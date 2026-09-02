Renault Eylül 2026 Fiyat Listesi: Bazı Modellere Zam, Çoğuna Sabit Fiyat

Renault, Eylül 2026'ya ait yeni fiyat listesini duyurdu. Listede yer alan modellerden bazılarına zam yapılırken, birçoğu da sabit fiyatla satışa sunuldu. İşte model bazında güncel fiyatlar ve değişiklikler.

Renault'un yerli üretim C-SUV modeli Boreal'de yalnızca Techno Turbo TCe EDC 145 hp versiyonu zamlandı. Bu versiyonun fiyatı 200 bin TL artışla 2 milyon 899 bin TL oldu. Aynı modelin kampanyalı fiyatı ise 2 milyon 760 bin TL olarak belirlendi. Boreal'in Evolution Turbo TCe EDC 145 hp versiyonu 2 milyon 379 bin TL, Iconic Turbo TCe EDC 145 hp versiyonu 3 milyon 049 bin TL ve Iconic Full Hybrid E-Tech 160 hp versiyonu 3 milyon 399 bin TL ile Eylül'de değişmeden kaldı. Kampanyalı Evolution fiyatı ise 2 milyon 269 bin TL olarak açıklandı.

Duster cephesinde ise üç versiyonda artış yapıldı. Evolution Hybrid 4x4 LPG 150 hp versiyonu 100 bin TL artarak 2 milyon 850 bin TL'ye, Techno Full Hybrid E-Tech 160 hp versiyonu 155 bin TL artarak 2 milyon 725 bin TL'ye, Techno Hybrid 4x4 LPG 150 hp versiyonu ise 120 bin TL artarak 2 milyon 920 bin TL'ye yükseldi. Duster'ın Evolution Eco-G 120 hp (1 milyon 865 bin TL), Evolution Turbo TCe EDC 145 hp (2 milyon 010 bin TL) ve Techno Turbo TCe EDC 145 hp (2 milyon 080 bin TL) versiyonlarında ise fiyat değişmedi.

Megane Sedan'ın tüm versiyonları Eylül'de sabit kaldı. Touch 1.3 TCe 140 bg 1 milyon 841 bin TL, Touch 1.3 TCe EDC 140 bg 2 milyon 199 bin TL, Icon 1.3 TCe EDC 140 bg 2 milyon 349 bin TL ve Icon 1.5 Blue dCi EDC 115 bg 2 milyon 699 bin TL olarak satışa sunulmaya devam edecek.

Austral modelinde ise yalnızca Esprit Alpine Mild Hybrid 150 hp Auto versiyonu 90 bin TL zamlanarak 3 milyon 220 bin TL oldu. Techno Mild Hybrid 150 hp Auto 2 milyon 875 bin TL'den, Esprit Alpine Full Hybrid E-Tech 200 hp ise 3 milyon 650 bin TL'den sabit kaldı.

Diğer modellerde ise herhangi bir fiyat güncellemesi yapılmadı. R5 E-Tech Elektrikli Techno EV52 150hp 2 milyon 099 bin TL, Captur Techno Mild Hybrid EDC 140 hp 2 milyon 325 bin TL, Megane E-Tech Elektrikli Techno EV60 220 hp 2 milyon 386 bin TL, Rafale Esprit Alpine Full Hybrid E-Tech 200 hp (2025 MY) 4 milyon 050 bin TL ve Scenic E-Tech Esprit Alpine EV87 220 hp 3 milyon 490 bin TL olarak listelendi. Renault'un Boreal için kampanya süreci de devam ediyor.

Kaynak: Haber Merkezi