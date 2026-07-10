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İkinci el otomobil piyasasında haziran ayı verileri açıklandı

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arabam.com verilerine göre ikinci el otomobil ilan fiyatları mayısta 913 bin 190 lira iken haziranda 914 bin 918 liraya yükseldi. Ancak enflasyondan arındırılmış fiyatlar aylık bazda yüzde 0,79 düştü. En çok ilan verilen markalar Renault, Fiat ve Volkswagen oldu.

İkinci el otomobil piyasasının önemli şirketlerinden arabam.com, haziran ayına ilişkin ikinci el ilan verilerini yayımladı. Şirketin Aylık Fiyat Endeksi'ne göre, mayıs ayında 913 bin 190 lira olan ortalama ilan fiyatı haziranda 914 bin 918 liraya yükseldi. Ancak enflasyondan arındırılmış verilere göre ikinci el otomobil fiyatları aylık bazda yüzde 0,79 geriledi.

Haziran ayında ilanlarda en fazla yer alan markalar Renault, Fiat, Volkswagen, Ford, Opel, Hyundai, Peugeot, Toyota, Citroen ve BMW oldu. En çok ilana konu olan modeller ise sırasıyla Clio, Megane, Egea, Astra, Corolla, Focus, Passat, Civic, Corsa ve Polo olarak öne çıktı.

Fiyat dağılımına bakıldığında, 600 bin liraya kadar olan araçlar ilanların yüzde 33'ünü oluşturdu. 600 bin-1 milyon lira aralığındaki araçların payı yüzde 26, 1 milyon-1 milyon 400 bin lira aralığındakilerin payı yüzde 18 oldu. 1 milyon 400 bin-1 milyon 700 bin lira arasındaki araçlar ilanların yüzde 9'unu oluştururken, 1 milyon 700 bin lira ve üzerindeki araçların payı yüzde 13 olarak kaydedildi.

Araç yaşına göre dağılımda ise 10-15 yaş aralığındaki otomobiller yüzde 30,1 ile en yüksek paya sahip oldu. Bunu yüzde 24,5 ile 5 yaş ve altı araçlar, yüzde 17,5 ile 20 yaş ve üzeri araçlar, yüzde 16,1 ile 6-9 yaş grubu ve yüzde 11,8 ile 16-20 yaş aralığındaki araçlar izledi.

Yakıt türüne göre ilanlarda dizel araçlar yüzde 45,8 ile ilk sıradaki yerini korurken, benzinli araçların payı yüzde 30,5 oldu. LPG'li araçların oranı yüzde 19,7'ye yükselirken, hibrit araçların payı yüzde 2,4, elektrikli araçların payı ise yüzde 1,6 olarak gerçekleşti.

Kaynak: Haber Merkezi
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