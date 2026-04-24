Renaut Group yılın ilk çeyreğinde gelirini 12,5 milyar avroya çıkardı

Renault Group, yılın ilk çeyreğinde toplam gelirini yüzde 7,3 artışla 12,5 milyar avroya çıkardı.

Renault Group, 2026'nın ilk çeyreğinde güçlü büyüme ivmesini sürdürerek toplam gelirini yıllık bazda yüzde 7,3 artışla 12,5 milyar avroya çıkardı. Grubun geliri, bu dönemde 12 milyar 530 milyon avro olarak gerçekleşirken, sabit döviz kurları bazında büyüme yüzde 8,8 seviyesine ulaştı. Söz konusu artışta, otomotiv faaliyetleri ile Mobilize Finansal Servis tarafındaki güçlü performans etkili oldu.

Renault Group'un otomotiv geliri, yılın ilk çeyreğinde yıllık bazda yüzde 6,5 artarak 10 milyar 807 milyon avroya yükseldi. Sabit kur bazında otomotiv gelirindeki büyüme yüzde 8 olarak kayıtlara geçti.

Mobilize Finansal Servis'in geliri ise aynı dönemde yüzde 13 artışla 1 milyar 723 milyon avroya ulaştı. Sabit döviz kurları bazında bu alandaki büyüme yüzde 14,1 oldu.

Renault Group, 2026'nın ilk çeyreğinde toplam 546 bin 183 adet satış gerçekleştirdi. Bu rakam, Dacia tarafındaki tek seferlik etkilerin yansımasıyla yıllık bazda yüzde 3,3 düşüşe işaret etti.

Renault markasının satışları ise aynı dönemde yüzde 2,2 artarak 397 bin 602 adede çıktı. Elektrikli ve elektrifikasyonlu araçlardaki büyüme ile hafif ticari araç ürün gamının katkısı, markanın satış performansını destekledi.

Dacia satışları yılın ilk çeyreğinde yüzde 16,3 düşüşle 145 bin 335 adet olurken, Alpine satışları A290 modelinin katkısıyla yüzde 54,7 artış gösterdi.

Toplam satışların yüzde 17'sini elektirikli araçlar oluşturdu

Grubun elektrifikasyon alanındaki ivmesi de yılın ilk çeyreğinde güçlendi. Avrupa'da elektrifikasyonlu araç satışları yüzde 12 artarken, bu araçların toplam satışlar içindeki payı 9,1 puan yükselerek yüzde 52,3'e ulaştı.

Elektrikli araç satışları aynı dönemde yüzde 20,9 artış kaydederek toplam satışların yüzde 17'sini oluşturdu. Hibrit araçların toplam satışlar içindeki payı ise yüzde 35,3 seviyesine çıktı.

Renault Group'un toplam stok seviyesi, 31 Mart itibarıyla 554 bin araç olarak gerçekleşti. Bu seviyenin, ikinci çeyrekte operasyonların sorunsuz devamı açısından sağlıklı bir yapı sunduğu belirtildi.

Avrupa'da yaklaşık 2 aylık ileriye dönük satışa karşılık gelen sipariş hacmi, yıl başından bu yana çift haneli artışla desteklendi.

1 milyar avro serbest nakit akışı hedefleniyor

Maliyet azaltımı, Renault Group için 2026 ve sonrası dönemde öncelikler arasında yer almaya devam ediyor. Grup, ham madde, enerji ve lojistik maliyetlerindeki dalgalanmalara karşı ek önlemler alıyor.

Renault, 2026'nın ilk çeyreğinde Türkiye'de toplam 34 bin 244 adet satış gerçekleştirdi. Pazarın yüzde 3,9 daraldığı bu dönemde yüzde 12,9 büyüme kaydeden Renault, hem toplam pazarda hem de binek araç pazarında liderliğini korudu.

Türkiye, yüzde 13,8 pazar payıyla Renault Group'un en büyük 4. pazarı olarak konumlandı.

Renault Group, 2026 yıl sonu beklentileri kapsamında grup faaliyet kar marjını yüzde 5,5 seviyesinde öngörürken, Mobilize Financial Services temettüsü dahil yaklaşık 1 milyar avro serbest nakit akışı hedefliyor.

"Tüm markalar genelinde güçlü bir ürün ivmesinden faydalandık"

Açıklamada görüşlerine yer verilen Renault Group Finans Direktörü Duncan Minto, yılın ilk çeyreğinde hem binek araçlar hem de hafif ticari araçlarda tüm markalar genelinde güçlü bir ürün ivmesinden faydalandıklarını belirtti.

Dacia kaynaklı tek seferlik faktörler nedeniyle tescil tarafında zorlu bir başlangıç yaşadıklarını da aktaran Minto, şunları kaydetti:

"Elektrikli araçlar (EV) ve hibrit araçlar (HEV) olmak üzere çift güç aktarım sistemi stratejimizin avantajını tam anlamıyla kullanıyor, her iki alanda da güçlü performans elde ediyoruz. Bu olumlu ivme, yılın başından bu yana çift haneli sipariş artışıyla destekleniyor. Olağan mevsimsel eğilimlere paralel olarak yılın ikinci yarısında faaliyet kar marjının ilk yarıya göre daha yüksek gerçekleşmesini öngörerek 2026 yılı beklentilerimizi teyit ediyoruz."