Haberler

Şubat 2026'da 121 bin 791 taşıt trafiğe kaydoldu; otomobil satışları düşüşte

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Şubat ayında trafiğe kaydedilen taşıt sayısı 121 bin 791 oldu. Bunların yüzde 51,9'u otomobil, yüzde 30,3'ü motosiklet. Geçen aya göre yüzde 15,8, geçen yılın aynı ayına göre yüzde 11,0 düşüş. Otomobil markalarında Renault ilk sırada, TOGG yüzde 4,7 pay aldı. Ocak-Şubat döneminde kaydedilen otomobillerin yüzde 42,5'i benzinli, yüzde 29,8'i hibrit, yüzde 18,2'si elektrikli.

Şubat ayında 121 bin 791 taşıt trafiğe kaydedildi. Bunların yüzde 51,9'u otomobil, yüzde 30,3'ü motosiklet. Geçen aya göre toplam kayıt yüzde 15,8 azaldı. Geçen yılın aynı ayına göre ise yüzde 11,0 düşüş yaşandı.

Trafiğe kaydedilen otomobillerde marka sıralamasında Renault yüzde 14,8 ile ilk sırada, Toyota yüzde 11,0 ile ikinci. TOGG ise yüzde 4,7 pay aldı. Ocak-Şubat döneminde kaydedilen otomobillerin yüzde 42,5'i benzinli, yüzde 29,8'i hibrit, yüzde 18,2'si elektrikli.

Şubat sonu itibarıyla trafiğe kayıtlı toplam taşıt sayısı 33 milyon 869 bin 80 oldu. Bunların yüzde 51,7'si otomobil. Ayrıca Şubat'ta 806 bin 588 taşıtın devri yapıldı.

Kaynak: Haber Merkezi
Kulüp yöneticilerine bahis operasyonu! 19 şüpheliden 17'si yakalandı

Erdoğan "Kökünü kazıyacağız" demişti! Bu kez yöneticiler gözaltında
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Oğuzhan Uğur gözaltına alındı

Oğuzhan Uğur gözaltına alındı
Muhsin Yazıcıoğlu soruşturmasında 19 kişi tutuklandı

Yazıcıoğlu soruşturmasında yeni gelişme! Çok sayıda asker tutuklandı
Eski Adana Demirspor Başkanı Ali Sancak gözaltında: Babası da aynı suçtan tutuklanmıştı

Kendisi tutuklanmıştı: Oğlu da aynı suçtan gözaltında
Dehşet anları kamerada! Fırlattığı bıçak arkadaşını hayattan kopardı

Dehşet anları kamerada! Yaptığı şaka arkadaşını hayattan kopardı

Ukrayna: 501 Ukraynalı askerin cenazesini Rusya'dan teslim aldık

501 askerin cenazesini aldılar
Su borusu döşerken 600 kiloluk hazine buldular

Yok böyle iş! Su borusu döşerken 600 kiloluk hazine buldular
Suça sürüklenen çocuklar düzenlemesinde ilk 2 madde kabul edildi

İlk 2 madde kabul edildi! Türkiye'nin kanayan yarası tarih oluyor