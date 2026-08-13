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Yeni fiyat listesi: Hyundai, Renault, Toyota ve Togg güncel fiyatları

Yeni fiyat listesi: Hyundai, Renault, Toyota ve Togg güncel fiyatları
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Güncel araç fiyatları açıklandı: Hyundai i20 822 bin, Renault Clio 1 milyon 17 bin, Toyota Corolla 1 milyon 33 bin, Togg T10F 1 milyon 120 bin, Togg T10X 1 milyon 300 bin TL. Fiat Egea ise 783 bin ila 1 milyon 98 bin TL arasında değişiyor.

Hyundai i20 1.0 T-GDI 90 PS Jump 822 bin 222 TL, Renault Clio Evolution Plus TCe EDC 115 HP 1 milyon 17 bin TL, Toyota Corolla Vision Plus Multidrive S 1 milyon 33 bin 117 TL olarak belirlendi.

Togg T10F V1 RWD Standart Menzil 1 milyon 120 bin TL, Togg T10X V1 RWD Standart Menzil 1 milyon 300 bin TL. Fiat Egea Sedan'da muafiyetli fiyatlar donanım ve şanzıman seçeneğine göre 783 bin 400 TL'den 1 milyon 98 bin TL'ye kadar çıkıyor.

Kaynak: Haber Merkezi
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