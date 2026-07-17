Emeklilere ÖTV'siz Araç Düzenlemesi Yeniden Gündemde
Emeklilere yönelik ÖTV muafiyetli araç düzenlemesi 2026'da yeniden tartışılmaya başlandı. Henüz resmi açıklama yok ancak emekliler sıfır araç alımında vergi indirimi bekliyor. Taslağa göre uygulama bir defaya mahsus, alınan araç 5 yıl satılamayacak, sadece binek otomobiller kapsanacak. Fiyat sınırı 2 milyon 873 bin 972 TL olarak dikkat çekiyor; Fiat Egea, Hyundai i20, Renault Clio, Toyota Corolla gibi modeller öne çıkıyor.
Emeklilere yönelik ÖTV muafiyetli araç düzenlemesi, 2026 yılında yeniden kamuoyunda tartışılmaya başlandı. Henüz resmi bir açıklama yapılmamış olsa da, emekliler sıfır otomobil alımında vergi indirimi beklentisi içinde.
Kamuoyuna yansıyan taslaklara göre, uygulamadan yalnızca emekli statüsündeki vatandaşlar yararlanabilecek, hak bir defaya mahsus olacak ve satın alınan araç en az 5 yıl satılamayacak. Düzenleme yalnızca binek otomobilleri kapsayacak ve ticari araçlar hariç tutulacak.
Olası düzenlemede fiyat kriterine bağlı olarak Fiat Egea, Hyundai i20, Renault Clio, Toyota Corolla gibi modeller gündeme gelirken, ÖTV muafiyeti için belirlenen fiyat sınırı 2 milyon 873 bin 972 TL olarak dikkat çekiyor.