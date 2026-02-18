Haberler

Zamanlama manidar: JİTEM plakalı "Beyaz Toros" satışa çıkarıldı

Zamanlama manidar: JİTEM plakalı 'Beyaz Toros' satışa çıkarıldı
Güncelleme:
1990'lı yıllarda zorla kaybetmeler ve faili meçhul cinayetlerle anılan "Beyaz Toros" olarak bilinen 1993 model Renault 12, 1 milyon 58 bin TL fiyatla satışa çıkarıldı. "Bir zamanların sessiz tanığı" başlığıyla yayımlanan ilan sosyal medyada tartışma yaratırken, aracın geçmişine dair resmi bir bilgi paylaşılmaması ve ilanın TBMM'deki ilgili rapor öncesinde yayımlanması dikkat çekti.

  • 1993 model beyaz Renault 12 Toros, 1 milyon 58 bin TL fiyatla satışa çıkarıldı.
  • Aracın plakası '34 JTM 82' olarak belirtildi ve ilan başlığında 'Bir zamanların sessiz tanığı' ifadesi kullanıldı.
  • İlan, TBMM Milli Dayanışma, Kardeşlik ve Demokrasi Komisyonu'nun kapsamlı raporunun açıklanmasından iki gün önce yayımlandı.

1990'lı yıllarda özellikle Doğu ve Güneydoğu Anadolu'da yaşanan faili meçhul cinayetlerle anılan "Beyaz Toros" yeniden gündeme geldi. O dönem güvenlik güçleriyle ilişkilendirilen ve kamuoyunda hafızalara kazınan beyaz renkli Renault 12 Toros model bir araç, bir ilan sitesinde satışa çıkarıldı.

İLAN BAŞLIĞINDAKİ İFADE DİKKAT ÇEKTİ

İlan bilgilerinde aracın 1993 model olduğu ve 1 milyon 58 bin TL fiyatla satışa sunulduğu görüldü. Plakasının "34 JTM 82" olduğu belirtilen ilanın başlığında ise "Bir zamanların sessiz tanığı" ifadesine yer verildi.

ORTADOĞU HARİTASI DA VAR

İlan fotoğraflarında araçta Ortadoğu haritasının yer aldığı görüldü. Ancak aracın geçmiş kullanımına ilişkin herhangi bir resmi bilgi paylaşılmadı.

ZAMANLAMA MANİDAR

Öte yandan ilanın, TBMM Milli Dayanışma, Kardeşlik ve Demokrasi Komisyonu'nun aylar süren çalışmasının ardından hazırladığı kapsamlı raporun açıklanmasından iki gün önce yayımlanması, zamanlama açısından da dikkat çekti.

Olgun Kızıltepe
Haberler.com
Yorumlar (1)

Haber YorumlarıReşat GALİP:

Bırakırsan en son 50 krş veririm

Yorum Beğen0
Yorum Beğenme0
yanıtYanıtla

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

