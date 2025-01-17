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Dacia Sandero, Avrupa'nın En Çok Satan Otomobili Olmayı Başardı

Dacia Sandero, Avrupa'nın En Çok Satan Otomobili Olmayı Başardı
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Renault Grubu, Dacia Sandero'nun 2024 yılında Avrupa'da 309 bin 392 adet satıldığını ve bu başarı ile Avrupa'nın en çok satan otomobili unvanını kazandığını açıkladı. Dacia, 2024 toplamında 676 bin 340 satış rakamına ulaşarak yüzde 2,7 büyüme kaydetti.

Renault Grubu, Dacia Sandero'nun toplamda 309 bin 392 adetlik satış rakamına ulaştığını ve Avrupa'nın en çok satan otomobili olduğunu açıkladı.

Renault Grubu 2024 yılı finansal sonuçlarını açıkladı. 2024 yılında elde edilen satış rakamları ile başarı elde eden Dacia, bu sayede 2025 yılına da iddialı bir giriş yaparak Avrupa podyumundaki konumunu güçlendirdi. Yapılan açıklamaya göre Dacia markası, 2024 yılında elde ettiği toplam 676 bin 340 satış adediyle yüzde 2,7 büyüme kaydetti. Marka ayrıca 2004 yılından bu yana 9 milyondan fazla otomobil satarak önemli bir başarı elde etti.

Açıklamaya göre, markanın en önemli başarılarından biri ise Sandero modeliyle geldi. Dacia Sandero, 2024 yılında Avrupa'da en çok satılan model ve en çok tercih edilen model oldu. Toplam 309 bin 392 adet satılan ve bu satış rakamıyla 2023 yılına göre yüzde 14,5 büyüme sağlayan Sandero, tüm kanallarda Avrupa'nın en çok satan modeli olurken aynı zamanda 2017 yılından beri Avrupa perakende pazarında en çok satan model olarak kayıtlara geçti. Model, elde ettiği satış adediyle markanın toplam satışlarının neredeyse yarısını meydana getirdi. Sandero ayrıca, tek bir yılda 300 bin adetten fazla satan ilk Dacia modeli olarak marka içerisindeki konumunu daha da güçlendirdi. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Ekonomi
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