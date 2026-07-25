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Yılın İlk Yarısında Trafiğe Kayıtlı Araç Sayısı Azaldı, En Çok Tercih Edilen Renk Gri

Yılın İlk Yarısında Trafiğe Kayıtlı Araç Sayısı Azaldı, En Çok Tercih Edilen Renk Gri
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TÜİK verilerine göre 2025 yılının ilk yarısında trafiğe kaydı yapılan taşıt sayısı geçen yıla göre yüzde 11,7 düşüşle 962 bin 739 oldu. Otomobillerde en çok tercih edilen renk gri, en çok tercih edilen marka ise Renault oldu.

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) verilerine göre, yılın ilk yarısında trafiğe kaydı yapılan taşıt sayısı geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 11,7 azalarak 962 bin 739'a geriledi. Toplam kayıtların 456 bin 50'sini otomobiller oluşturdu.

Ocak-haziran döneminde trafiğe kaydı yapılan otomobiller arasında en fazla tercih edilen renk gri oldu (190 bin 529). Onu beyaz (117 bin 4) ve siyah (54 bin 144) takip etti. Marka bazında ise Renault 15 bin 136 kayıtla ilk sırada yer alırken, onu Hyundai (5 bin 248) ve Volkswagen (4 bin 908) izledi. Yerli otomobil Togg ise 2 bin 73 kayıtla onuncu sırada yer aldı.

Kaynak: Haber Merkezi
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