İkinci elde bu 4 araç kapış kapış satıldı

İkinci elde bu 4 araç kapış kapış satıldı
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

2025'in ilk 7 ayında ikinci el otomobil pazarında 2,9 milyondan fazla araç el değiştirdi. Satışların yarıya yakını C segmentinde gerçekleşirken, tüketicilerin en çok yöneldiği 4 model ise Fiat Egea, Renault Clio, Toyota Corolla ve Nissan Qashqai oldu. SUV satışlarında ise Nissan Qashqai zirvede yer aldı.

Ocak-Temmuz döneminde ikinci el otomobil pazarında 2,9 milyondan fazla araç el değiştirdi. Satışların neredeyse yarısı C segmentinde gerçekleşirken, pazarın öne çıkan markaları Renault, Volkswagen ve Fiat oldu.

EN ÇOK TERCİH EDİLEN MODELLER

Tüketicilerin en çok yöneldiği modeller arasında Fiat Egea, Renault Clio, Toyota Corolla ve Nissan Qashqai ilk sıralarda yer aldı.

SEGMENTE GÖRE ÖNE ÇIKAN MODELLER

C Segmenti: Toplam satışların yüzde 50,8'i bu grupta gerçekleşti. Öne çıkan modeller Fiat Egea, Renault Megane, Toyota Corolla ve Ford Focus oldu.

B Segmenti: Satışların yüzde 29,2'sini oluşturdu. En çok tercih edilenler Renault Clio, Hyundai i20 ve Volkswagen Polo.

D Segmenti: Yüzde 12,7 paya sahip oldu. Volkswagen Passat, BMW 3 Serisi ve Skoda Superb bu segmentin öne çıkanları oldu.

C segmenti araçlar geniş iç hacimleri ve yakıt tasarrufu nedeniyle özellikle aileler tarafından tercih edilirken, D segmentinde ise konfor ve prestij ön planda yer aldı.

SUV SATIŞLARI ARTIYOR

SUV kategorisinde talep artış gösterdi. Bu segmentte Nissan Qashqai zirvede yer alırken, onu Dacia Duster, Volkswagen Tiguan ve Peugeot 3008 takip etti.

Erdem Aksoy
Erdem Aksoy
Haberler.com - Otomobil
CHP lideri Özel'e Akın Gürlek'e yönelik sözlerinden dolayı soruşturma

CHP lideri Özel'in o sözleri sonrası savcılık düğmeye bastı
Memurlardan sonra gözler asgari ücrette! Zam için ilk ipucu geldi

Memurlardan sonra gözler asgari ücrette! Zam için ilk ipucu geldi
Genç kızı muayene etmeyi reddeden doktorun skandal paylaşımı ortaya çıktı

Genç kızı muayene etmeyen doktorun skandal paylaşımı ortaya çıktı
Jose Mourinho: Benfica hak etti, daha güçlü olan takıma kaybettik

Maç sonundaki açıklamaları Fenerbahçelileri yine çıldırttı
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Yazar Kaan Sezyum'dan özür açıklaması: Sorumluluk bana ait

Taciz iddialarının merkezindeki isimden itiraf geldi
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.