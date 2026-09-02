Ağustos ayının satış şampiyonu Togg T10X oldu
Türkiye otomobil pazarında Ağustos ayında en çok satılan model, yerli otomobil Togg T10X oldu. Togg T10X, 2 bin 939 adetlik satışla Renault Duster ve Toyota Corolla'yı geride bırakarak listenin zirvesine yerleşti.
Türkiye otomobil pazarında Ağustos ayı satış rakamları açıklandı. Bu dönemde en çok satan model, yerli otomobil Togg T10X oldu.
Togg T10X, 2 bin 939 adetlik satış adediyle dikkat çekti. Bu başarısıyla Renault Duster ve Toyota Corolla gibi güçlü rakiplerini geride bırakarak satış listesinin zirvesine yerleşti.
Kaynak: Haber Merkezi