Zamanlama manidar: JİTEM plakalı 'Beyaz Toros' satışa çıkarıldı

1990'lı yıllarda özellikle Doğu ve Güneydoğu Anadolu'da yaşanan faili meçhul cinayetlerle anılan "Beyaz Toros" yeniden gündeme geldi. O dönem güvenlik güçleriyle ilişkilendirilen ve kamuoyunda hafızalara kazınan beyaz renkli Renault 12 Toros model bir araç, bir ilan sitesinde satışa çıkarıldı.

İLAN BAŞLIĞINDAKİ İFADE DİKKAT ÇEKTİ

İlan bilgilerinde aracın 1993 model olduğu ve 1 milyon 58 bin TL fiyatla satışa sunulduğu görüldü. Plakasının "34 JTM 82" olduğu belirtilen ilanın başlığında ise "Bir zamanların sessiz tanığı" ifadesine yer verildi.

ORTADOĞU HARİTASI DA VAR

İlan fotoğraflarında araçta Ortadoğu haritasının yer aldığı görüldü. Ancak aracın geçmiş kullanımına ilişkin herhangi bir resmi bilgi paylaşılmadı.

ZAMANLAMA MANİDAR

Öte yandan ilanın, TBMM Milli Dayanışma, Kardeşlik ve Demokrasi Komisyonu'nun aylar süren çalışmasının ardından hazırladığı kapsamlı raporun açıklanmasından iki gün önce yayımlanması, zamanlama açısından da dikkat çekti.