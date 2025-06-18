Renault Duster Türkiye Lansmanı 'Yılın Basın Lansmanı' Ödülünü Kazandı

Renault Duster Türkiye Lansmanı 'Yılın Basın Lansmanı' Ödülünü Kazandı
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'Bırak Geride Kalsın' teması ile gerçekleştirilen Renault Duster Türkiye Lansmanı, Otomotiv Gazetecileri Derneği tarafından 'Yılın Basın Lansmanı' olarak ödüllendirildi. Lansman, Türkiye'nin farklı şehirlerinde eşsiz etkinliklerle geniş bir katılımla yapıldı.

"Bırak Geride Kalsın" temalı Renault Duster Türkiye Lansmanı, Otomotiv Gazetecileri Derneği (OGD) tarafından 'Yılın Basın Lansmanı' seçildi.

Otomotiv Gazetecileri Derneği'nin (OGD) bu yıl 10'uncusunu düzenlediği ve otomotiv sektöründeki başarılı markaları ödüllendirdiği tören, 17 Haziran tarihinde gerçekleşti. Otomotiv konusunda uzman gazetecilerden oluşan OGD üyelerinin oylarıyla belirlenen 'Yılın Basın Lansmanı' kategorisinde, bu yıl ödül "Bırak Geride Kalsın" temasıyla gerçekleştirilen Renault Duster Türkiye Lansmanı'nın oldu.

Yapılan açıklamaya göre, 2022'de Kars ve Iğdır'da gerçekleştirilen Dacia Jogger lansmanı, 2023'te Gökçeada'da hayata geçirilen Renault Austral lansmanı ve 2024'te Türkiye'nin dört bir yanını kapsayan Renault Duster lansmanı ile MAİS, 'Yılın Basın Lansmanı' ödülünü üç yıl üst üste kazanan marka oldu. Her lansmanını farklı bir hikayeye dönüştüren MAİS, markaları için geliştirdiği iletişim projelerindeki sürdürülebilirliğini de gösterdi. Yılın 'İnovatif Projesi' kategorisinde ise Renault törende, Renault Rafale'in Solarbay Opaklaşma Özellikli Panoramik Cam Tavan teknolojisi ise Otomotiv Gazetecileri Derneği (OGD) tarafından "Yılın İnovatif Projesi" ödülüne layık görüldü. Renault Rafale üzerindeki Solarbay kararan panoramik cam tavan, 1 metrekarelik geniş yüzeyiyle iç mekana ferahlık katıyor. Tavan konsolundaki bir tuş aracılığıyla ışık seviyeleri istenilen şekilde ayarlanabiliyor, böylece kabin içerisindeki ısı konforu da kontrol altına alınabiliyor.

"Türkiye'nin Duster'ı" Türkiye'nin her yerinde

"Türkiye'nin Duster'ı" sloganıyla yola çıkan lansman, otomotiv sektöründe alışılmış kalıpları yıkarak; onlarca otomotiv gazetecisininoluşturuduğu birbirinden farklı konseptlerle, kendi lansmanlarını kendilerinin gerçekleştirdiği bir temada hayata geçti. Türkiye'nin birbirinden güzel onlarca rotasında, binlerce kilometre yol katedilerek gerçekleştirilen lansman, yepyeni bir deneyim sundu. 35 farklı şehirde, 32 bin kilometrelik bir rotada, 81 ayrı etkinlikle 3 ay boyunca gerçekleştirilen lansman, "Bırak Geride Kalsın" konseptiyle her katılımcıya hayatın yorucu temposundan ve zorunluluklarından uzaklaşarak kendi rotasını seçme ve kendi lansmanını gerçekleştirme özgürlüğü sundu. Bu kapsamlı organizasyon, sadece bir otomobil tanıtımından ibaret olmadı; aynı zamanda Türkiye'nin dört bir yanındaki kullanıcılarla otomobil arasında güçlü bir bağ kurulmasını sağladı. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Ekonomi
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