Renault Group'tan Flexis SAS için bağlayıcı anlaşma

Renault Group, Volvo Group ve CMA CGM Group tarafından 2024'te yeni nesil elektrikli vanlar geliştirmek amacıyla kurulan ortak girişim Flexis SAS için bağlayıcı anlaşma imzalandı.

Şirketten yapılan açıklamaya göre, anlaşma kapsamında Renault Group, Volvo Group'un yüzde 45 ve CMA CGM Group'un yüzde 10 hissesini devralarak Flexis'in tek sahibi olacak.

Bu değişiklikle Renault Group, en ileri teknolojileri içeren tamamen yeni ve tamamen elektrikli hafif ticari araç serisinin geliştirme sürecinin tüm sorumluluğunu da üstlenecek. Proje, Fransa merkezli yapısını koruyarak ilerleyecek.

Bu yönetişim değişikliği ise projenin ürün hedeflerinde veya başlangıçtaki endüstriyel planında herhangi bir değişikliğe yol açmayacak.

Sürecin gerekli rekabet onaylarının alınmasının ardından yılın ilk yarısının sonuna kadar tamamlanması öngörülüyor. Projenin değeri, 2024'ten bu yana oluşturulan altyapı ve geliştirilen teknolojiler sayesinde düzenli olarak artarken, skateboard platformu ise 800V motor ve Yazılım Tanımlı Araç (SDV) mimarisi kentsel lojistiğin zorlukları ve artan karbon azaltım ihtiyacıyla güçlü bir uyum gösteriyor.

Renault Trafic Van E-Tech electric için geri sayım başladı

Renault Group ekipleri, yeni nesil elektrikli van serisinin geliştirme çalışmalarını sürdürürken, projenin ilk modeli Renault Trafic Van E-Tech electric'in yıl sonundan itibaren üretime girmesi planlanıyor.

Projenin geliştirme sürecinde Fransa'daki İle-de-France bölgesinde yer alan Renault Group tesislerinde, özellikle Guyancourt Technocentre ile Villiers-Saint-Frederic Hafif Ticari Araçlar Mükemmeliyet Merkezi'nde yaklaşık 1300 kişi görev alıyor. Araçların sanayileşme süreci ise Normandiya'daki Sandouville fabrikasında ilerliyor.

Proje kapsamında geliştirilecek araçların dağıtımı, Renault Group ile Renault Trucks arasındaki hafif ticari araçlara yönelik uzun soluklu işbirliğinin devamı olarak Volvo Group tarafından Renault Trucks aracılığıyla 2027'den itibaren gerçekleştirilecek.