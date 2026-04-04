Otomotiv ihracatının yaklaşık dörtte biri Bursa'dan yapıldı

OYAK Renault, TOFAŞ, Bosch ve Karsan gibi firmaların faaliyet gösterdiği Bursa, ocak-mart döneminde otomotiv sektörü ihracatının yüzde 23,1'ini gerçekleştirdi.

AA muhabirinin Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) kayıtlarından derlediği verilere göre, yılın 3 ayında yüzde 4,3 artışla 9 milyar 895 milyon 567 bin dolarlık ihracat gerçekleştiren otomotiv endüstrisi, Türkiye ihracatında ilk sıradaki yerini korudu.

OYAK Renault, TOFAŞ ve Karsan gibi ana sanayi devlerinin yanı sıra çok sayıda yan sanayi firmasına ev sahipliği yapan ve sektöre yön veren Bursa'nın ocak-mart dönemindeki otomotiv ihracatı, geçen senenin aynı dönemine göre yüzde 12,7'lik yükselişle 2 milyar 30 milyon 991 bin dolardan 2 milyar 289 milyon 664 bin dolara yükseldi.

Otomotiv ihracatının yüzde 23,1'ini gerçekleştiren Bursa, bu performansla Kocaeli'nin ardından en çok dış satım yapan ikinci il oldu.

Bursa'yı, İstanbul ve Sakarya izledi

Sektörün ihracatında Kocaeli, Bursa, İstanbul ve Sakarya'nın ocak-mart dönemindeki sektör dış satımları toplamı, 8 milyar 267 milyon 812 bin dolar oldu.

Otomotiv sektörünün ocak-mart döneminde 9 milyar 895 milyon 567 bin dolar olan toplam ihracatının yüzde 83,5'ini bu iller gerçekleştirdi.

Sektörel dış satımda ilk sırada bulunan Kocaeli'nin ocak-mart dönemindeki ihracatı 2 milyar 824 milyon 157 bin dolar olarak kayıtlara geçti. Kocaeli, bu dönemdeki sektör ihracatından yüzde 28,5 pay aldı.

Yılın 3 ayında otomotiv sektöründe 2 milyar 39 milyon 953 bin dolarlık dış satım gerçekleştiren İstanbul sektör ihracatından yüzde 20,61 pay alarak üçüncü olurken, Sakarya da 1 milyar 114 milyon 37 bin dolar ile sektör ihracatından aldığı yüzde 11,25'lik payla dördüncü oldu.

Otomotiv ihracatını sırtlayan bu illeri sırasıyla Ankara, İzmir ve Konya izledi. Ocak-mart döneminde Ankara 498 milyon 384 bin, İzmir de 265 milyon 315 bin, Konya da 207 milyon 536 bin dolarlık dış satıma imza attı.

Kaynak: AA / Cem Şan
