Renault 5 E-Tech Elektrikli: Kapsamlı Güncellemeyle Yeni Nesil Performans

Renault, ikonik elektrikli temsilcisi 5 E-Tech Elektrikli modelini teknik altyapı, menzil ve kabin içi teknolojiler bazında kapsamlı bir güncellemeden geçirdi. Gövde altı aerodinamik iyileştirmeler ve diğer yenilikler, aracın genel performansını artırmayı hedefliyor.

Kaynak: Haber Merkezi