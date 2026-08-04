Haberler

Temmuz ayında otomobil satışında Renault Boreal zirvede, Togg T10X ikinci.

Temmuz ayında otomobil satışında Renault Boreal zirvede, Togg T10X ikinci.
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Temmuz ayı verileri, otomobil pazarındaki dengeleri değiştirdi. Renault Boreal en çok satan model olurken, Togg T10X ikinci sırada yer aldı.

Otomotiv sektöründe yaşanan hızlı değişim, tüketicilerin tercihlerini de etkilemeye devam ediyor. Temmuz ayı satış verileri, Renault Boreal'in liderliği ele geçirdiğini ve Togg T10X'in ikinci sırada yer aldığını gösteriyor. Toyota Corolla, Volkswagen Taigo ve Hyundai i20 gibi modeller de listenin üst sıralarındaki güçlü konumlarını korudu.

Geçtiğimiz aylarda Renault Clio ve Fiat Egea Sedan gibi modeller pazarın zirvesinde yer alırken, temmuz ayında tüketici tercihlerinin yeni modellere yöneldiği görülüyor. Sektördeki bu değişim, otomobil markalarının sunduğu kampanya ve yeni model stratejilerinin satışlara doğrudan yansıdığını ortaya koyuyor. Renault Boreal, 3.031 adetlik satışla en çok tercih edilen otomobil olurken, Togg T10X 2.841 adetlik satışla ikinci sırada yer aldı.

Listenin devamında ise Renault Duster 1.929 adetle altıncı, Togg T10F 1.759 adetle yedinci, Nissan Qashqai 1.684 adet, Hyundai Tucson 1.615 adet ve Renault Megane Sedan 1.560 adetlik satış rakamlarıyla ilk on listesini tamamladı. Sıfır otomobil pazarındaki bu değişimler, otomobil almak isteyen kullanıcılar için önemli bir gösterge niteliği taşıyor. Temmuz ayındaki satış başarısında en önemli etken neydi, önümüzdeki aylarda zirve değişikliği yaşanır mı, zaman gösterecek.

Kaynak: Haber Merkezi
Terörsüz Türkiye süreci için hazırlanan çerçeve yasanın adı belli oldu

Terörsüz Türkiye süreci için hazırlanan çerçeve yasanın adı belli oldu
Hangi partinin oyu yüzde kaç? İşte 4 farklı şirketin anketinden çıkan sonuç

Kılıçdaroğlu görmesin! İşte 4 farklı anketten çıkan sonuçlar

Yüksek Askeri Şura toplandı! Erdoğan YAŞ üyeleriyle Anıtkabir'i ziyaret etti

Türkiye'nin gözü bu toplantıdan çıkacak kararda! 2 isim değişebilir
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Marketin tuvaletinde 1,4 milyon lira buldu! Kardeşinin ameliyatı için biriktirmiş

Marketin tuvaletinde buldu, içinden çıkan para dudak uçuklattı
Sevgilisiyle sarmaş dolaş eşine yakalandı! Kurtulmak için öyle bir şey söyledi ki...

Sevgilisiyle sarmaş dolaş eşine yakalandı! Öyle bir şey söyledi ki...
Süper Lig'in yıldızı aşkı için yurt dışına gitti! Başkandan açıklama geldi

Süper Lig'in yıldızı aşkı için yurt dışına kaçtı
Derin Mermerci'den olay yaratacak açıklama: Önce yalı, şimdi de bu

Derin Mermerci'den olay yaratacak açıklama: Önce yalı, şimdi de bu
Akaryakıta son ayların en büyük indirimi geliyor

Son ayların en büyük indirimi geliyor
Beyza ile ağaç altında basılan Sercan sessizliğini bozdu: Acun abiye söyleseydik...

Beyza ile ağaç altında basılan Sercan sessizliğini bozdu
Bakan Gürlek duyurdu! 7 şirkete kayyum atandı, 72 şüpheli gözaltına alındı

Bu sabah düğmeye basıldı! 7 şirkete kayyum atandı, 15 araca el konuldu