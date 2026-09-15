Renault ve Geely'den Brezilya'ya 319 milyon euroluk ortak yatırım
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Otomotiv üreticileri Renault ve Geely, ortak girişimleriyle Brezilya'da 319 milyon euroluk yeni yatırım yapacak. Yatırım, Latin Amerika'nın en büyük pazarındaki sanayi ortaklığını güçlendirmeyi amaçlıyor; rakip BYD ise uygun fiyatlı araçlarıyla pazar kazanıyor.
Renault (Euronext: RNO) ve Geely (HKEX: 175), Salı günü yaptıkları açıklamada, ortak girişimleri aracılığıyla Brezilya'da 319 milyon euroluk yeni bir yatırım yapacaklarını duyurdu.
Şirketler, bu yatırımın Latin Amerika'nın en büyük pazarındaki sanayi ortaklıklarını güçlendireceğini belirtti. Açıklamada, rakip BYD'nin (SZSE: 002594) uygun fiyatlı araçlarıyla bu pazarda ivme kazandığına dikkat çekildi.
Kaynak: Haber Merkezi