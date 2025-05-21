Jan Ptacek, Renault Hafif Ticari Araçlar Başkan Yardımcısı Olacak

Renault Grup Türkiye Üst Yöneticisi ( Ceo ) Jan Ptacek, Renault Hafif Ticari Araçlar Başkan Yardımcılığı görevine getirilecek.

Şirketten yapılan açıklamaya göre, Renault'da yerelden küresele üst düzey bir atama gerçekleşti.

Bu kapsamda, Renault Grup Türkiye CEO'su Jan Ptacek, 1 Temmuz'dan itibaren Renault Hafif Ticari Araçlar Başkan Yardımcılığı görevini yürütecek. Ptacek, yeni görevinde, yönetim komitesine katılarak, markanın küresel ticari araç stratejisini yönetecek.

Yeni görevinde Renault'nun hafif ticari araçlar (LCV) alanındaki büyüme ve rekabetçiliğini artırmaya odaklanacak Ptacek'in, Renault Master modelinin Avrupa genelindeki yükselişini hızlandırması ve 2026'da piyasaya sürülmesi planlanan yeni nesil Trafic, Goelette ve Estafette modellerinin tanıtım hazırlıklarını yürütmesi bekleniyor. Söz konusu adımlar, ürün yenileşimi ve küresel genişlemeyi sürekli kılma stratejisinin bir parçası olarak görülüyor.

Ptacek, Renault'nun uluslararası büyüme planı kapsamında, Latin Amerika, Fas, Türkiye ve Hindistan gibi stratejik bölgelere odaklanarak hafif ticari araçlara özel geliştirilen bir stratejiyi devreye alacak. Avrupa'da LCV segmentinde Kurumsal Ortalama Yakıt Tüketimi (CAFE) performansının yönetimi ve optimizasyonu da Ptacek'in sorumluluğunda olacak. Bu hedef, dengeli ve elektrikli bir ürün karmasıyla desteklenecek.

Prag Teknik Üniversitesi'nden mühendislik diplomasıyla mezun olan Ptacek, Fransa'da Ecole des Mines ve Paris'te iki farklı üniversitede işletme eğitimi aldı. Renault Grubu bünyesinde 30 yılı aşkın süredir görev yapan Ptacek, Çek Cumhuriyeti, Fransa, Rusya, Ukrayna ve Romanya'da satış ve pazarlama alanlarında üst düzey yöneticilik yaptı. Ptacek, 2023'ten bu yana Renault Group Türkiye'nin CEO'luğunu üstleniyor.