YILIN OTOMOBİLİ 2026: Türkiye'de yılın otomobili yarışmasını kim kazandı?

Otomotiv sektörünün en prestijli organizasyonlarından biri olarak kabul edilen " Türkiye'de Yılın Otomobili 2026" yarışmasının sonuçları açıklandı. Otomotiv Gazetecileri Derneği (OGD) tarafından bu yıl 11'inci kez düzenlenen yarışmada, Türkiye pazarında satışa sunulan yeni modeller uzman otomotiv gazetecilerinin değerlendirmesine sunuldu.

YILIN OTOMOBİLİ 2026

İstanbul’da gerçekleştirilen ödül töreninde açıklanan sonuçlara göre Renault Clio, toplam 3 bin 360 puan alarak "Türkiye'de Yılın Otomobili 2026" unvanının sahibi oldu. Yarışmada ikinci sırayı BMW iX3 elde ederken, Togg T10F üçüncü sırada yer aldı.

Her yıl otomotiv sektörünün yakından takip ettiği organizasyon, markaların yeni modellerini ulusal ve uluslararası düzeyde öne çıkaran önemli bir platform olarak dikkat çekiyor. Bu yılki yarışmada özellikle elektrikli ve yeni nesil teknolojilere sahip modellerin ağırlıkta olması sektörün dönüşüm sürecini de gözler önüne serdi.

TÜRKİYE'DE YILIN OTOMOBİLİ YARIŞMASINI KİM KAZANDI?

Otomotiv Gazetecileri Derneği tarafından düzenlenen "Türkiye'de Yılın Otomobili 2026" yarışmasının kazananı Renault Clio oldu.

OGD tarafından yapılan açıklamaya göre yarışmanın ilk aşamasında, Şubat 2025 ile Şubat 2026 tarihleri arasında Türkiye otomobil pazarında satışa sunulan 33 farklı model değerlendirildi. Jüri üyelerinin yaptığı oylama sonucunda en yüksek puanı alan yedi model finale yükselmeye hak kazandı.

Finale kalan otomobiller; tasarım, yol tutuşu, ergonomi, yakıt tüketimi, emisyon değerleri, güvenlik sistemleri, donanım seviyesi ve fiyat-performans kriterleri çerçevesinde kapsamlı testlerden geçirildi. Yapılan değerlendirmelerin ardından Renault Clio, 3 bin 360 puanla rakiplerini geride bırakarak birincilik ödülüne ulaştı.

Ödül töreninde açıklanan sonuçlarla birlikte Renault Clio, OGD üyelerinin oylarıyla ikinci kez "Türkiye'de Yılın Otomobili" seçilme başarısını gösterdi.

MAİS A.Ş. Genel Müdür Yardımcısı Levent Timur, ödül töreninde yaptığı açıklamada Renault Clio’nun yeniden bu unvana layık görülmesinden dolayı büyük gurur duyduklarını ifade etti.

FİNALE KALAN 7 MODEL HANGİLERİ OLDU?

Yarışmanın ilk eleme sürecinin ardından finale yükselen modeller şu şekilde sıralandı:

BMW iX3

BYD SEALION 7

Citroen C5 Aircross

Hyundai Inster

Mercedes-Benz CLA

Renault Clio

Togg T10F

Bu modeller, jüri tarafından belirlenen kriterler doğrultusunda detaylı şekilde test edilerek puanlandı.

YILIN OTOMOBİLİ YARIŞMASI İLK 3

Türkiye'de Yılın Otomobili 2026 yarışmasının final sıralamasında ilk üç basamak şu şekilde oluştu:

1. Renault Clio

Toplam 3 bin 360 puan alan Renault Clio, yarışmanın birincisi olarak "Türkiye'de Yılın Otomobili 2026" unvanını kazandı.

2. BMW iX3

Final değerlendirmelerinin ardından BMW iX3 ikinci sırada yer aldı. Model ayrıca yarışmada farklı kategorilerde de ödül kazanmayı başardı.

3. Togg T10F

Türkiye'nin yerli otomobil markası Togg’un T10F modeli ise yarışmayı üçüncü sırada tamamladı ve ilk üç içerisinde yer aldı.

YARIŞMADA DİĞER ÖDÜLLER DE SAHİPLERİNİ BULDU

"Türkiye'de Yılın Otomobili 2026" organizasyonunda ana ödülün yanı sıra farklı kategorilerde de ödüller verildi.

"Yılın Basın Lansmanı" ödülü, EV Tech Day İzmit Fabrika etkinliğiyle Hyundai’ye verildi.

"Yılın Tasarımı" ödülünün sahibi BMW iX3 oldu. Aynı model, Panoramic Vision teknolojisi sayesinde "Yılın İnovatif Projesi" ödülünü de kazandı. BMW iX3 ayrıca "Yılın Premium Otomobili" kategorisinde de ödüle layık görüldü.

Bu yıl ilk kez verilen "Jüri Özel Ödülü" ise Türkiye Otomobil Sporları Federasyonu (TOSFED) Başkanı Eren Üçlertoprağı'na takdim edildi.

OGD BAŞKANI MURAT ÖZTÜRK'TEN DEĞERLENDİRME

Ödül töreninde konuşan OGD Yönetim Kurulu Başkanı Murat Öztürk, yarışmanın otomotiv sektörü açısından önemli bir organizasyon olduğunu vurguladı.

Öztürk, organizasyonun 11 yıldır düzenlendiğini ve her geçen yıl daha da güçlendiğini belirterek, rekabet seviyesinin sürekli yükseldiğine dikkat çekti. Bu yıl özellikle elektrikli modellerin öne çıktığını ifade eden Öztürk, finale kalan yedi modelin kendi segmentlerinde güçlü rakipler olduğunu ve seçim sürecinin oldukça zorlu geçtiğini söyledi.

Ayrıca yarışmanın otomotiv markaları açısından önemli bir motivasyon kaynağı haline geldiğini belirten Öztürk, birçok markanın yurt dışındaki merkezlerinin de süreci yakından takip ettiğini dile getirdi.

TÜRKİYE'DE YILIN OTOMOBİLİ 2026 SONUÇLARI

Otomotiv Gazetecileri Derneği tarafından düzenlenen "Türkiye'de Yılın Otomobili 2026" yarışmasında Renault Clio birinciliğe ulaştı. BMW iX3 ikinci sırada yer alırken, Togg T10F üçüncü oldu.

Toplam 67 uzman otomotiv gazetecisinin oy kullandığı yarışma, Türkiye otomotiv sektörünün en önemli değerlendirme organizasyonlarından biri olarak öne çıkarken, 2026 yılının kazanan modeli Renault Clio olarak kayıtlara geçti.