Renault, kasım ayında Türkiye'nin en çok satan markası oldu

Renault, ocak ayından sonra en yüksek pazar payına ulaştı. Kasım ayında 15 bin 813 adet satışla yüzde 11,9 pazar payı elde ederek, Türkiye'nin en çok satan markası oldu. Yılın ilk on bir ayında ise toplam satış rakamı 120 bin bandına ulaşan marka, yıl boyunca en çok tercih edilen marka olmayı sürdürdü.

Yapılan açıklamaya göre, otomobil pazarında da öne çıkan marka, kasım ayında elde ettiği 14 yüzde 411 adetlik otomobil satış rakamıyla yüzde 13,8 pazar payına ulaştı ve ilk sırada yer aldı. Ocak-Kasım döneminde marka, 120 bin 313 adetlik satış ve yüzde 10,2 pazar payı ile tüm pazarda lider konumunu korudu. Yıl boyunca toplam 109 bin 828 adetlik otomobil satış rakamı ve yüzde 11,7 pazar payıyla, otomobil pazarında da en çok satan marka oldu.

Yılın ilk on bir ayında en çok satan modeller sıralaması değişmedi. Markanın sevilen modeli Clio en çok satan birinci model, Megane Sedan ise ikinci model olmayı sürdürdü. Kasım ayında ise en çok satan ilk beş model arasında üç adet markanın modeli yer aldı. Renault Megane Sedan, kasım ayında ulaştığı 4 bin 657 satış rakamı ile en çok satan model oldu. Megane Sedan'ı hemen ardından takip eden Renault Clio ise 4 bin 468 adetlik satış rakamıyla ikinci sırada yer aldı. Kasım ayında yeni versiyonlarıyla satışa sunulan 'Türkiye'nin Duster'ı Yeni Renault Duster, kullanıcıların en çok tercih ettiği modeller arasında yer alarak, 3 bin 275 adetlik satış rakamıyla beşinci sırada yer aldı. Oyak Renault Otomobil Fabrikaları'nda üretilen Yeni Renault Duster'ın yeni 1.3 TCe otomotik vitesli versiyonu, kullanıcılar arasında beğeni topladı ve söz konusu modelin en çok satan modeller arasında yer almasında önemli rol oynadı.

Renault, kasım ayında ulaştığı 5 bin 227 satış adedi ile en çok SUV satan üçüncü marka konumunda yer aldı.