Şubat 2026'da 121 bin 791 taşıt trafiğe kaydoldu; otomobil satışları düşüşte

Şubat ayında 121 bin 791 taşıt trafiğe kaydedildi. Bunların yüzde 51,9'u otomobil, yüzde 30,3'ü motosiklet. Geçen aya göre toplam kayıt yüzde 15,8 azaldı. Geçen yılın aynı ayına göre ise yüzde 11,0 düşüş yaşandı.

Trafiğe kaydedilen otomobillerde marka sıralamasında Renault yüzde 14,8 ile ilk sırada, Toyota yüzde 11,0 ile ikinci. TOGG ise yüzde 4,7 pay aldı. Ocak-Şubat döneminde kaydedilen otomobillerin yüzde 42,5'i benzinli, yüzde 29,8'i hibrit, yüzde 18,2'si elektrikli.

Şubat sonu itibarıyla trafiğe kayıtlı toplam taşıt sayısı 33 milyon 869 bin 80 oldu. Bunların yüzde 51,7'si otomobil. Ayrıca Şubat'ta 806 bin 588 taşıtın devri yapıldı.

Kaynak: Haber Merkezi