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Renault ve Dacia, A.C.E. Awards'ta Tam İki Kategoride Birincilik Ödülü Kazandı

Renault ve Dacia, A.C.E. Awards'ta Tam İki Kategoride Birincilik Ödülü Kazandı
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MAİS, Renault ve Dacia markalarıyla A.C.E. Awards'ta, "Otomotiv A" ve "Otomotiv B" kategorilerinde birincilik ödülüne layık görüldü. Müşteri memnuniyeti ölçümlerine dayanan ödül sürecinde iki marka, sektördeki en yüksek memnuniyet oranına ulaştı.

MAİS, müşteri deneyimlerini ödüllendiren Achievement in Customer Excellence (A.C.E) Awards'ta "Otomotiv A" kategorisinde Renault markasıyla, "Otomotiv B" kategorisinde ise Dacia markasıyla, birincilik ödülüne layık görüldü.

Şirketten yapılan açıklamaya göre, Türkiye'de müşteri memnuniyetini ölçen Şikayetvar platformu tarafından bu yıl onuncusu düzenlenen A.C.E. Awards sahiplerini buldu.

Ödül sürecinde sıralamalar, "Müşteri Deneyimi Endeksi" skoru üzerinden hesaplanarak markaların memnuniyet, sadakat ve şikayet oranlarına göre belirleniyor.

Renault ve Dacia markaları, bu hesaplamalar neticesinde kendi kategorilerinde ve otomotiv sektöründe müşteri memnuniyetinin en yüksek olduğu markalar olarak yeni bir başarıya daha imza attı.

Renault, 2018'den beri A.C.E. Awards'ta biri "Silver", biri "Gold" ve beşi "Diamond" ödül olmak üzere toplam 7 kez ödül kazanarak her yıl bir ödüle layık görüldü.

Dacia ise 2019'dan beri katıldığı A.C.E. Awards'ta toplam 6 kez Diamond ödüle layık görülerek, Otomotiv B kategorisinde her yıl birincilik ödülünü kazanma başarısını gösterdi.

Açıklamada görüşlerine yer verilen MAİS AŞ Genel Müdürü Berk Çağdaş, Şikayetvar'ın, kendileri için müşterilerin sesini duydukları dijital bir platform olduğunu belirterek, "Aldığımız her geri bildirim, operasyonel süreçlerimizi gözden geçirmemizi ve böylelikle kusursuz müşteri deneyimine bir adım daha yaklaşmamızı sağladı. Müşteri memnuniyetindeki başarımız, Renault, Dacia ve Alpine markalarımızın güvenilirliğini artırırken, hem satış hem de kalitede öncü olmamızı mümkün kıldı. Bu başarı, bizi sektörde bir referans noktası haline getirdi ve marka değerimizi yükseltti. MAİS olarak kusursuz müşteri deneyimini ödüllendiren A.C.E. Awards'ta Otomotiv A ve B kategorilerinin her birinde Diamond ödüle layık görülmekten dolayı çok mutluyuz." ifadelerini kullandı.

Kaynak: AA / Oktay Özdemir - Ekonomi
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