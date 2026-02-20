Renault Group'tan 2025'te 3,6 milyar avro faaliyet karı

Renault Group, 2025 yılında 57,9 milyar avro gelir ve yüzde 6,3'e karşılık gelen 3,6 milyar avroluk faaliyet karı elde etti.

Şirketten yapılan açıklamaya göre, Renault Group, 2025 yılına ilişkin finansal sonuçlarını paylaştı.

Bu dönemde grubun geliri sabit döviz kurları bazında yüzde 4,5 artışla 57,9 milyar avroya ulaştı. Renault, Dacia ve Alpine markalarının elektrifikasyon odaklı ürün gamı ile "Uluslararası Oyun Planı"nın etkin uygulanması, söz konusu performansta etkili oldu.

Renault Group, 15 Temmuz 2025'te güncellediği 2025 mali görünümünü gerçekleştirdi. Yüzde 6,3'e karşılık gelen 3,6 milyar avroluk faaliyet karı elde eden grubun net kar payı eksi 10,9 milyar avro oldu. Bu tutara Nissan yatırımının muhasebe işlemlerindeki değişiklikten kaynaklanan eksi 9,3 milyar avroluk nakit dışı zarar ile ilişkili şirketlerin eksi 2,3 milyar avroluk katkısı dahil edildi.

Otomotiv serbest nakit akışı, Mobilize Financial Services'tan alınan 300 milyon avroluk temettü dahil 1,5 milyar avro olurken, 31 Aralık 2025 itibarıyla otomotiv net nakit finansal pozisyonu 7,4 milyar avro seviyesinde kaydedildi. Toplam stok seviyesi ise 539 bin araç oldu.

Hisse başına 2,20 avro temettü ise 30 Nisan'da yapılacak Olağan Genel Kurul'da onaya sunulacak. Öte yandan S&P Global Ratings, aralık ayında Renault SA'nın uzun vadeli kredi notunu "BB+"dan "BBB-"ye yükselterek görünümü "istikrarlı" olarak belirledi.

Grup, 2026 mali görünümü kapsamında karmaşık pazar koşullarında dayanıklılığın sürdürülmesini, grup faaliyet marjının gelirin yüzde 5,5'i seviyesinde gerçekleşmesini ve Mobilize Financial Services temettüsü dahil otomotiv serbest nakit akışının 1 milyar avro seviyesinde olmasını hedefliyor.

Elektrikli ve hibrit araç odaklı yeni model lansmanlarıyla büyümesini hızlandırmayı planlayan Renault Group, disiplinli maliyet yönetimi ve değer odaklı strateji doğrultusunda operasyonel performansını da güçlendirmeyi amaçlıyor.

"Tablo, temel değerlerimizin gücünü ve çevikliğimizi yansıttı"

Açıklamada görüşlerine yer verilen Renault Group Üst Yöneticisi (CEO) François Provost, zorlu bir pazar ortamında elde ettikleri 2025 sonuçlarının, otomotiv sektöründe tutarlı ve üst düzey performans sergileme konusundaki kararlılıklarını ortaya koyduğunu belirtti.

Söz konusu tablonun, temel değerlerinin gücünü ve çevikliklerini yansıttığını vurgulayan Provost, şunları kaydetti:

"(Bu tablo) Müşterilerimiz tarafından takdir edilen sağlam ürün stratejimizin ve markalarımızın gücünü de teyit ediyor. Önümüzdeki haftalarda işimizi büyütmeyi, operasyonel ve finansal modelimizin dayanıklılığını daha da güçlendirmeyi hedefleyen yol haritamızı paylaşacağız. Renault Group'u sektörün referans noktası haline getirerek ve tüm paydaşlarımız için değer yaratarak, geleceğe güven ve hırsla bakacak şekilde kendimizi konumlandırıyoruz."