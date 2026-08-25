Renault 5 E-Tech Elektrikli: Kapsamlı Güncellemeyle Yeni Nesil Performans
Renault, ikonik elektrikli modeli 5 E-Tech Elektrikli'yi teknik altyapı, menzil ve kabin içi teknolojilerde kapsamlı bir yenilemeye tabi tuttu. Gövde altı aerodinamik iyileştirmeler ve diğer yeniliklerle aracın genel performansı artırılıyor.
Renault, ikonik elektrikli temsilcisi 5 E-Tech Elektrikli modelini teknik altyapı, menzil ve kabin içi teknolojiler bazında kapsamlı bir güncellemeden geçirdi. Gövde altı aerodinamik iyileştirmeler ve diğer yenilikler, aracın genel performansını artırmayı hedefliyor.
Kaynak: Haber Merkezi