Otomotiv devinden bomba hamle! Yeni model Türkiye'de üretilecek

Güncelleme:
Renault ve OYAK ortaklığıyla Bursa'daki fabrikada üretilecek dördüncü model Dacia C-Neo oldu. 400 milyon euronun üzerindeki yatırım kapsamında C segmentindeki yeni modelin üretim adresi Türkiye olarak belirlenirken, Renault Grubu CEO'su François Provost daha önce Romanya'da planlanan üretimin Türkiye'ye kaydırıldığını açıkladı.

  • Renault Grubu'nun Dacia C-Neo modelinin üretimi Türkiye'de yapılacak.
  • Dacia C-Neo modelinin üretimi 2027'ye kadar devreye alınacak.
  • Dacia C-Neo modeli benzinli ve hibrit motor seçenekleri ile SUV karakterinde olacak.

Uluslararası otomotiv devi Renault Grubu, Türkiye'yi küresel üretim ağına daha da entegre ediyor. Şirketin Renault–OYAK ortaklığıyla Bursa'daki fabrikasında 400 milyon euronun üzerindeki yatırım kapsamına dahil edilen Dacia C-Neo modelinin üretim adresi resmen Türkiye olarak belirlendi.

ROMANYA GÜNDEME GELMİŞTİ

Daha önce Romanya'da üretilmesi planlanan C-Neo'nun Türkiye'de üretileceğini Renault Grubu CEO'su François Provost doğruladı. Böylece Bursa tesisleri, Duster, Clio 6 ve Boreal'in ardından yeni bir C segmenti modeline daha ev sahipliği yapacak.

ÜRETİM 2027'YE KADAR DEVREYE ALINACAK

Dacia'nın yeni temsilcisi C-Neo, benzinli ve hibrit motor seçeneklerinin yanı sıra modern SUV karakteriyle pazara sunulacak. Üretimin 2027'ye kadar devreye alınması ve Türkiye'nin otomotiv üretim zincirindeki stratejik rolünün pekiştirilmesi hedefleniyor.

