Renault, Ağustos Ayında En Çok Satan Marka Oldu

Ağustos ayında gerçekleştirdiği 10 bin 563 adet satışla Renault'un, en çok satan marka olduğu açıklandı. Renault ayrıca, yılın ilk 8 ayında toplam 80 bin 566 adetlik satışla en çok tercih edilen marka olarak öne çıktı.

Ağustos ayında toplam 10 bin 563 satış adediyle en çok satan marka olan Renault, yılın ilk 8 ayında gerçekleştirdiği 80 bin 566 adetlik satışla otomotiv sektöründe yıl boyunca en çok tercih edilen markalardan biri olarak öne çıktı.

Renault'nun yerli üretim modelleri Clio ve Megane Sedan da satış rakamlarıyla öne çıkmaya devam etti. Clio, yıl boyunca gerçekleşen 30 bin 539 adetlik satışla en çok tercih edilen model oldu. Megane Sedan ise 28 bin 197 adetlik satış rakamıyla Clio'yu takip ederek en çok satan ikinci model olarak kayıtlara geçti. - İSTANBUL