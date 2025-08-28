İkinci elde bu 4 araç kapış kapış satıldı

Ocak-Temmuz döneminde ikinci el otomobil pazarında 2,9 milyondan fazla araç el değiştirdi. Satışların neredeyse yarısı C segmentinde gerçekleşirken, pazarın öne çıkan markaları Renault, Volkswagen ve Fiat oldu.

EN ÇOK TERCİH EDİLEN MODELLER

Tüketicilerin en çok yöneldiği modeller arasında Fiat Egea, Renault Clio, Toyota Corolla ve Nissan Qashqai ilk sıralarda yer aldı.

SEGMENTE GÖRE ÖNE ÇIKAN MODELLER

C Segmenti: Toplam satışların yüzde 50,8'i bu grupta gerçekleşti. Öne çıkan modeller Fiat Egea, Renault Megane, Toyota Corolla ve Ford Focus oldu.

B Segmenti: Satışların yüzde 29,2'sini oluşturdu. En çok tercih edilenler Renault Clio, Hyundai i20 ve Volkswagen Polo.

D Segmenti: Yüzde 12,7 paya sahip oldu. Volkswagen Passat, BMW 3 Serisi ve Skoda Superb bu segmentin öne çıkanları oldu.

C segmenti araçlar geniş iç hacimleri ve yakıt tasarrufu nedeniyle özellikle aileler tarafından tercih edilirken, D segmentinde ise konfor ve prestij ön planda yer aldı.

SUV SATIŞLARI ARTIYOR

SUV kategorisinde talep artış gösterdi. Bu segmentte Nissan Qashqai zirvede yer alırken, onu Dacia Duster, Volkswagen Tiguan ve Peugeot 3008 takip etti.