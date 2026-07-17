Haberler

Emeklilere ÖTV'siz Araç Düzenlemesi Yeniden Gündemde

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Emeklilere yönelik ÖTV muafiyetli araç düzenlemesi 2026'da yeniden tartışılmaya başlandı. Henüz resmi açıklama yok ancak emekliler sıfır araç alımında vergi indirimi bekliyor. Taslağa göre uygulama bir defaya mahsus, alınan araç 5 yıl satılamayacak, sadece binek otomobiller kapsanacak. Fiyat sınırı 2 milyon 873 bin 972 TL olarak dikkat çekiyor; Fiat Egea, Hyundai i20, Renault Clio, Toyota Corolla gibi modeller öne çıkıyor.

Emeklilere yönelik ÖTV muafiyetli araç düzenlemesi, 2026 yılında yeniden kamuoyunda tartışılmaya başlandı. Henüz resmi bir açıklama yapılmamış olsa da, emekliler sıfır otomobil alımında vergi indirimi beklentisi içinde.

Kamuoyuna yansıyan taslaklara göre, uygulamadan yalnızca emekli statüsündeki vatandaşlar yararlanabilecek, hak bir defaya mahsus olacak ve satın alınan araç en az 5 yıl satılamayacak. Düzenleme yalnızca binek otomobilleri kapsayacak ve ticari araçlar hariç tutulacak.

Olası düzenlemede fiyat kriterine bağlı olarak Fiat Egea, Hyundai i20, Renault Clio, Toyota Corolla gibi modeller gündeme gelirken, ÖTV muafiyeti için belirlenen fiyat sınırı 2 milyon 873 bin 972 TL olarak dikkat çekiyor.

Kaynak: Haber Merkezi
CHP kurultay davasında kritik eşik: Dosya 56 gün sonra Yargıtay’da

CHP kurultay davasında kritik eşik: Dosya 56 gün sonra Yargıtay’da
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Su borusu döşerken 600 kiloluk hazine buldular

Yok böyle iş! Su borusu döşerken 600 kiloluk hazine buldular
Bir devir sona erdi! Düğün takılarıyla ilgili radikal karar

Bir devir sona erdi! Düğün takılarıyla ilgili radikal karar
Temmuz ayında hala çığ tehlikesi var

Temmuz ayında hala çığ tehlikesi var
Bir dönem sona eriyor! Bu paralar artık ATM'den çekilemeyecek

Bir dönem sona eriyor! Bu paralar artık ATM'den çekilemeyecek
ABD bu kez İran'ın can damarını vurdu! Görüntü büyük ses getirdi

Bu kez durum vahim! Ülkenin can damarını yerle bir ettiler
Olaya giden itfaiyeye yol vermeyen sürücü yaptığına pişman edildi

Olaya giden itfaiyeye yol vermeyen sürücü yaptığına pişman edildi
Tan Taşçı’dan bir garip açıklama: Yumurta tavuğun reglidir

Bilimsel diyerek yaptığı "yumurta" açıklamasına tepki yağıyor