilk sırada yer alırken, otomobiller yüzde 37,8, kamyonetler ise yüzde 8,5 pay aldı.

Haziran ayında trafiğe katılan araç sayısı mayıs ayına göre yüzde 22, geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 2,9 arttı. Motosiklet tescilleri bir önceki aya göre yüzde 62,1 yükselirken, otomobil kayıtlarında yüzde 2,9 düşüş görüldü. Haziran sonu itibarıyla Türkiye'deki trafiğe kayıtlı motorlu kara taşıtı sayısı 34 milyon 545 bin 132'ye ulaştı.

Geçen ay trafiğe kaydı yapılan otomobil sayısı 73 bin 665 oldu. Marka bazında en yüksek payı yüzde 20,5 ile Renault alırken, onu Hyundai, Volkswagen, Fiat ve Toyota izledi.

Kaynak: Haber Merkezi